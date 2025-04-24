«Это не последнее чемпионство — 100%». Ирина Воронкова рассказала всё о драматичном финале

Несколько дней назад завершилась женская волейбольная Суперлига. Завершилась драматично – так, что хоть по готовому сценарию кино снимай! Калининградский «Локомотив» уступал казанскому «Динамо» со счётом 0-2 в серии и 0:2 по партиям в третьем матче. Однако каким-то чудом смог не просто продлить противостояние, но и вырвать у принципиальных соперниц золото.

Теперь уже пятикратная чемпионка России и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказала, как команде удалось сотворить такой чудесный камбэк. Где был этот переломный момент? В чём Калининград превзошёл Казань? Какой фактор был самым важным для завоевания чемпионского титула? Разбираемся с Ириной Воронковой!

«Никто не грустил и не опускал руки»

– Ирина, поздравляю с таким по-настоящему сложным, но в то же время красивым чемпионством. И пока эмоции ещё свежи, поделись ими. Смотреть со стороны – это одно, а каково было внутри команды?

– Внутри команды были, конечно же, незабываемые ощущения. Все были в напряжении, по максимуму сконцентрированны. Мы знали, к чему шли.

Молодые нервничали, «старики» были на опыте. Для кого-то это был первый финал, для кого-то – уже нет. Надеюсь, для всех не последний. Поэтому был большой спектр эмоций. У кого-то получалось, у кого-то – нет, но все точно знали, что надо бороться от начала и до конца, от первого и до последнего розыгрыша. Что у нас в итоге и получилось. Был хороший результат, потому что никто ни в какой момент не сдавался. Особенно после первой партии, которая у нас не получилась, не сдались, а наоборот, пошли вперёд.

– Ты по ходу сезона сказала, что Казань можно сдвинуть с первого места. Слова претворились в жизнь. Что стало главным фактором успеха?

– Общая командная игра. Это главный фактор, который повлиял на Казань. Думаю, и на все команды влияет фактор командной игры соперника, когда каждый игрок показывает свой максимум. Но вообще, думаю, было много факторов, которые стали определяющими. Никто не сдавался, когда мы неудачно сыграли в Казани. Никто не грустил и не опускал руки.

– По ходу сезона Андрей Геннадьевич Воронков не раз говорил, что у команды очень много своих ошибок. В финале вы сыграли, если не безупречно, то точно сократили количество брака. Хотя, казалось бы, силы должны быть на исходе. За счёт чего получилось сыграть чище?

– Игра на самом деле была не совсем уж чистая, своих ошибок тоже было много. Да, их, конечно, стало меньше, чем в той же полуфинальной серии. Наверное, слова Андрея Геннадьевича наконец-то пришли в нашу голову (улыбается), и мы стали меньше ошибаться. Это как раз таки тот первый и решающий фактор, когда все всё понимали и сконцентрировались.

ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

«Если не сейчас, то потом будет поздно»

– Давай вернёмся в Калининград. Счёт 0-2 в серии и 0:2 в третьем матче серии. Какие мысли были в голове в тот момент?

– Упаднических мыслей не было. Даже когда мы сидели в раздевалке в Казани после игр. Да, неприятно проигрывать, но сразу было сказано, что мы никогда не будем сдаваться. Только борьба с первого и до последнего свистка. Говорили, что приедем в Калининград, немного передохнём и выдадим свою игру. То есть не было никакой паники, грусти. И на протяжении всех игр мы говорили: «Здесь и сейчас. За каждый мяч». А что будет – то и будет.

– Ты по-капитански повела команду за собой начиная с третьего сета в третьем матче: сначала была фантастическая защита в твоём исполнении, затем атака, и ты же поставила точку в партии. Как силы нашлись?

– Силы всегда есть. В тот момент я уже прямо кричала: «Девочки, не сдаёмся. Играем до последнего. Всё может быть!» И мы понимали, что если не сейчас, то потом будет уже поздно. И всё, девчонки настроились и потихоньку начали всё больше и больше показывать свои эмоции. Это нам очень помогло, и тем самым мы ввели Казань в ступор.

– «Динамо-Ак Барс» больше ассоциируется со сдержанностью, а «Локомотив» – это как будто про эмоции. Ты согласна с этим?

