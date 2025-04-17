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Волейбол, мужчины, Суперлига, финал, почему Зенит-Казань побеждает Зенит СПб, счёт в серии 2-0, когда третий матч

«Мозги сильнее мяса». Почему побеждает Казань и что теперь делать Алекно?
Пётр Кондаков
Алексей Вербов
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Спойлер: гнуть свою линию.

В финале мужской Суперлиги счёт в серии 2-0. Казанский «Зенит» и во втором матче смог переиграть одноклубников из Санкт-Петербурга. Но если в первой встрече борьбы не получилось совсем, то во второй мы увидели классный и равный волейбол. Казань победила только на тай-брейке – 15:13.

Владимир Алекно после матча ограничился фразой «Казань пока сильнее нас», а вот капитан гостей Иван Яковлев сказал, что хозяевам площадки просто больше повезло. Попробуем разобраться: простое это везение или в домашних победах команды Вербова есть закономерность?

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Почему побеждает Казань?

Первую игру рассматривать не будем. Настолько аномальные показатели там были у казанцев. Даже Алексей Вербов после второго матча назвал ту победу «небольшим недоразумением». Слишком легко она далась команде – почти идеальный матч. Повторить подобное в этой серии точно не получится.

А вот вторая игра куда более показательна. У Питера вернулся в строй Женя Гребенников, которому пусть и мешает повреждение, однако это всё равно огромное подспорье для команды. Немного выдохнули нападающие, сыгравшие пусть и далеко не идеально, но уже похоже на себя. Ну и «Зенит-Казань» не выглядел настолько монструозно. Регрессия к средним значениям, о которой мы говорили, случилась. Так почему же клуб из столицы Татарстана снова победил?

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Защита. В желании и старании не откажешь обеим командам, появление Гребенникова добавило вистов в этом компоненте петербуржцам, но хозяева всё равно защищались лучше. 56:46 — такие цифры в пользу Казани по созданным доигровкам. И подопечные Вербова были ещё и бережливее в этой фазе. Реализация таких атак — 45% на 41% и на один проигранный мяч меньше — 7:8.

Алексей Вербов перед стартом серии вспомнил фразу Владимира Алекно «мозги сильнее мяса». И пока так и получается. В мощи казанцы соперника никак не превосходят, тягаться в силовом волейболе с петербуржцами им точно нет смысла. Но терпение, рачительность к своим шансам и скорость, которую предлагает Майка Кристенсон, пока перевешивают козыри гостей. То есть «Зенит-Казань» не просто создаёт себе больше дополнительных шансов, поднимая мячи в защите, но и конвертирует их в набранные очки.

Опыт. Во вчерашнем матче не задалось у двух крайних нападающих казанского клуба — Максима Михайлова и Сэма Деру. В какой-то момент Алексей Вербов даже отправил обоих на скамейку, выпустив Кирилла Клеца и Михаила Лабинского, однако к тай-брейку и россиянин, и бельгиец на площадку вернулись. Каких-то глобальных улучшений в личной статистике мы не увидели, но! В решающей пятой партии хозяева сделали три брейка. И все эти атаки реализовал Михайлов. Все самые важные мячи – в ключевые моменты, на тройном блоке Максим забил. И это не случайность.

Зал. В Казани на волейболе редко бывают аншлаги, но в этот раз он случился. И очень помог своей команде.

Сектор болельщиков ВК «Зенит-Казань»

Сектор болельщиков ВК «Зенит-Казань»

Фото: zenit-kazan.com

«Зал сегодня нас тащил. Конечно, всем болельщикам огромное спасибо! Несмотря на хоккей, несмотря на ещё финал у девчонок. Сегодня вообще полный зал. Мне кажется, это очень похоже на «Финал четырёх» в «Баскет-Холле», когда была Лига чемпионов в Казани в 2018 году. Сегодня просто за счёт зала доставали что-то «сверх». Потому что очень было сложно. Без «сверх» сегодня не получилось бы победить», — отдал должное поклонникам команды Вербов по окончании встречи.

Кстати, в Петербурге «Зенит-Казань» без поддержки тоже не останется, в Северную столицу поедут более 100 болельщиков.

Майка Кристенсон. Из раза в раз мы повторяем одно и то же, но американский связующий делает разницу. Вот и во второй встрече казанцы выиграли атаку как с позитивного (65% — 45%), так и с негативного приёма (44% — 32%). Вероятнее всего, этот тренд сохранится до конца серии.

Что делать Алекно?

Что же делать петербуржцам? Реально ли победить соперника с такими козырями? Да, реально. И шарахаться из стороны в сторону сейчас не нужно. Этот набор игроков использует свои сильные стороны, мастерами защиты и скоростных атак они за два дня не станут. Да и второй матч был очень близким, серия вполне могла переехать в Петербург при счёте 1-1.

Эта команда заточена под силовой волейбол и хорошо в него играет. Состав у Алекно моложе и выносливее. И во втором и четвёртом сетах вчерашней игры мы видели, как «Зенит» заставляет соперника ошибаться. В выигранных Питером сетах Казань допустила 10 и 9 ошибок. И в этом шанс Владимира Алекно и компании.

Игроки ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Игроки ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Фото: vczenit.ru

Кроме того, у подопечных Вербова по-прежнему проблемы на приёме. Они были весь сезон, продолжаются и сейчас. На своей площадке петербуржцы должны доставить ещё больше неудобств своей подачей. А сами в оборонительных компонентах могут добавить, ведь к третьей игре Женя Гребенников постарается подойти в лучшем состоянии в сравнении со вчерашним матчем.

Везением победы казанского «Зенита» точно не назвать. Но и хоронить команду Алекно точно рано. У неё есть всё, чтобы как минимум затянуть серию и даже вернуть её в Казань. Получится ли, узнаем уже через пару дней.

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