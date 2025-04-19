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Динамо-Ак Барс — Локомотив К: онлайн-трансляция матча финала женской Суперлиги, 19 апреля 2025

Матч года в женском волейболе. Кто выиграет женскую Суперлигу-2024/2025? LIVE
Батраз Томаев
Зоран Терзич и Андрей Воронков
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«Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича упустило стратегическое преимущество. Помогут ли им родные стены?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 апреля, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» и казанским «Динамо-Ак Барс». «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами, в онлайн-трансляции.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в серии между командами стал равным — 2-2. До этого момента лидерство было за подопечными Зорана Терзича, которые выиграли две предыдущие встречи на домашней арене, а вот последующие на выезде отдали в упорной борьбе. В последнем матче команда Андрея Воронкова убедительно победила со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Если сегодня всё у «Динамо-Ак Барс» получится, то их победа станет восьмой по счёту в истории чемпионата России.

Сетка женской Суперлиги-2024/2025
Live Батраз Томаев

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