– Нет, у нас не только эмоции. Во-первых, это две разные команды, два разных тренера. А эмоции есть у всех — и у них, и у нас. И у них, и у нас были амбиции, желание, мастерство, упорство, техника и тактика. Но думаю, что всё-таки желания у нас было больше. А ещё – не было чувства страха, неуверенности и растерянности. У Казани это чувство растерянности присутствовало. Оно начало появляться и потянуло за собой ошибки, неуверенность и где-то нестабильность. Это и привело к тому, что они не смогли удержать своё преимущество. Ещё и травма Мартинес. Хотя у нас тоже были травмы в течение сезона. Очень сильно переживали за Ксюшу Парубец, за Леру Зайцеву. Очень много было у нас непростых обстоятельств. Поэтому ситуации очень похожие, но вот именно желания у нас было больше, чем у них.

– Многие отмечают негласное противостояние двух лидеров – Мартинес и Каракурт. Даже Зоран Терзич в комментариях после финала сказал, что, если бы «Локомотив» играл без Каракурт, возможно, результат был бы другим.

– Я бы не сказала, что только Мартинес и Каракурт – ключевые игроки в обеих командах. Результат мог бы быть другим, если бы у нас не было защиты от Ольги Костюкевич, а у Казани – от Марии Бибиной. Если бы не было приёма от Светы Гатиной, если бы не было высоких первых темпов у «Динамо» и у нас. Если бы не было Даши Киселёвой и Кати Любушкиной с быстрым и высоким блоком. Все эти игроки в полуфинальной и финальной сериях показали, что они очень важны. Все вместе показывали невероятный результат.

– Ты про себя забыла. Про свою фантастическую защиту, мощную подачу и лидерские качества капитана, которые включились в самый нужный для команды момент.

– Я максималист, себя никогда не вставляю. Это уже если команда скажет что-то хорошее, то тогда – да (улыбается). А так я всегда говорю про команду, про всех девчонок и тренерский штаб, который трудился. И я видела всю эту работу через пот, травмы, где-то даже через слёзы. Мы не хотели сдаваться.

– Да, непривычно было видеть слёзы Эбрар после финального свистка.

– Она очень хотела выиграть, потому что это её последний год в России. Мы знаем, что в следующем году её уже не будет, она об этом говорила. В том году не получилось, а в этом она даже не верила. Но я её всё время подначивала. Она боролась, и когда всё произошло, то было счастье. Все мы знаем, что она очень эмоциональный человек и ярко выплёскивает свои эмоции.

Эбрар Каракурт Фото: vc-lokomotiv.ru

– Как думаешь, её уход – это большая потеря для «Локомотива» и для всего чемпионата? Потому что это не просто классный игрок, её эмоции придают зрелищности и привлекают повышенное внимание к волейболу.

– Я не могу сказать, как было в прошлом году. Но я знаю Эбрар ещё по сборной Турции, когда мы против неё играли. Она очень эмоциональный игрок, как и все турецкие девчонки. Два года отыграв в Турции, могу сказать, что у нас не принято играть так эмоционально. Там матчи из-за эмоций никто не останавливает. И это было зрелищно! В России же совсем другой волейбол. Поэтому такие эмоции не совсем привычны, как хотелось бы. Но всему своё время. И будем надеяться, что таких игроков, как Эбрар, в России будет больше. Они будут эмоционально показывать игру, заводить болельщиков и свою команду. И будет приятно и интересно смотреть на волейбол.

«Болельщики – это наш седьмой игрок»

– Болельщики «Локомотива» включились в домашних матчах как настоящий седьмой игрок. Все отмечают особую атмосферу в «Янтарном».

– Да. Всегда, на протяжении всех игр болельщики поддерживали нас, приезжали на каждый матч. И дома у нас всегда огромное число людей на трибунах – 5-7 тысяч зрителей есть постоянно на матчах. Поэтому всегда особую благодарность высказываю болельщикам, потому что это действительно седьмой игрок, всегда наша поддержка и опора. Они идут с нами до конца, несмотря на то как мы играем. Эта энергия на протяжении всего сезона нас поддерживала и давала нам силу, уверенность и решительность, эмоции и энергию в нужный момент.

– Ира, вы с Андреем Геннадьевичем, получается, стали настоящими талисманами клуба. Три чемпионства случились именно с вами.

