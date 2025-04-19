Матч года в женском волейболе. Кто выиграет женскую Суперлигу-2024/2025? LIVE

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Сегодня, 19 апреля, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» и казанским «Динамо-Ак Барс». «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами, в онлайн-трансляции.

Счёт в серии между командами стал равным — 2-2. До этого момента лидерство было за подопечными Зорана Терзича, которые выиграли две предыдущие встречи на домашней арене, а вот последующие на выезде отдали в упорной борьбе. В последнем матче команда Андрея Воронкова убедительно победила со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Если сегодня всё у «Динамо-Ак Барс» получится, то их победа станет восьмой по счёту в истории чемпионата России.