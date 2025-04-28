Шесть претендентов на последний трофей сезона! Кто выиграет женский Кубок России — 2025?

Чемпионат России в женской Суперлиге уже стал историей, но сезон ещё не закончился. Шесть сильнейших команд завершат волейбольный год «Финалом шести» Кубка России. Формат, в котором каждый матч имеет огромное значение. Претендентов шесть, а трофей – один. Кому он достанется?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Вам предстоит расставить шесть команд-участниц по местам, от первой к последней.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Команды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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