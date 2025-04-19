Огненный финал мужской волейбольной Суперлиги. Последний шанс для «Зенита». LIVE

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В субботу 19 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой за золотые медали турнира сражаются «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет вам обо всех интересных событиях, происходящих на площадке и за её пределами.
Матч начнётся в 17:00 мск.
В третьем матче финальной серии петербургскую команду устраивает только победа, потому что первые две встречи выиграли казанцы. Но если в первом матче Алексей Вербов одолел Владимира Алекно со счётом 3:0, то во втором на площадке была равная борьба, и всё решилось на тай-брейке — 3:2.
Ну и традиционный предматчевый опрос. Как сегодня закончится матч?
Мы также постарались разобраться, что делать команде Алекно, чтобы спастись.
Второй матч серии получился огненным. Питер навязал Казани равную борьбу, но для победы этого было мало.
Всем поклонникам волейбола большой привет! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию третьего матча финальной серии мужской волейбольной Суперлиги. Сегодня казанский «Зенит» может всё закончить, а питерский «Зенит» может продлить финал как минимум ещё на один матч. Кто окажется сильнее?
Узнаем совсем скоро! Матч начнётся в 17:00.