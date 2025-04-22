«Мы сами подняли себя со дна». Чемпионка России по волейболу — о незабываемом финале

19 апреля завершился розыгрыш женской волейбольной Суперлиги. Завершился громко и ярко: калининградский «Локомотив», уступавший по ходу «золотой» серии казанскому «Динамо – Ак Барс», сумел смешать сопернику все карты и добиться зрелищной, волевой победы.

Для центральной блокирующей «Локо» Екатерины Любушкиной эта золотая медаль стала шестой в карьере. Однако одной из самых запоминающихся.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Екатерина рассказала, за счёт чего калининградская команда сумела преобразиться, когда был переломный момент серии и что она чувствовала сразу после последнего розыгрыша.

«Каракурт упала и плакала»

– Екатерина, какими были первые ощущения от чемпионства, сразу после последнего забитого мяча?

– Я вообще не верила в этом моменте, что мы выиграли. Думала, что вот-вот сейчас ещё будут какие-то розыгрыши, какие-то подачи. Осознание уже пришло, когда девочки бежали, как стадо быков, с замены. Каракурт упала и плакала. Я вообще не знала, куда мне идти, что мне делать: кричать, плакать. Внутри просто как будто какой-то шар разорвался, с осознанием того, что да, мы это сделали. Потому что это был очень сложный финал.

Эмоции были самые приятные, естественно. Потому что ты сделал всё и больше не нужно бороться, с собой в первую очередь, с такой командой, как Казань, сильной и собранной, с огромным потенциалом. Было облегчение! Всё! Больше не нужно бороться, прыгать-прыгать-прыгать, бегать.

– За счёт чего удалось переломить серию? Третий сет третьего матча как вытащили? Что не получалось в первых матчах и что получилось в следующих?

– Как уже миллион раз всем говорили и между собой, и в интервью, что переломный был момент в третьем матче. Когда чуть-чуть нащупали свою игру, плюс небольшая травма Мартинес. Хотя, мне кажется, она всего пару минут постояла, покрутила. Может, ей сделали какие-то манипуляции. Потом две скидки были у неё, и она уже начала выпрыгивать по пояс над сеткой и опять вколачивать свои нападающие удары. Но где-то мы почувствовали, что у команды произошёл какой-то эмоциональный всплеск. Именно испуг, он прямо почувствовался. И в этот момент мы стали приближаться.

Волейболистки «Локомотива» Фото: vc-lokomotiv.ru

К сожалению, ту партию не получилось выиграть, проиграли на «больше-меньше». А потом мы рвали и метали, падали, пластались за всеми мячами. В очередной раз практика показала, что защитные действия очень влияют на игру. Потому что команда, которая постоянно бьёт-бьёт, а мячи не падают, начинает думать, что нужно бить ещё сильнее. Придумывать какие-то финты, скидки. И когда результата нет, то это очень сложно психологически. Поэтому переломный момент в третей партии и случился, когда мы бились за каждый мяч. Если бы какой-то из мячей не достали, то эта серия так бы и закончилась, не начавшись.

Потом мы получили эту уверенность, что в четвёртом матче всё возможно. Что мы можем делать историю своими руками, что никто ничего никогда не отдаст. И, приехав в Казань, после того как перевернули серию, мы понимали, что это наш финал. И директор нам об этом говорил после первого матча в раздевалке, что всё возможно и нет непобедимых соперников.

«Это не описать словами»

– Какова роль болельщиков в домашних играх? Роль своего зала? Как они помогли в Казани в пятой игре?

– Конечно, своя арена – это особое искусство, особенно калининградская. Потому что наши болельщики — мегакрутые люди. Я даже не могу назвать их болельщиками. Это люди, которые живут жизнью команды, дышат ею. И не потому, что это нужно и они состоят в каком-то фан-клубе, а это просто их образ жизни. И все люди в зале – это единый кулак. Как они поддерживали нас в домашних играх! Когда у нас были проблемы в Питере, в матчах с «Уралочкой», мы понимали, что сейчас мы вернёмся к себе домой, именно домой, что там нам помогут и болельщики, и стены, и наша площадка.

