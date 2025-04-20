15 лет спустя! «Заречье-Одинцово» совершило камбэк и завоевало бронзовые медали!

Как и в «золотой» серии, в матчах за бронзу команды сыграли максимальные пять матчей. И здесь сценарий финала повторился. Команда Константина Ушакова фантастически закамбэчила серию, вернувшись в борьбу после нокдауна, полученного в Санкт-Петербурге в первых двух встречах. Сначала подмосковные волейболистки выправили своё шаткое положение, а затем красиво вернули должок «Ленинградке» на их же площадке. Жёлто-чёрные упустили возможность повторить свой прошлогодний успех, проиграв зареченкам в решающем матче в четырёх сетах. Для клуба из Одинцова это не просто возвращение в лидирующую тройку, но и первые бронзовые медали в истории клуба.

«Эта серия начиналась с 0-2 не в нашу пользу. Дома мы смогли переломить ход событий, победить в двух играх. Лучше смотрелись в нападении, сыграли чище.

Это была чемпионская игра, хоть и за третье место. Были эмоции, страсти и желание. Это труд всего чемпионата. Подготовки всех тех, кто работал в клубе и готовился к сезону. Это начало истории. Давно «Заречье-Одинцово» не возвращалось на такой уровень. У нас получилось за счёт совместной работы и усилий. Это хороший результат», — тренер подмосковной команды Алексей Гатин подвёл итог финальной серии.

Пятый матч получился на загляденье: ни одна из команд не хотела уступать, интрига и напряжение держались до финального свистка судьи. А исход трёх сетов решался в игре на «больше-меньше». Но именно эти концовки смогли забрать подмосковные волейболистки. Хотя резво начали встречу как раз хозяйки площадки. Острые удары Анастасии Гарелик и Валерии Романовой создали комфортный задел в пять мячей для «Ленинградки». У «Заречья» же вся атака свелась к Ольге Бирюковой. У Алины Богдановой вновь не заладилось нападение. Однако неудачу на сетке доигровщица гостей умело компенсировала сложной подачей, именно на её серии у одинцовских волейболисток получилось организовать погоню и даже выйти вперёд. А на помощь капитану пришёл блок – шесть раз зареченки отловили удары соперниц и красивым «чехлом» увели сет у «пчёлок».

Матч «Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» Фото: vcmo.ru

После такой погони гостьи немного выдохнули, чем и воспользовались хозяйки площадки: появился блок, удалось удержать нападение на хорошем уровне. Чему, несомненно, помог выход Валерии Харловой вместо Анастасии Черновой. «Ленинградка» выиграла во всех элементах, приносящих очки: блок — 3:1, атака – 14:11, подача — 1:0, да и ошибок допустила меньше — 2:7. Это помогло команде Александра Кашина вернуть себе уверенность и выравнять положение в матче.

Дальше началось самое интересное. В третьем игровом отрезке «Заречье» лидировало и первым дошло до сетбола – 24:21. Но команда из Северной столицы нашла аргументы, за счёт которых получилось отыграть отставание и заставить понервничать болельщиков подмосковного клуба — 24:24. И вот здесь опыт и хладнокровие Евы Павлович Мори сделали своё дело. Словенская связующая скидкой двумя руками вновь организовала преимущество для своей команды. А блок зафиналил партию.

Матч «Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» Фото: vcmo.ru

В заключительной партии борьба также вышла за пределы привычных 25 очков. «Ленинградка» усилиями Романовой и Гарелик пыталась увести встречу на тай-брейк, но Ольга Бирюкова, которая пятый матч провела на высочайшем уровне, пресекла все эти попытки. Капитан «Заречья» в самой важной встрече опять была неуловима для блокирующих соперника и настреляла 28 мячей в атаке, оформила три эйса и один раз отличилась на блоке. У хозяек больше 20 очков набрали Гарелик и Романова: у диагональной – 25, у доигровщицы – 22. Жёлто-чёрные по итогам встречи выиграли нападение – 65:58, однако решающим стал блок одинцовской команды – 19:12.

«Я считаю, что в «Заречье» MVP этого сезона — Ева Павлович Мори, которая, по сути, сделала все эти игры. Связка, которая на порядок сильнее всех остальных связок.

У нас, к сожалению, есть свои герои. Сколько нас осталось, столько и играем. Девочки старались и бились. К сожалению, без Юли Цибулько нам очень сложно. Как я сказал пару месяцев назад, так и получилось. Изначально мы планировали, что именно Юля будет играть в финале с Лерой Романовой, так как другого человека, который может выйти в доигровке в ключевых встречах, у нас нет», — сказал после матча Александр Кашин.

Что ж, «Ленинградка» вновь оказалась в четвёрке сильнейших. Ну а для «Заречья» эта бронза действительно с золотым отливом. Возвращение в тройку лидеров спустя 15 лет состоялось!