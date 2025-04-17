В Калининграде «Динамо-Ак Барс» дрогнуло. Всё решится в Казани!

В женском финале будет пятый матч! «Локомотив», уйдя с 0:2 по сетам в третьей встрече, в четвёртой игре одержал уверенную победу. Теперь серия вернётся в Казань, где мы и узнаем имя чемпиона!

У «Динамо-Ак Барс» на этот матч не вышла Брайелин Мартинес. Повреждение не позволило доминиканке сыграть. Заменила её Ангелина Сперскайте. И, прямо скажем, игра у неё не получилась. Всего два забитых мяча из 26. Чуть лучше дела были у Светланы Гатиной и Гайлы Гонсалес, но и они много проигрывали.

Нельзя сказать, что «Локомотив» показал какой-то запредельного качества волейбол. Однако победа в третьей игре придала команде уверенности. Да и зал в Калининграде болеет здорово. Это тоже помогло. Ну а казанский клуб в аварийной ситуации не смог перестроиться, не смог найти модель игры, в которой у него получилось бы на равных соперничать.

Да, в какие-то моменты «Динамо-Ак Барс» удавалось цепляться. Однако вслед за неплохими отрезками следовали неудачные серии, за счёт которых калининградки и отрывались в счёте. «Локомотив» выиграл блок 13:8, лучше принимал. Для казанского клуба приём весь сезон был самым слабым элементом, но с Мартинес на площадке эта проблема уходила на второй план. Сейчас же не получилось. А на блоке обязательно стоит отметить центральную Дарью Киселёву, которая сразу семь раз зачехлила нападающих Казани.

А ещё железнодорожницы отыграли чище. 14:25 — разница по ошибкам. 11 мячей — слишком большая роскошь для соперника, который почувствовал запах крови. И эта разница стала ключевой, ведь в нападении у «Локо» получалось тоже далеко не всё. 30% реализованных атак, всего на 1% больше, чем у «Динамо-Ак Барс».

Наверное, для кого-то неожиданно, что в этой серии будет пятый матч, но «Локомотив» проявил характер и заслужил вернуться в Казань. Вернуться вместе со своими болельщиками. Ну а у «Динамо-Ак Барс» есть пара дней на то, чтобы поставить на ноги Брайелин Мартинес, отойти от поражения, перезагрузиться. С одной стороны, калининградки сейчас на кураже. С другой — обе встречи в Казани хозяйки выиграли за явным преимуществом. Чьи козыри окажутся сильнее на этот раз, узнаем уже в субботу, 19 апреля.