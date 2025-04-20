«Зенит-Казань» непобедим в «куражной» форме! 29 побед подряд!

Казанский «Зенит» в 13-й раз взял чемпионат России, переиграв в финальной серии одноклубников из Санкт-Петербурга 3-0. Как сказал Алексей Вербов, команда проделала «адскую работу». Но в Казани появилась и красивая легенда об игровой форме, в которой «Зенит» непобедим. Эта форма получила название «куражной».

Хотите верьте, хотите нет, а в этом комплекте у казанской команды 100-процентная статистика: 29 матчей — 29 побед. Впервые эта форма появилась в плей-офф два года назад. С тех пор в клубе стараются выходить на решающие встречи в ней. И пока команда Алексея Вербова в ней не проигрывает.

Название формы произошло от слова «кураж». Это состояние, в которое Вербов пытается приводить своих подопечных постоянно. А ещё это стало неким боевым кличем казанцев.

«Кураж – это состояние человека, у которого всё получается, в котором он готов удивлять и радовать публику своей игрой. Именно так и стараются играть наши ребята», — говорил директор клуба Олег Брызгалов. Ну а главный тренер не раз отмечал, что когда команда это состояние ловит, то ей всё равно, кто стоит напротив. И мы не раз наблюдали такую игру со стороны Казани.

«Зенит-Казань» Фото: volley.ru

Получилось так и в финальной серии с санкт-петербургским «Зенитом». Казанский клуб вышел в своей «победной» форме в первом и третьем матчах серии. И в них не оставил камня на камне от соперников! А вот во второй игре финала «Зенит-Казань» предстал в традиционном комплекте. И встреча получилась весьма напряжённой. Кстати, в Казани на этот раз решили не заказывать заранее чемпионские золотые футболки, а вместо шампанского обливались водой. Суеверия — неотъемлемая часть спорта. И эмоциям чемпионов это никак не помешало.

Сами игроки относятся к фактору «куражной» формы иронично. «Причина — в цвете маек, а не в том, что мы с утра до вечера работаем над собой, тренируемся, пашем», — заметил после одной из побед Артём Вольвич. Но как тут не поверить в мистику, когда два проигранных финала сезона — в Кубке Легенд и Кубке Столетия — состоялись в других игровых комплектах. Кстати, поговаривают, что соперники уже стараются сделать так, чтобы на решающие матчи оставить Казань без счастливых маек.

Конечно, это всего лишь легенда. Красивая сказка, за которой скрывается ежедневный тяжёлый труд великой команды. Однако статистика — вещь упрямая — а серия побед в этом комплекте достигла уже 29 встреч. Впереди у казанского «Зенита» «Финал шести» Кубка России. И наверняка команда Вербова постарается продлить серию «куражных» побед, и не только. Сказка продолжается!