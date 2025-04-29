«Нас застали врасплох». Звезда казанского «Динамо» рассказала о драме в финале Суперлиги

Казанское «Динамо-Ак Барс» обратило на себя всеобщее внимание в подходящем к концу сезоне. Девушки из столицы Татарстана завоевали Кубок России, Кубок Легенд и Суперкубок. Они были близки к тому, чтобы добыть и золото чемпионата России, но финальная серия с «Локомотивом» завершилась настоящей драмой: Казань осталась лишь с серебром.

Одной из главных звёзд команды на протяжении всего сезона является Брайелин Мартинес. Это настоящий лидер, который ведёт за собой «Динамо». Атлетичная мощь в нападении, но в тоже время кошачье чутьё и поразительная скорость в защите – всё это помогает звезде казанской команды показывать фантастические результаты на площадке и помогать побеждать. Отчасти именно из-за её травмы Казань упустила золото Суперлиги.

«Чемпионат» откровенно поговорил с Брайелин о поражении в финальной серии, роли психологии в спорте и русском языке.

«Думаю, нас застали врасплох»

– Брайелин, можно ли поздравить тебя и вашу команду с серебряными медалями или это не тот результат, что вы ожидали?

– Да всё в порядке. Понятно, что никто не любит проигрывать, но такова жизнь. Это спорт. Знаешь, при любом результате тебе нужно извлечь урок и продолжить работать ещё усерднее ради новых побед. Потому что соперник также играет на победу и также борется за золотые медали.

– У вашей команды получился какой-то фантастический сезон, особенно его старт: вы выиграли три трофея, в регулярном чемпионате было всего одно поражение, и в финале от золота вас отделяла всего партия. Так чего же в итоге не хватило для успеха?

– (Вздыхает.) Я даже не знаю, что ответить. Потому что если бы знала ответ на этот вопрос, то сделала бы всё то, чего нам не хватало (улыбается). Мне кажется, что мы, может быть, немного потеряли уверенность в себе, именно как команда. И это давило на нас. Я думаю, нас застали врасплох. Мы не воспользовались преимуществом, когда выигрывали. Сами позволили соперницам так играть. А потом уже было трудно переломить всё это.

– Два года и два тяжелейших финала с «Локомотивом». Что можешь сказать про соперника? Есть ли разница между двумя финалами?

– Я могу сказать, что «Локомотив» – сильная команда, потому что, как ты видишь, все эти годы она была в финалах. Так что, думаю, они хорошо справляются со своей работой. И потом это большая команда, большая арена, классные фанаты. И я не вижу никаких отличий этого финала от финала прошлого года. Может быть, потому что это было почти то же самое, что и тогда: для них и для нас. И в этом сезоне история повторилась.

– Вы ожидали, что после 0-2 в серии и 0:2 в третьем матче они заиграют совсем по-другому?

– Это волейбол, это спорт. История никогда не повторяется дважды. И поэтому ты не можешь всё время быть уверен, что всё в порядке. Ты никогда не можешь быть уверен, что если что-то закончено, то это теперь навсегда так. Потому что они спортсмены, мы спортсмены. И мы знаем, что нельзя просто хорошо начать, и тогда победа обязательно будет у тебя в кармане. Это вполне возможно, но не всегда так происходит. Это волейбол. Да, я не ожидала и не хотела, чтобы серия растягивалась на пять матчей, но так бывает.

«Я поражена уровнем российского чемпионата»

– Брайелин, ты лидер команды. Накладывает ли это дополнительный груз ответственности на тебя? Особенно когда тебе пришлось пропустить четвёртый матч серии.

– Спасибо за то, что сказала, что я лидер (улыбается). Но нет, никакого давления не было. Да, я оказалась немного озадачена, однако была уверена в своих партнёрах по команде. Люди могут говорить, что я лидер или что-то в этом роде, но я никто без своей команды. Ты знаешь, они мне очень помогали! И мы – команда, мы – семья, поэтому я была действительно уверена в своих партнёрах по команде и в нашей командной работе. Да, у меня была травма, и я не могла им помочь, однако это не отняло у меня надежду на победу моей команды в этой четвёртой игре.

– Кого можешь сама выделить из игроков в российском чемпионате?

– Я уже говорила как-то в интервью: меня удивляет, что некоторые молодые игроки выступают уже как очень взрослые, как очень опытные. И в целом я поражена уровнем российского чемпионата. Поэтому и не могу сказать, что мне нравится только один игрок, выделить кого-то одного. Потому что у каждого из них есть свои сильные качества, своя техника, которые мне нравятся и которые произвели на меня большое впечатление.

Брайелин Мартинес Фото: dinamo-kazan.com

– Как ты считаешь, когда наступил тот переломный момент, что лидерство перешло к калининградской команде? Или такого момента не было и в оставшихся трёх играх все были на равных?

– Могу сказать, что они обрели уверенность. Они были очень уверены в себе, действительно хотели победить. Мы тоже хотели. И мне действительно до сих пор трудно сказать, что произошло и в чём причина. Я спортсмен и не знаю точно. Также спрашиваю себя, что произошло. Но такое случается. И я уже говорила: нам нужно извлечь из этого уроки, сделать выводы. Необходимо продолжать работать и прилагать усилия, чтобы стать лучше в будущем.

– В одном из интервью ты сказала, что если бы не волейбол, то связала бы свою карьеру с психологией. Насколько, по твоему мнению, психология важна в спорте? И стал ли этот фактор определяющим в финальной серии?

