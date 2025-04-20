«Каждый матч начинать с чистого листа». Как «Локомотив» сотворил камбэк в финале

Калининградский «Локомотив» стал чемпионом России. Команда Андрея Воронкова совершила камбэк, который однозначно войдёт в историю. В третьем матче серии два мяча оставалось «Динамо-Ак Барс» до победы и золотых медалей. Более того, в этот момент у казанского клуба было несколько атак на матчбол. Но не сложилось. А после этого инициативой завладел «Локомотив». Смог переломить ход не только встречи, но и серии. И уже не отдал. За такие моменты мы и любим спорт. А сейчас, когда эмоции улеглись, постараемся разобраться, за счёт чего «Локо» всё же смог развернуть ход «золотой» серии.

Физическое состояние. Если «Динамо-Ак Барс» свои четвертьфинал и полуфинал прошёл за минимальное количество матчей, то у «Локомотива» было три встречи с «Уралочкой» и пять — с «Ленинградкой». Понятно, что калининградская команда просто задохнулась в какой-то момент. И это сказалось в начале серии, «Динамо-Ак Барс» просто было свежее. Здесь надо отдать должное тренерскому штабу калининградок. Не было никаких дёрганий, команду постепенно привели в нормальное состояние. И «Локомотив» выдержал!

Эбрар Каракурт. «Весь сезон быть впереди, и иметь звание лучшего игрока лиги — это дорогого стоит. То, что она не сдавала своих позиций и пронесла это через полуфинал и финал, доказывает, что это великий игрок. Она великий, талантливый и своеобразный игрок. И мы всей командой её поддерживали». Так Андрей Воронков высказался о своей диагональной. Каракурт действительно выглядела стабильно хорошо и в нужные моменты делала разницу. Показатель полезности «+23» в решающем матче серии — это игра мастера высочайшего класса. А ведь на турчанку выпадала запредельная нагрузка. В пятой игре она нападала 64 раза — по 16 на сет.

Проблемы Казани. Да, «Локомотив» в самом начале сезона лишился Ксении Парубец, а в ходе плей-офф потерял Валерию Зайцеву. Но «Динамо-Ак Барс» по ходу финальной серии на какой-то момент лишилось лидера — Брайелин Мартинес. Доминиканская нападающая получила повреждение по ходу третьей игры, пропустила четвёртую, вышла в пятой, но, конечно, оказалась ограничена в действиях. Быстро стало ясно, что без Мартинес система игры Зорана Терзича работает не так, как нужно.

Матч «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) Фото: ЖВК «Динамо Ак Барс»

Болельщики. В ключевой момент серии — в третьем матче — на выручку «Локомотиву» пришли болельщики. Полный зал дворца спорта «Янтарный» придал сил, которые помогли калининградскому клубу склонить чашу весов в свою сторону. Надо признать, что у «Динамо-Ак Барс», несмотря на хорошую посещаемость финальной встречи, такого козыря не было.

Старт пятого матча. Практически все эксперты говорят о третьем сете, который стал решающим в пятой игре. Но Андрей Воронков выделил первую партию, которая осталась за «Локомотивом». В первых двух матчах в Казани калининградки не взяли ни сета, будем честны, даже практически не имели шансов в них. Если бы первый сет и в этой игре остался за хозяйками, это могло бы прибить «Локомотив» психологически. Но, «расколдовав» казанский зал, подопечные Воронкова почувствовали себя увереннее. Возможно, именно эта уверенность помогла забрать третий сет и не дать соперницам вернуться в игру по ходу четвёртого игрового отрезка.

Конечно, без везения в этом финале не обошлось. Однако «Локомотив» заслужил эту победу. Как заслужило её и «Динамо-Ак Барс», которое на протяжении всего сезона было явным лидером. Но, как говорит участник мужского финала Владимир Алекно, «танец хорош концовкой». И в этот раз она на 100% удалась клубу из Калининграда!