Знаю, что соперникам всегда сложно играть в Калининграде. Здесь всегда люди всегда верят в нас до последнего, несмотря на результат. Всегда встречают, всегда на позитиве, дарят какие-то подарки. Соседские дети желают удачи. Даже если ты не в игровой день идёшь куда-то, то люди подходят: «Екатерина, привет! Как дела?» Могут даже остановиться на машине и сказать: «Молодцы, что выиграли!» В такие моменты ты понимаешь, что это реально круто. Это не описать словами, нужно прочувствовать. Я очень благодарна людям, которые приехали в Казань. Знаю, что некоторые даже отпросились с работы, оставили свои дела, семьи и просто приехали нас поддержать, отдав свою душу и голос за любимую команду. Это действительно дорогого стоит. А как нас встречали в аэропорту, я такого вообще нигде не видела!

– В пятой игре у «Локомотива» было психологическое преимущество?

– На пятую игру совсем другая психология была у команды, другое настроение. Внутри каждый игрок, каждый тренер – все по-другому себя ощущали и несли себя в Казань. Я думаю, что каждый прочувствовал разницу между тем, как после первых двух игр мы возвращались из Казани, и тем, какими мы ехали обратно буквально через пять дней. Я думаю, что это были абсолютно две разные команды. Поэтому, конечно, преимущество было. Мы сначала сами себя опустили на самое дно и сами же себя подняли.

Награждение волейболисток «Локомотива» Фото: vc-lokomotiv.ru

«Желание побеждать не притупляется»

– Ты в шестой раз выиграла золото чемпионата России. Чувство победы не притупляется?

– Да, шесть раз… Так подумать, столько лет прошло. 15 лет. Но каждое золото – это отдельная история. И нет, никогда не может притупиться вкус победы. Потому что это огромный труд, не только физический же, но и психологический. Это и коммуникация, потому что каждый год команды всегда разные, все люди разные. И нужно построить эту команду победителей. Это очень сложный организм. И чтобы добиться победы, нужно пройти все преграды, недочёты. Нужно, чтобы всё сложилось воедино. Поэтому нет, желание побеждать не может притупиться.

Особенно эти эмоции в первые пять минут! Ты понимаешь, что это стоило того. Все эти моменты, которые ты не проводишь с семьёй, где-то мало отдыхаешь, не занимаешься какими-то хобби. Но это стоит того, потому что это история, а карьера у спортсменов очень короткая. Потом ещё будет много лет жизни, я надеюсь это всё наверстать. Поэтому невозможно воспринимать победы как должное, как прогулку по магазину.

– Из шести чемпионств какое самое запоминающееся?

– Честно, не могу сказать. Потому что последнее чемпионство было добыто совсем недавно, и эмоции ещё играют. Но самое первое очень похоже на нынешнее, потому что там тоже было 0:2 в серии и такой же выгрызающий финал, игры просто на морально-волевых.

Екатерина Любушкина Фото: vc-lokomotiv.ru

Если взять первое чемпионство с «Заречьем», то там я была ещё молодым игроком, училась азам у таких мастеров, как Люба Соколова, Валевска, Юлия Меркулова, Наташа Сафронова. Я смотрела, как они осознанно подходят к игра, к тренировкам. Тогда от них ждали результата, а я по большей степени стояла на замене. И тренер только учил нас и верил в нас, вселяя это семечко чемпионства. Растил только будущих чемпионов и пытался передать нам свой опыт. А сейчас я уже в роли игрока состава, находясь на площадке, понимаю всю глубину подготовки команды, всю ответственность. Психологически, ментально уже по-другому смотрю на спорт, на волейбол, на тактику игры соперника. Понимаю, как готовиться, какие моменты разбирать, какие нужно знать плюсы и минусы, в каких ситуациях соперницы хорошо играют, а в каких можно воспользоваться их ошибками.

Конечно, сейчас, получив уже шестую медаль, ты по-другому видишь всю картину. А в 2010 году это была просто эйфория от того, что тренер тебя поставил, причём в финальной игре. Можно сказать, что кинули в океан, где нужно сделать какой-то результат. И главное – не испортить то, что создают взрослые игроки основы. И тогда это была буря эмоций, в том плане, что ты стала вдруг частичкой этой чемпионской команды. Все чемпионские сезоны на самом деле очень важны. Но эти два почему-то запомнились больше.