– Да-да! На 100%. Как по мне, когда твоё ментальное здоровье в порядке, ты можешь достичь всего. В противном случае, если в голове много лишнего, ты не можешь думать о позитивных моментах. Поэтому я думаю, что игроки должны быть на 100% психологически готовы, так как это играет важную роль во время сложных матчей. А ещё вы должны уметь справляться с ситуацией, когда после 2-0 вы проиграете серию в пятом матче. Иначе это может подорвать ваше доверие к своей работе. Так что да — я считаю, что это играет действительно важную роль как в спорте, так и в жизни.

– Думаю, ты будешь хорошим специалистом в будущем.

– Надеюсь (улыбается). Я скоро приступаю к учёбе. Поэтому смогу ещё больше помогать партнёрам по команде в этом плане.

«Да, мне было очень больно»

– Брайелин, я заметила в этом сезоне, что приём не является твоей сильной стороной, но ты невероятно действуешь в защите, достаёшь сложные мячи и постоянно атакуешь на высочайшем уровне. В чём секрет? Как ты балансируешь между этими элементами во время игры?

– Я не могу раскрыть тебе свой секрет, нет-нет-нет (смеётся). Но ладно. Всю свою жизнь я осознаю, что не обладаю хорошей техникой в приёме. Поэтому мне нужно компенсировать это в других компонентах, чтобы выйти вперёд, чтобы быть лучше. Конечно, я продолжаю работать над своим приёмом, однако мне нравятся защита и атаки после неё. И наряду с нападением защита для меня — это самое впечатляющее, что есть в волейболе. И в этом я преуспеваю. Плюс, раскрою один секрет, я умею и люблю читать игру. Знаю, как читать игру нападающих с другой стороны, и это, кажется, мне легко даётся. И именно этим и занимаюсь, когда выхожу на площадку.

Брайелин Мартинес в игре у сетки Фото: dinamo-kazan.com

– Я так понимаю, что после травмы, полученной в третьем матче, у тебя была адская боль, но ты не выключалась из игры до самого конца? Как тебе получалось держаться, да ещё и выпрыгивать в полную силу?

– Как уже говорила, мысленно я был настроена очень позитивно. Да, мне было очень больно, но я действительно очень хотела помочь команде. При этом чувствовала поддержку с их стороны и знала, что им очень нужна. И как будто бы вела диалог сама с собой: «Хорошо, ты должна быть сильной, должна быть в хорошей форме». И я так благодарна нашему физиотерапевту и тренеру по физподготовке — они очень помогли мне в момент, когда я травмировалась. Работали со мной допоздна, чтобы я восстановилась. Мне помогли моё ментальное здоровье и моя физическая форма.

– Если сравнивать прошлый год и нынешний, с чем ты связываешь подъём вашей команды? Что изменилось в вашей игре? Ведь тренер прежний, да и состав преимущественно тот же.

– Мы сейчас уже не те, что были раньше: мы меняемся. Относимся друг к другу как к семье. Развиваемся и совершенствуемся. Мы были вместе всё время нашей технической подготовки. И сильно прибавили в этом году. Если посмотреть на прошлый сезон, то в этом мы много работали, и наше доверие друг к другу тоже выросло. Наша уверенность укреплялась, и это дало отличный результат по ходу сезона. Мы относимся друг к другу с уважением. В результате чувствуем себя как семья, знаешь, это хорошая атмосфера. Это отличный клуб, команда, и все так близки. Думаю, это соответствует нашему духу. И благодарна за это.

– Важна ли, чтобы атмосфера в команде была похожа на семейную, или лучше деловой подход?

– Скажу так: ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Семейная атмосфера – это не данность, она не появляется автоматически. Сначала вы просто начинаете чувствовать заботу и испытывать какой-то интерес – и только потом чувствуете себя близкими. Я так благодарна за то, что нахожусь здесь. Да, мы не всегда ходим куда-то вместе, но внутри команды знаем, что можем рассчитывать друг на друга.

Игроки «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Так что для меня действительно важно, когда выстраиваются хорошие отношения с игроками и тренерами. Потому что это напрямую касается психического здоровья. А это очень важно. Представьте, что вы работаете в окружении, полном сплетен, доносов – это точно будет сказываться и на ментальном состоянии, и на здоровье, и на результатах.

«Я вижу иную картину о России»

– В чём ты добавила по сравнению с прошлым сезоном?

– Я многому научилась. Например, прибавила в плане ментальной устойчивости, стала лучше в технике. Партнёры прибавили мне уверенности и помогли поверить, что я хороший игрок.

Сейчас Россия для меня как третий дом. В начале мне было трудно переехать сюда, потому что я отыграла четыре года в Бразилии и со своей сестрой. Так что приезд сюда, в Россию, был действительно сложным. Но я привыкла и теперь вижу совершенно иную картину о русских и России в целом.

– Получается ли учить русский язык?

– Чуть-чуть (сказала на русском). Я очень хочу, потому что люблю языки. Могу говорить на португальском, испанском, английском, итальянском. И действительно хочу выучить русский, потому что мне он нравится. Я уже могу произнести несколько слов и задать несколько вопросов.

– Какие слова ты знаешь?

– Как дела? Доброе утро! До свидания. Пока-пока (всё по-русски). Немного (смеётся).

– Превосходно!

– Спасибо (ответила по-русски).

– Какой у команды сейчас настрой на Кубок России? Взять реванш у «Локомотива»?

– Нет-нет, никакой мести. Знаешь, мы просто продолжаем работать вместе. Пытаемся совершенствоваться, чтобы вернуть уверенность в себе как команда, чтобы знать, что мы самые сильные. Мы так усердно работали ради этого, но это не месть, потому что, как я уже сказала, «Локомотив» – хорошая команда, и они действительно хорошо играют. Однако мы постараемся и с божьей помощью, с тренером попытаемся сделать всё, что в наших силах, чтобы доказать самим себе, что мы действительно хороши и способны на всё.