– Нет, я не считаю себя талисманом. Это в первую очередь хорошая работа Андрея Геннадьевича. Потому что на протяжении своей тренерской карьеры он выработал систему, в которой он знает, как работать с игроками, как нужно их поддержать морально. Как, что и кому сказать, кого-то, может, подзадорить, кого-то, напротив, успокоить. То есть он выдерживает этот баланс. И я считаю, что в первую очередь это заслуга всего тренерского штаба. Все люди тренерского и медицинского штаба, доктора и фитнес-тренеры – все работают до и после тренировок и игр. Это очень большую роль играет в состоянии команды. А там пусть что хотят говорят: заячья лапка помогла, Эбрар Каракурт или Воронкова – это уже не так важно (улыбается). Это уже вторично.

– И всё же у вас суеверная команда, потому что на четвёртую игру вы не сменили майки после выигранного матча и даже пошли на штраф.

– Это уже у нас клубный штаб решает. Тут даже я не могу ничего сказать. Это больше вопрос к ним (улыбается).

– А ты сама как относишься к приметам? Есть какие-нибудь определенные личные ритуалы перед матчем?

– Никаких. Не считаю, что приметы влияют на что-то. Самое главное – какой у тебя боевой дух, с каким настроем ты идёшь на игру.

«Это не последнее чемпионство – 100%»

– Ты пятикратная чемпионка России. Звучит довольно-таки внушительно. А как на деле — чувствуется груз пяти медалей?

– Я думаю, что это не предел, хочется ещё больше. Хочется выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, Европы. Всё хочется, и Олимпиаду, конечно. Надеюсь, это далеко не предел, и будет только больше и больше. Чувствую себя не на 30 лет, а моложе. Поэтому не хочу сказать, что завершаю карьеру. Всё только начинается, так что, надеюсь, это не последние медали.

– А вообще, помнишь, как это было в первый раз?

– Это было в 2011-м с Казанью. Помню, была очень маленькой. Тогда это было страшно. Как все говорят, у страха глаза велики. На тот момент я играла с великими игроками, и это был невероятный и незабываемый опыт. Это давало большой стимул работать усерднее, стараться, побеждать.

– А есть ли разница между первым чемпионством и пятым?

– Конечно. Всё-таки много времени прошло – 14 лет. За это время я поднабралась опыта, знаний, уверенности, решительности. То есть сравнивать тяжело. Но то, что это не последнее – 100% (смеётся).

ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

– Какое золото из пяти запомнилось больше других?

– Все незабываемые. Какое-то нельзя выделить. С Казанью незабываемы все игры, потому что там были и европейские игры тоже. В Калининграде незабываемы, потому что это молодой клуб, который показывает результаты с самого его основания. Поэтому выделить что-то было бы неправильно.

«Мы понимаем, что сезон ещё не закончился»

– Кто удивил в чемпионате в этом сезоне?

– В хорошем понимании удивили все. Все хотят играть и все хотят выигрывать у лидеров, поэтому никогда нельзя расслабляться. Но, наверное, больше других удивило «Заречье». Потому что с 2010 года они не выходили в четвёрку. И Константин Анатольевич Ушаков проделал огромную работу, и девчонки проделали отличную командную работу, которая привела к результату.

– Как ты думаешь, почему у московского «Динамо» сезон не задался?

– Не могу сказать. Да и не хочу это комментировать, потому что и так много людей сейчас обсуждает Москву. Но я хочу, чтобы девчонки сделали максимум в следующем году и показали результат намного лучше, чем в этом.

– Возвращение Ришата Гилязутдинова – это плюс для нашего чемпионата?

– Конечно, плюс. Это невероятный тренер. Я думаю, что, работая с ним, можно очень многое почерпнуть. Мне он очень импонирует. Я, можно сказать, у него начинала учиться волейболу, поэтому рада, что он возвращается в Россию.

– Дальше Кубок России. Как замотивировать себя, ведь очень много сил и эмоций было оставлено в финальной серии Суперлиги?

– Многое, но не всё. Мы все прекрасно понимаем, что на этом сезон ещё не закончился. Сейчас нам дали чуть-чуть отдохнуть, и с новыми силами с чистого листа будем продолжать работать и делать всё по максимуму.