«Нас припёрли к стенке, и мы заиграли». Как «Локомотив» перевернул финальную серию

Калининградский «Локомотив», который находился на грани пропасти перед домашними играми, смог не только выправить своё положение в финальной серии с «Динамо-Ак Барс», но и приобрести психологическое преимущество перед решающим, пятым матчем. Железнодорожницы сумели пошатнуть уверенность казанских волейболисток, и теперь большой вопрос, сможет ли команда Зорана Терзича добраться до золотых медалей.

Давайте разбираться, что же произошло в Калининграде. Почему «Динамо-Ак Барс», находясь на расстоянии вытянутой руки от заветного титула, упустило возможность его забрать и позволило соперникам вернуться в борьбу?

А ведь третья встреча складывалась как нельзя лучше и шла по сценарию игр в Казани. Уверенная победа в первой партии, во второй хоть и не без труда, но всё же удалось дожать соперника. И это несмотря на то, что в графе блок у динамовок было лишь одно очко. Гостей по-прежнему выручали атака и вовремя вернувшаяся на площадку Брайелин Мартинес. В третьем сете у Казани был шанс на успех и завершение серии всухую, команда Зорана Терзича отыграла отставание в четыре мяча и даже сравняла счёт. И вот тогда в игру вступил седьмой игрок – калининградские болельщики, которые погнали свою комнаду вперёд. Если Казань держала свой прежний уровень, то «Локомотив» сделал чуть больше: чище сыграла Эбрар Каракурт, вовремя завелась Ирина Воронкова, а Екатерина Пипунырова подала нужный эйс. И вот уже на балансе победу в сете вырвали хозяйки площадки.

«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», третий матч Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив» (Калининград)

А дальше на эмоциях железнодорожницы помчались на всех парах, тогда как гостьи понемногу начали сдавать. Стали допускать невынужденные ошибки в исполнении второй передачи. И даже Зоран Терзич акцентировал своё внимание на этом в своих перерывах, говоря о соперницах: «У них есть желание!». И именно на этом желании «Локомотив» вывез сначала четвёртую партию за счёт преимуществ в нападении — 18 против 11 у гостей, а затем и в пятом сете показал лучшую реализацию за матч – 50% при всего лишь одной ошибке. У Казани реализация тоже был хороша – 41%, но вот осечек стало больше – четыре промаха.

«Все увидели, что «Локомотив» никогда не сдаётся. Даже когда уступает по матчам 02 и 0:2 по партиям. У нас была задача – не допустить столько ошибок, сколько было в играх в Казани. Да, мы были измотаны длительными сериями в четвертьфинале, полуфинале. Однако понимали, даже были уверены, что сил у нас хватит. И мы можем больше, чем показали в предыдущих играх финала в Казани. И хотя в этом матче были неточности, но мы перевернули игру и имели определённый перевес в психологическом плане. Передо мной, на мой взгляд, стала вторая партия. Хотя мы проиграли в концовке, но ошиблись только в нюансах. Их мы поправили в следующем сете. И смогли в итоге выиграть», — говорил Андрей Воронков после третьего матча.

«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», четвёртый матч Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив» (Калининград)

В четвёртом матче наглядно стало видно, насколько «Динамо-Ак Барс» зависит от своего лидера Брайелин Мартинес. Доминиканка третью встречу доиграла на характере после повреждения, полученного во втором сете, а вот в повторной встрече уже смотрела за происходящим из-за пределов игрового поля. Её место в стартовом составе заняла Ангелина Сперскайте. Вышедшая доигровщица справилась с приёмом, выдав 53%, а вот в атаке смогла реализовать всего 8% адресованных ей мячей. И тут бы Светлане Гатиной и Гайле Гонсалес взять всю нагрузку на себя, однако волейболистки наряду с удачными моментами допускали много брака. У доигровщицы — четыре ошибки, у диагональной – шесть. Собственные неточности и подвели действующих чемпионок: 24 мяча динамовки «подарили» своим соперницам, 14 из них — в нападении.

Также стоит отметить классную игру «Локомотива» на блоке, 13 раз получилось отловить атаку казанских волейболисток, семь раз из которых это сделала Дарья Киселёва. И в других компонентах хозяйки выглядели предпочтительнее: атака – 32% против 31%, приём – 58% позитива у «Локо» и 40% – у «Динамо», на подаче хоть и было равенство по эйсам, по два, но вот потерь было больше у гостей – 8:4.

«Нас припёрли к стенке, и мы заиграли. В предыдущем матче, уступив две партии, смогли забрать встречу. Сегодня провели хорошую игру. Горжусь командой, которая вытащила предыдущий матч, сегодня бились, хотя после предыдущей встречи было тяжело. Огромное спасибо болельщикам! Их поддержка – что-то невероятное. Это наша общая победа», — радовалась Ирина Филиштинская в послематчевом интервью.

После такой уверенной победы у «Локомотива» есть психологическое преимущество, а вот у Казани вся надежда на то, что их лидер сможет восстановиться к решающему матчу, который состоится 19 апреля в Казани. Права на ошибку у команд больше нет. Нас ждёт настоящий финал!