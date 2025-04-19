Last Dance по-казански! Команда Вербова — чемпион за явным преимуществом

«Зенит-Казань» — снова чемпион! Команда Алексея Вербова выиграла финальную серию у санкт-петербургского «Зенита», не отдав команде Владимира Алекно ни одной встречи. Причём третья игра оказалась для казанцев едва ли не самой лёгкой по счёту.

После второго матча, в котором мы увидели на площадке равную борьбу, казалось, что петербуржцы могут если не вернуть серию в Казань, то уж точно навязать сопротивление и взять как минимум третью встречу. И началось всё для команды Владимира Алекно в домашней игре прекрасно — три первых мяча петербуржцы набрали блоком. Но этот локальный успех для хозяев остался единственным в матче.

Какое-то подобие борьбы наблюдалось только в первой партии, когда в какой-то момент петербуржцы смогли подобраться на расстояние одного брейкового мяча на подачах Марлона Янта — 20:21. Однако Михайлов и Волков забили важные мячи, а Иван Яковлев атаковал в аут.

На этом сопротивление закончилось. Казанский клуб просто уничтожил соперника в последующих двух партиях. Гости завершили встречу с показателем полезности «+24», в то время как у клуба из Северной столицы — «-2». И снова Казань создала преимущество защитой. Полностью закрыли Владислава Бабкевича — 32% реализации при семи проигранных мячах. Егор Клюка не забил вообще ничего и страдал в приёме, после чего отправился на скамейку. Во всех компонентах гости превзошли своих соперников.

«Говорить о финале можно что угодно. Не получилось. Казань сильнее. И манера их побед, и результат говорят об этом. Что нам нужно сделать? Не завидовать Казани, не восхищаться ей, а пробовать работать лучше, чтобы побеждать. Сегодня они лучше. Ещё в ноябре, январе никто не верил в нас, никто и не думал, что мы можем собрать ещё семь тысяч болельщиков на финальную игру. Прошли хороший путь. Если они хоть чуть-чуть чему-то научились со мной за этот сезон, то я не просто так ем здесь свой хлеб. Этот финал сейчас — это опыт, и он даёт почву для размышлений, как работать, что нужно лучше сделать, чтобы побеждать. Потому что мы сегодня хорошие, классные, но мы не лучшие. Я с этим согласен», — сказал Алекно после матча. Показалось, что в какой-то момент наставник петербуржцев смирился с исходом встречи, даже не пытаясь что-то изменить в действиях своей команды. Но тем не менее для «Зенита» серебряные медали — это успех. И нет сомнений, что в следующем сезоне команда Алекно станет только сильнее.

Ну а казанцы провели этот плей-офф на одном дыхании. Команда Алексея Вербова стала чемпионом третий сезон подряд. И вновь — торжество защитного, умного волейбола, в котором скорость побеждает физическую силу.

Эмоции команды «Зенит-Казань» Фото: volley.ru

«Безусловно, есть разница между первым и третьим чемпионством. Когда ты начинаешь заниматься чем-то и делаешь этот первый шаг, то, конечно, эмоции отличаются. Теперь я просто очень счастлив за ребят. Я знаю, сколько сил на это всё тратится, какую мы проделали хорошую работу. Она не такая простая, как кажется. Это только здесь вы видите счёт и эту празднующую команду. А под этим где-то глубоко часы, дни и месяцы работы. И сейчас такое чувство удовлетворения! Хотя, если бы вы меня спросили после второго матча в Казани, когда я упал на колени в конце игры — эмоции были такие, будто победные в серии. А здесь уже всё хорошо выполнили, получили удовольствие. И я даже немного удивлён той манерой, в которой закончили сезон в этом году», — подвёл итоги чемпионата Вербов.

Для казанской команды этот сезон — настоящий Last Dance. Покинет команду Майка Кристенсон, краеугольный камень этого коллектива. Не будет в составе чемпиона в следующем сезоне и Сэма Деру — умнейшего волейболиста, благодаря которому общая игра у «Зенита» на высочайшем уровне. Эта эпоха завершается. В следующем сезоне казанский клуб предстанет другим. Точно борющимся за самые высокие места, но другим. Новый вызов и для Алексея Вербова.

Ну а впереди и у чемпиона, и у серебряного призёра «Финал шести» Кубка России. Вишенка на торте — сильнейшие команды сойдутся в Казани в бескомпромиссной борьбе.