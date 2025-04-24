Кто самый крутой в российском волейболе? Главные герои сезона в мужской Суперлиге

Сезон-2024/2025 в мужской волейбольной Суперлиге уже стал историей. Это был яркий чемпионат, порадовавший нас играми высочайшего уровня. В этом материале мы расскажем о семи игроках и двух тренерах, проделавших невероятную работу, позволившую их командам добиться успеха.

Алексей Вербов («Зенит-Казань»)

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

Начнём с тренера-чемпиона. В третий раз подряд Вербов привёл «Зенит-Казань» к золотым медалям. А ведь в середине сезона казалось, что у казанцев будут большие проблемы: два проигранных кубковых финала, череда травм, откровенно проседающий командный приём – проблем хватало.

Но ни тени паники на лице тренера мы не увидели. Вербов гнул свою линию и в итоге прошёл регулярный чемпионат с одним поражением, а в плей-офф команда не проиграла ни разу. Более того, свой сильнейший волейбол «Зенит-Казань» показал именно в финальной серии. Это было что-то невероятное! Запредельная скорость, фантастическая защита и улыбки на лицах. Концепция команды-семьи, в которой все получают удовольствие от процесса, полностью раскрылась в своём последнем танце. Да, Алексей Игоревич остаётся в Казани, однако ему предстоит масштабная перестройка команды. И наблюдать за этим будет очень интересно!

Майка Кристенсон («Зенит-Казань»)

Майка Кристенсон Фото: zenit-kazan.com

Безоговорочно лучший связующий нашего чемпионата и один из трёх лучших игроков этого амплуа в мире. Кристенсон стал настоящим проводником идей Вербова на площадке, идеально вписался в коллектив. Настоящее украшение лиги! В этом сезоне до Нового года гавайцу было тяжеловато: опустошение после Олимпиады, травма спины, но «перезагрузка» состоялась к главным матчам сезона. И мы увидели Кристенсона во всей своей красе. Последняя возможность последить за игрой Кристенсона в российских турнирах будет на «Финале шести» Кубка России в Казани. Майка уезжает в итальянскую «Верону». И это будет огромной потерей для нашего чемпионата.

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)

Дмитрий Волков Фото: zenit-kazan.com

Мы сказали о тренере и связующем, однако нельзя не упомянуть и лидера атак казанского «Зенита». Волков – зажигалка казанского клуба, а его празднования забитых мячей и побед команды уже стали визитной карточкой. Есть расхожее мнение, что Волков чувствует себя неуверенно в решающих матчах, но финальную серию этого сезона Дмитрий провёл классно. Казанские болельщики очень переживали, что доигровщик покинет команду, поскольку у Волкова есть желание попробовать себя за рубежом. Однако на следующий сезон он точно остаётся в «Зените».

Владимир Алекно («Зенит»)

Владимир Алекно Фото: vczenit.ru

Прямо скажем, Алекно нашей Суперлиге не хватало. Легендарный тренер вернулся в волейбол после паузы, возглавил петербургский «Зенит» и с ходу привёл его к серебряным медалям чемпионата России. Как любит говорить сам Владимир Романович, нет другой таблетки, кроме работы.

Притирка происходила сложно, на старте сезона петербуржцы потерпели несколько чувствительных поражений. Но после Нового года стали выглядеть лучше, а в плей-офф прошли «Локомотив» и «Белогорье», не проиграв ни разу. В финале с Казанью не получилось, однако всё равно результат однозначно хороший. И вряд ли Алекно остановится на достигнутом. По крайней мере, цель на первый год – создать из набора игроков команду – он точно выполнил.

Владислав Бабкевич («Зенит»)

Владислав Бабкевич Фото: vczenit.ru

Белорусский гигант остался лидером атак питерского «Зенита», а работа с Алекно должна помочь ему выйти на ещё более высокий уровень. Высота съёма Владислава недосягаема для блокирующих, это настоящая машина! В большинстве случаев он нападает поверх блока. Единственная команда, которая смогла остановить диагонального – «Зенит-Казань». Совершенству предела нет, но с таким лидером атак петербуржцы точно будут в числе претендентов на чемпионство в следующем сезоне.

Женя Гребенников («Зенит»)

Женя Гребенников Фото: vczenit.ru

Представители Санкт-Петербурга будут бороться за золотые медали ещё и потому, что в составе команды останется Женя Гребенников. Здесь всё просто: это лучший либеро мира. Француза бесполезно ставить в какие-то рамки, он играет по наитию, на чутье, а оно у него феноменальное. Очень жаль, что в полуфинале Женя получил травму голеностопа и пропустил первый матч решающей серии. Однако как же он преобразил команду во второй игре! Поговаривают, что в Петербурге готовы были отказаться от услуг Гребенникова в пользу другого иностранного связующего. В этом случае француз перебрался бы в Казань. Но, к счастью для команды Алекно, такой вариант не сложился. Представить себе «Зенит» без двукратного олимпийского чемпиона просто невозможно. Без него это просто сильная команда, не более.

Павел Тетюхин («Белогорье»)

Павел Тетюхин Фото: belogorievolley.ru

«Белогорье» второй год подряд финиширует в призах. В этом большая заслуга капитана команды Павла Тетюхина. Такого сбалансированного доигровщика в нашей лиге больше нет. Он делает хорошо абсолютно всё. А в этом сезоне ещё и взвалил на себя роль лидера атак, когда не задалась игра у легионеров. Павел постоянно прогрессирует, так что главный вопрос здесь – где у него потолок? Если бы сборная России выступала на международных турнирах, Тетюхин точно бы попал даже не в заявку, а в стартовый состав.

Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»)

Осниэль Мельгарехо Фото: vc-dynamo.ru

Пожалуй, это едва ли не лучший трансфер сезона. Среди легионеров – уж точно. Кубинский легионер приехал в Сосновый Бор из итальянского «Милана», где не всегда попадал в стартовый состав. Но в «Динамо-ЛО» Мельгарехо раскрылся и стал настоящим лидером команды. Во многом благодаря ему клуб из Ленинградской области показал лучший результат в истории, выбив из борьбы московское «Динамо» в четвертьфинале. В России Мельгарехо всё нравится, поэтому ждём от него прогресса и в следующем сезоне.

Андрей Сурмачевский («Динамо-Урал»)

Андрей Сурмачевский Фото: volleyufa.com

Уфимский клуб не попал в топ-4, однако не отметить Сурмачевского просто нельзя. В Казани у Андрея была роль выходящего на подачу. Справлялся он с ней хорошо, но на большее претендовать было сложно. В нынешнем сезоне доигровщик отправился в аренду в «Динамо-Урал», чтобы показать себя в роли лидера. И отлично справился! Уфимцы заняли седьмое место, прибавив в сравнении с прошлым годом сразу шесть строчек – больше всех в лиге. В четвертьфинале уральцы на равных боролись с «Белогорьем», проиграв обе встречи на тай-брейках. Ну а Сурмачевский вошёл в топ-5 бомбардиров лиги и с большим запасом лучшим эйсменом — 0,59 подачи навылет на один сыгранный сет! В следующем сезоне Андрей вернётся в Казань, где ему уже готовы дать шанс получить больше игрового времени.