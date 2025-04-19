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Мужская волейбольная Суперлига, финал ЧР-2025, Зенит-Казань — Зенит Санкт-Петербург, онлайн-трансляция матча 19 апреля 2025

Огненный финал мужской волейбольной Суперлиги. Последний шанс для «Зенита». LIVE
Михаил Чесалин
ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
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Если команда из Санкт-Петербурга сегодня проиграет, то финальная серия завершится.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу 19 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой за золотые медали турнира сражаются «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет вам обо всех интересных событиях, происходящих на площадке и за её пределами.

Матч начнётся в 17:00 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьем матче финальной серии петербургскую команду устраивает только победа, потому что первые две встречи выиграли казанцы. Но если в первом матче Алексей Вербов одолел Владимира Алекно со счётом 3:0, то во втором на площадке была равная борьба, и всё решилось на тай-брейке — 3:2.

Расписание всех матчей мужской Суперлиги
Турнирная сетка мужской волейбольной Суперлиги
Live Михаил Чесалин

Ну и традиционный предматчевый опрос. Как сегодня закончится матч?

14:07 Михаил Чесалин

Мы также постарались разобраться, что делать команде Алекно, чтобы спастись.

Аналитик по итогам двух матчей финала:
«Мозги сильнее мяса». Почему побеждает Казань и что теперь делать Алекно?
«Мозги сильнее мяса». Почему побеждает Казань и что теперь делать Алекно?
14:06 Михаил Чесалин

Второй матч серии получился огненным. Питер навязал Казани равную борьбу, но для победы этого было мало.

Как Казань выиграла второй матч финальной серии:
«Казань пока сильнее нас». Питер был близок к победе, но счёт в серии 0-2
«Казань пока сильнее нас». Питер был близок к победе, но счёт в серии 0-2
14:05 Михаил Чесалин

Всем поклонникам волейбола большой привет! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию третьего матча финальной серии мужской волейбольной Суперлиги. Сегодня казанский «Зенит» может всё закончить, а питерский «Зенит» может продлить финал как минимум ещё на один матч. Кто окажется сильнее?

Узнаем совсем скоро! Матч начнётся в 17:00.

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Новости. Волейбол
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