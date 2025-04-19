Огненный финал мужской волейбольной Суперлиги. Последний шанс для «Зенита». LIVE

Если команда из Санкт-Петербурга сегодня проиграет, то финальная серия завершится.

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В субботу 19 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой за золотые медали турнира сражаются «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет вам обо всех интересных событиях, происходящих на площадке и за её пределами.

Матч начнётся в 17:00 мск.

В третьем матче финальной серии петербургскую команду устраивает только победа, потому что первые две встречи выиграли казанцы. Но если в первом матче Алексей Вербов одолел Владимира Алекно со счётом 3:0, то во втором на площадке была равная борьба, и всё решилось на тай-брейке — 3:2.