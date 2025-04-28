Главное о женском Кубке России — 2025 по волейболу: новый формат, фавориты и расписание

Не успели утихнуть страсти после финальных серий женской Суперлиги, в которых команды оставили немало сил и эмоций, как вновь приходится настраиваться на решающие сражения за медали. Впереди – решающие матчи Кубка России, который в этом сезоне решили разыграть дважды.

Первый трофей был разыгран по стандартной схеме, победитель был определён под занавес 2024 года. Выиграло казанское «Динамо – Ак Барс».

Во второй раз нас ожидает «Финал шести», матчи которого начнутся 29 апреля. В воскресенье, 4 мая болельщики узнают нового обладателя трофея.

Кто сыграет в «Финале шести» Кубка России?

В решающий раунд турнира, матчи которого будут проходить в Санкт-Петербурге пробились четыре лучшие команды по итогам чемпионата России и ещё две, которые прошли через дополнительные этапы.

Состав участников «Финала шести»:

«Локомотив» (Калининград)

«Динамо – Ак Барс» (Казань)

«Заречье-Одинцово» (Одинцово)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Динамо» (Краснодар)

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург)

ЖВК «Локомотив» (Калининград) Фото: vc-lokomotiv.ru

Каков формат розыгрыша «Финала шести»?

Алгоритм проведения финальной стадии Кубка России – 2025 выглядит следующим образом: шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем два лучших коллектива из каждой тройки проходят полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр турнира определятся в воскресенье, 4 мая.

В группу «А» вошли: действующий чемпион России калининградский «Локомотив», «Ленинградка» и краснодарское «Динамо».

В группу «Б» попали: действующий обладатель трофея «Динамо – Ак Барс», бронзовый призёр ЧР «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК».

Расписание «Финала шести» Кубка России – 2025

29 и 30 апреля, а также 1 мая пройдут матчи группового этапа «Финала шести». Полуфиналы состоятся в субботу, 3 мая, а финальные матчи – 4 мая.

Матчи группового этапа будут начинаться в 16:00 и 19:00 по Москве.

Открывать соревнования будет пара из группы «Б» – «Уралочка-НТМК» сыграет с «Динамо – Ак Барс», а следом за ними на площадку выйдут участницы группы «А» – краснодарское «Динамо» и «Локомотив».

Кто фаворит розыгрыша Кубка России – 2025?

Чемпионат России завершился драматично и непредсказуемо, поэтому болельщики вправе ожидать сюрпризов и от Кубка России. Тем более, что это конец сезона, накопилась усталость, как физическая, так и эмоциональная накопилась, а финалисты ЧР и вовсе только недавно закончили играть и вряд ли успели полностью восстановиться после решающих серий.

Есть вероятность, что преимущество в свежести сил и дополнительной мотивации будет у тех команд, которые пришли к «Финалу шести» через предварительные раунды, потому что им хочется реабилитироваться за не самое успешное выступление в Суперлиге и завершить сезон с медалями.

ЖВК «Уралочка» (Екатеринбург) Фото: uralochka-vc.com

Фаворита розыгрыша назвать трудно, у всех команд есть сильные стороны.

Казанское «Динамо» – обладатель Кубка России, Кубка Легенд и Суперкубка. Подопечные Терзича оступились лишь на финишной прямой, уступив золото чемпионата страны калининградскому «Локомотиву». Но тогда сказался фактор травмы основного нападающего Брайелин Мартинес. Доминиканка уже вернулась в строй, и Казань хочет взять реванш у своих обидчиц.

«Локомотив» нашёл свою игру под занавес сезона. А его главная забойщица Эбрар Каракурт как будто не знает усталости. В прошлом году она подняла планку результативности до 797 очков, а в этом её же и преодолела. Сейчас на счету диагональной 849 набранных баллов. И она точно не собирается сбавлять обороты, тем более что это её последний сезон в России.

«Заречье-Одинцово» – команда с бойцовским характером. И этот характер подопечные Константина Ушакова показали в матче за бронзу. Подмосковные волейболистки спустя 15 лет вернулись в элиту Суперлиги. Настрой у команды на высоте, форма отличная, так почему не пошуметь ещё и в Кубке России?

ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: vcmo.ru

«Ленинградка» уверенно провела старт сезона. Во всех кубковых финалах она была второй, уступая лишь «Динамо – Ак Барс». Жёлто-чёрные были близки и к медалям чемпионата России, но сами упустили свои шансы. И теперь захотят реабилитироваться за смазанную концовку Суперлиги. Состав у Александра Кашина боевой, а своя площадка будет дополнительным плюсом.

Дерзкая и молодая «Уралочка-НТМК» может стать той «тёмной лошадкой», способной удивить. Считаться с уральской командой стоит – это показали и матчи регулярки и четвертьфинальная серия против «Локомотива», в которой команде Михаила Карполя удалось покусать будущих чемпионок страны. Уральский клуб никогда не тушуется в матчах с сильными командами.

Краснодарское «Динамо» очень хочет исправиться после восьмого места в плей-офф чемпионата России. Южанки сверхмотивированы, что показали игры против московского «Динамо». Уступив столичным волейболисткам, команда Алексея Бабешина включила турбо-скорость в «золотом» сете и буквально вырвала у своих соперниц путёвку в «Финал шести». Отсутствие усталости может быть ключевым моментом и преимуществом Краснодара.

ЖВК «Динамо» (Краснодар) Фото: dinamokrasnodar.ru

Где смотреть прямые трансляции матчей?

Все матчи «Финала шести» Кубка России среди женских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Также трансляции можно будет найти на каналах холдинга «Матч».

«Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей.