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Локомотив победил Динамо-Ак Барс в пятом матче финальной серии Суперлиги 3:1 и стал чемпионом России

Такое нельзя придумать! «Локомотив» совершил камбэк и стал чемпионом России!
Пётр Кондаков
«Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс»
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Невероятный сценарий финальной серии принёс золотые медали Калининграду.

Если в мужской Суперлиге казанский «Зенит» выиграл финальную серию за явным преимуществом, то у женщин всё дошло до решающей, пятой игры. И здесь Казани сделать «золотой» дубль не удалось. «Локомотив», который в третьем матче серии был в двух мячах от поражения, победил в решающей встрече на площадке соперника!

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Как и ожидалось, в стартовый состав казанского клуба вернулась Брайелин Мартинес. Доминиканская нападающая пропустила четвёртый матч серии из-за повреждения. Это сразу же разбило отлаженную систему в нападении «Динамо-Ак Барс». Но к пятой игре медицинский штаб команды Зорана Терзича поставил своего лидера на ноги.

И начали казаночки здорово! 10:6, 13:9. Однако постепенно «Локомотив» освоился, догнал и забрал первый сет. Правда, удержать такой темп калининградский клуб не смог и вторую партию проиграл. Получился такой обмен ударами.

А ключевым стал третий игровой отрезок. Команды не отпускали друг друга дальше двух очков. В концовку лидером вошла Казань — 20:18. Но Андрей Воронков вернул брейк удачным просмотром, углядев переход средней линии у соперниц. Сразу после этого уже железнодорожницы вышли вперёд и получили сетбол. И началась борьба нервов. Трижды «Локомотив» был в одном мяче от победы в партии, и трижды хозяйки площадки отыгрывались. Однако при счёте 27:26 Дарья Киселёва с подачи уложила мяч под самую заднюю линию. А принимающие «Динамо-Ак Барс» пропустили его в площадку. 2:1 по сетам повёл «Локомотив». И от такого удара Казань оправиться не смогла.

В четвёртой партии калининградский клуб с самого начала захватил лидерство и удержал его до конца встречи. Несколько раз казаночки подбирались, но остановить «Локомотив» не могли ни их атаки, ни тайм-ауты, которые брал Зоран Терзич. А после реализованного матчбола и те, и другие разрыдались. Одни от счастья, а другие — от горя. Такова спортивная судьба.

После двух первых матчей, выигранных казанским клубом всухую, казалось, что победитель финальной серии ясен. Однако «Локомотив» проявил настоящий чемпионский характер. В прошлом году Калининград упустил золотые медали с матчбола, в этом — вернул должок Казани.

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