Шесть претендентов на последний трофей сезона! Кто выиграет женский Кубок России — 2025?

Чемпионат России в женской Суперлиге уже стал историей, но сезон ещё не закончился. Шесть сильнейших команд завершат волейбольный год «Финалом шести» Кубка России. Формат, в котором каждый матч имеет огромное значение. Претендентов шесть, а трофей – один. Кому он достанется?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Вам предстоит расставить шесть команд-участниц по местам, от первой к последней.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Команды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Локомотив»
В финале Суперлиги калининградскому клубу удался фантастический камбэк. Но аппетит приходит во время еды! На победной волне команда готова побороться и за Кубок России. Времени на восстановление и подготовку у команды Андрея Воронкова практически не было, но вера в свои силы теперь на высочайшем уровне. Ещё один мотивационный фактор: для Эбрар Каракурт этот турнир будет последним в составе калининградок. Ну и без поддержки своих замечательных болельщиков «Локомотив» точно не останется.
«Динамо-Ак Барс»
Финал чемпионата стал для команды Зорана Терзича настоящим холодным душем. Упустить чемпионство при 2:0 в серии, 2:0 по сетам и 23:23 в третьей партии третьего матча врагу не пожелаешь. Но это уже история. А на дистанции по сезону равных Казани не было. Суперкубок России, Кубок России, Кубок Легенд — все эти трофеи остались за «Динамо-Ак Барс». А поскольку запоминается последнее, то казаночкам важно забрать Кубок и доказать, что в Суперлиге случилась досадная ошибка. Небольшая передышка позволила Брайелин Мартинес залечить травму, так что к «Финалу шести» подопечные Терзича подойдут с максимально боевым настроем.
«Заречье-Одинцово»
Подмосковный клуб полторы недели назад добился огромного успеха, завоевав бронзовые медали Суперлиги. Кстати, совершив классный камбэк. Константин Ушаков за время до старта «Финала шести» успел стать главным тренером женской сборной России. Задача на сезон выполнена, так что «Заречье» не будет испытывать никакого давления. И это может принести свои плоды. А ещё в распоряжении Ушакова есть Ева Павлович Мори – креативная связующая, которая много и успешно играет с центральными.
«Ленинградка»
Если есть команда, для которой плей-офф Суперлиги сложился ещё более обидно, чем для «Динамо-Ак Барс», то это «Ленинградка». Команда Александра Кашина в полуфинале вела в серии с «Локомотивом», однако не смогла дожать соперниц. А затем упустила преимущество в два матча в бронзовом противостоянии с «Заречьем». «Финал шести» – хорошая возможность реабилитироваться. Тем более что турнир пройдёт пусть и не в родном зале, но в родном городе – Санкт-Петербурге. «Пчёлки» постараются как минимум попасть в тройку сильнейших, однако вообще мы привыкли видеть их в финалах кубковых турниров последних лет. Всё в руках «Ленинградки»!
«Уралочка-НТМК»
Нельзя сказать, что «Уралочка» в последние недели полноценно отдыхала — всё-таки они играли матчи предварительного этапа Кубка, но нагрузка, как физическая, так и эмоциональная, несравнима. Так что команда Михаила Карполя подходит к финалу более свежей. На уральских волейболисток ничего не давит, так что если удастся выдержать приём и сыграть в свой быстрый волейбол, молодая команда из Екатеринбурга вполне способна пошуметь. На протяжении сезона «Уралочке» не хватало опыта, но, может быть, сейчас тот самый момент, когда накопленное перейдёт в качество?
«Динамо» (Краснодар)
Опытная краснодарская команда уже пошумела, оставив без «Финала шести» московское «Динамо». После того как на пост тренера заступил Алексей Бабешин, южанки выглядят куда более заряженными на борьбу. Класс у этой команды есть. Может быть, не такой высокий, как у лидеров Суперлиги, но зацепиться динамовки могут в игре с любым соперником. И опять же, не будем забывать, что команда могла целенаправленно готовиться к финальному раунду, пока четвёрка сильнейших сражалась за медали.