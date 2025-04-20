Чемпионат России ещё не закончился! Но «Белогорье» — в шаге от медалей

«Золотая» серия в мужской Суперлиге уже завершилась, а вот «бронзовая» ещё продолжается. Как и в прошлом сезоне, один из её участников — «Белогорье». Соперник львов изменился по сравнению с прошлым сезоном, но вот сценарий пока остаётся прежним. Белгородцам нужно сделать всего один рывок, чтобы повторить прошлогодний успех. Пока команда Александра Волкова не встретила должного сопротивления от «атомных парней» из «Динамо-ЛО».

Белгородцы смогли вынести урок из проигранного матча сосновоборцам в регулярке на своей площадке. Тогда подопечные Александра Климкина показали, пожалуй, одну из лучших своих игр. У динамовцев получилось выбить соперника из приёма — до 37% — что усложнило игру первым темпом Роману Порошину. Тогда четыре игравших центра забили 10 из 18 мячей. Это позволило блокирующим «Динамо-ЛО» сосредоточить своё внимание на краях и самим держать хороший уровень атак.

В финальной же серии в первой встрече только один Георгий Заболотников наколотил 11 очков в нападении, плюс шесть из семи ударов реализовал Александр Мельников. А всё это благодаря тому, что хозяевам удалось поднять качество доводки до 48% позитива. Казалось, что отсутствие китайского легионера Чжана может пошатнуть процент реализации с краёв. Однако Алексей Марченко стал своего рода джокером команды на блоке. Доигровщик из восьми командных блоков поставил пять, а по набранным очкам уступил лишь Мохамеду Аль Хачдади. У диагонального 17 очков, у доигровщика — 14.

Но и «Динамо-ЛО», потерявшее ещё в четвертьфинале своего диагонального Павла Авдоченко, смотрелось вполне убедительно в реализации своих атак. А заменивший белоруса Назар Литвиненко стал самым результативным игроком в своей команде с 16 очками и 68% реализованных атак. И в общей картине матча обе команды завершили встречу с одинаковой реализацией в нападении – 53%. А вот другие элементы были в пользу хозяев: подача – 4:1, блок – 8:4, да и на приёме динамовцы показали всего 43%, при этом ещё допустили четыре ошибки. Этого вполне хватило белгородским волейболистам, чтобы оформить «сухарь» в первой игре.

«Белогорье» — «Динамо-ЛО» Фото: Пресс-служба МВК «Белогорье»

«Хорошо сыграли, было минимальное количество ошибок, особенно на подаче. Мы выбили соперника из приёма, где-то смягчили, много достали в защите и, самое важное, забили контратаку, поэтому результат хороший. Это только первый шаг — серия до трёх побед, игры ещё впереди. Про Андрея Марченко не хочу ничего говорить, чтобы его не сглазить. Действительно он молодец, получил MVP. Давайте его оставим в покое и посмотрим, как он будет играть дальше», — говорил Александр Волков в послематчевом интервью.

Было интересно, смогут ли гости реабилитироваться в повторной встрече. Однако стартовая партия стала продолжением первой игры, а Марченко и во втором матче нашёл где отличиться. После своей успешной скидки доигровщик отправился на линию подачи при счёте 5:2, а завершил серию при 13:2. Удручающее начало игры для «Динамо-ЛО»: связующему Константину Тюшкевичу пришлось перебрать всех своих нападающих, прежде чем у команды получилось сделать съём. К такому раскладу приложил свои руки и Заболотников. Если в первой встрече центральный разыгрался на блоке только в концовке игры, оформив всего один «чехол», то сейчас у Георгия было уже четыре результативных действия к середине первого сета.

Однако у сосновоборцев получилось зацепиться за вторую партию и выбить Белгород из привычного ритма — блокирующие перестали успевать за скоростью атак гостей. Динамовцы начали оставлять мячи в игре в защите, а бонусом стала подача Тюшкевича, на которой получилось увести партию у «львов». В третьем сете у «Динамо» была возможность совершить такой же манёвр, но на этот раз удача улыбнулась хозяевам — разницу в счёте сделал блок. В заключительной партии «Белогорье» полностью переиграло гостей на сетке: атака — 17:12, блок – 3:1. Это позволило повести в серии 2-0. У хозяев прослеживаются хорошая командная игра и взаимозаменяемость. Если в первом матче был хорош Аль Хачдади, то во втором марокканец чуть просел в нападении. Зато здорово смотрелся Павел Тетюхин, набравший 24 очка.

«Таких игр, как позавчера, больше не будет, мы это знали. Как знали и то, что соперник выйдет заряженный, будет бороться, что сегодня мы и увидели. Сегодня более или менее выдержали уровень две команды. «Динамо-ЛО» сегодня молодцы, цепляли в защите, быстрая игра. Конечно, обе команды подустали, вылезает много ошибок в разных элементах. Если по двум играм, то радует наш результат. С концентрацией есть вопросики, есть моменты, где можем добавить, сами чувствуем. Уверены, что игры в Сосновом Бору пройдут гораздо сложнее для нас. Надеюсь, не игры, а игра. Но это серия, и никто не знает, как будет. Мы настраиваемся серьёзно и надеемся, что у нас всё получится», — подвёл итог первых встреч Павел Тетюхин.

Теперь команда Александра Волкова отправляется в Сосновый Бор в шаге от медалей и постарается на выезде завершить серию. Третий матч состоится 22 апреля. У «Динамо-ЛО» максимально сложная задача, но, как показывают четвертьфинальные игры с московским «Динамо», ничего невозможного нет.