«Мотивация не только про добычу золота». Как в Казани появилась команда-династия

Казанский «Зенит» стал чемпионом России, за весь сезон Суперлиги проиграв лишь один матч. Да и в плей-офф команда Алексея Вербова отдала соперникам всего две партии, обе — во второй встрече финала.

«Зенит-Казань» сейчас в тренде. Яркие игроки, выдающиеся результаты, классная атмосфера. Но за всем этим кроется тяжёлый труд. Руководства, тренерского штаба, игроков. Ресурсами в нашем волейболе располагают как минимум несколько клубов, однако в плей-офф уже три сезона подряд побеждает Казань. Давайте разбираться в базовых принципах команды Алексея Вербова.

Современный волейбол. В последние годы игра смещается от высоты и мощи к скорости и защите. И в этом казанцы — специалисты. На площадке в оборонительной фазе нет ни одного статиста. Даже центральные, рост которых не способствует высокой координации, всегда готовы подстраховать партнёров. Заслуженный ветеран – Максим Михайлов — на голову сильнее любого диагонального нашего чемпионата именно по игре в защите. Заряженность команды на этот элемент очень важна. Ну а Майка Кристенсон способен превратить эти поднятые мячи в передачи на супервысокой скорости. Да, понятно, что не всегда всё получается, физическое и эмоциональное состояние не может быть одинаковым, но в финальной серии у Казани всё сложилось идеально. Практически две атаки на одну принятую подачу! Грубо говоря, «Зенит-Казань» просто куда чаще соперников атакует. Да ещё с отличным процентом реализации таких атак. А главное — игроки получают удовольствие не только от забитых мячей, но и от удачных защитных действий. Да и на соперника это действует очень сильно — когда ты бьёшь со всей силы, а мячи поднимаются и возвращаются на твою сторону, сложно устоять.

Атмосфера. «Главная победа для нашего тренерского штаба, когда на прощальном командном ужине сидят взрослые мужики и плачут, потому что им грустно, что уходит один из нас», — говорил Вербов в одном из интервью. «Зенит-Казань» — это действительно команда-семья. Которую, как показал этот сезон, не выбивают из колеи неудачи. Игроков подбирают не только по волейбольным, но и по человеческим качествам. И если о других клубах нет-нет, но мы слышим какие-то пересуды о проблемах в коллективе, то в Казани такое невозможно. Кроме того, каждый волейболист заранее знает свою роль. Играть хотят все, однако конкуренция в составе здоровая.

Более того, в Казани игроки с удовольствием и улыбкой выходят на тренировки. Да, после поражений в Сети можно прочитать, что шуточки и смех излишни, но, судя по тому, что побед намного больше, система работает. И нередки случаи, когда волейболисты отказываются от более выгодных финансовых предложений из других городов ради того, чтобы стать частью этой атмосферы.

Михаил Лабинский Фото: zenit-kazan.com

Игроки из системы клуба. В последние годы у клуба из столицы Татарстана в составе всё больше если не казанских воспитанников, то выходцев из своей системы. Илья Фёдоров, Алексей Кононов, Михаил Лабинский, Роман Романовский, Владислав Енин — все они прошли через фарм-клуб «Зенита». И грамотная ротация — один из главных принципов Вербова-тренера. Во-первых, это позволяет лидерам команды подойти свежим к решающим матчам. Во-вторых, молодые игроки не просто тренируются с лучшими, но и получают опыт реальных встреч, пусть и с командами из нижней части турнирной таблицы. Здесь в клубе готовы жертвовать сиюминутным результатом. На «своих» охотнее ходят болельщики, да и когда волейболист с самого начала карьеры попадает в игровую систему, заточен под нужную клуб модель — это очень важно.

Челленджи. Сейчас российские клубы не выступают на международных турнирах. Конечно, мотивация притупляется. А уж тем более когда ты побеждаешь на внутренней арене. Из поражений сделать выводы гораздо легче. И, кстати, у казанского «Зенита» такая не самая приятная возможность в этом сезоне была — два финала подопечные Вербова проиграли. Совершенству нет предела, поэтому, помимо традиционных целей, тренерский штаб ставит перед игроками индивидуальные. Причём это касается не только молодёжи, но и заслуженных ветеранов. Как в тренировочном процессе, так и в играх.

Есть и командные цели, например, своеобразные пари с игроками. На выходные дни, на пиццу от тренеров на всю команду, да на что угодно! Это игроки с тренерами решают совместно. И это один из кирпичиков в ту самую атмосферу.

Впереди у клуба из Казани «Финал шести» Кубка России. Домашний турнир, в котором команда Вербова попытается поставить красивую точку. Не только в сезоне, в цикле этой команды. «Зенит-Казань» уходит в перестройку. К чему она приведёт — узнаем позже, однако базовые принципы останутся теми же, а значит, поклонники казанской команды могут рассчитывать на успехи.