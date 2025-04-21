Вопреки! На «Локомотив» свалилось столько всего, но они всё равно стали чемпионками

«Локомотив» — чемпион! Эта фраза — бальзам на душу калининградским болельщикам. После упущенного с матчболов золота в предыдущем чемпионате России клуб из самого западного региона страны прошёл через целую череду неудач, травм и внутренних неурядиц. Но в итоге — триумфальная победа!

Ксения Парубец Фото: vc-lokomotiv.ru

А начинался сезон с потери капитана. Ксения Парубец — ключевой игрок, волейболистка, которая должна была цементировать командную игру в приёме и защите, а в дополнение ко всему нести и серьёзную нагрузку в атаке, — получила тяжелейшую травму во встрече предварительного этапа Кубка Легенд — разрыв крестообразной связки колена. Да, восстановление прошло успешно и капитан команды вернулась в строй к последним матчам регулярки, но в плей-офф помочь не смогла — до идеальной формы далеко. В карьере Парубец было четыре проигранных финала. С пятой попытки она стала чемпионкой России, на выручку пришла команда.

Однако эта травма не была последней. Уже в плей-офф команда осталась всего с двумя блокирующими — Валерия Зайцева оказалась в лазарете, а Юлии Бровкиной в команде уже не было. Калининградский клуб штормило: конфликт между россиянкой и Эбрар Каракурт сохранить в тайне не удалось. После такого скандала пришлось выбирать. Ставку сделали на звёздного легионера. И это при том, что известно — Каракурт на следующий сезон в России не останется. Решение было сложное, но в плей-офф полностью себя оправдало: Каракурт взвалила на себя основную нагрузку в нападении и в ключевые моменты сыграла здорово.

Андрей Воронков Фото: vc-lokomotiv.ru

Не будем забывать и про главного тренера. Андрей Воронков получил дисквалификацию за некорректное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки» Айламы Сесе Монтальво. После окончания наказания наставник вернулся в мужской волейбол — возглавив «Урал». Но этот камбэк обернулся провалом — невнятная игра команды и отставка в середине сезона. Воронков — тренер старой формации, с непростым характером, фанат больших объёмов работы. И в Уфе коллектив сколотить ему не удалось.

При этом у «Локомотива» без своего тренера-чемпиона дела тоже не ладились — ни одного титула. Возвращение получилось сложным, команда долго притиралась, даже в плей-офф калининградки сыграли максимально возможное число матчей с «Уралочкой» и «Ленинградкой». Да и если вспомнить первые встречи финала — настоящая безнадёга. Но кто сейчас будет про это вспоминать?

«Локомотив» — чемпион. Вопреки. Ещё неделю назад никто не мог поверить в то, что золотые медали отправятся в Калининград. Однако в решающий момент команда, раздираемая проблемами и травмами, сплотилась. А значит, всё было не зря.