«Не обманули!» Капитан «Заречья-Одинцово» – о поразительном прорыве к бронзе Суперлиги

«Заречье-Одинцово» в завершившемся розыгрыше Суперлиги не просто смогло вернуться в плей-офф, но и изрядно пошумело в «бронзовой» серии, отыгравшись со счёта 0-2 и добыв медали впервые за 15 лет.

По-капитански серию провела доигровщица Ольга Бирюкова. Она взвалила на свои плечи львиную долю работы в нападении, став настоящим лидером атак в своей команде. Это оказалось одним из факторов успеха.

В интервью «Чемпионату» Ольга рассказала, о статусе «тёмной лошадки», победной тактике Ушакова и блестящей игре Евы Павлович Мори.

«Это «золотая» бронза для нас»

– Оля, после четвертьфинальной серии игр с московским «Динамо» ты сказала такую интересную фразу: «Мы не договорили». Сейчас у вас на шее бронзовые медали. Теперь договорили? Или есть ещё что сказать?

– Конечно, есть (улыбается)! Я очень рада этому результату. Можно сказать, это «золотая» бронза для нас. Потому что путь, который мы прошли, был совсем не лёгкий. И я рада, что мы справились со всеми препятствиями и дошли всей командой к этому результату. Вот теперь в каком-то смысле поставили точку в этом предложении. И поставили уверенно.

– Мне кажется, после такого камбэка с «Ленинградкой» можно поставить и восклицательный знак. Ваша серия не уступила и главному финалу!

– Согласна. По накалу совсем не уступала, если честно. Однако мы были готовы к такой серии. Морально понимали, что она затянется. Для нас было немножко неожиданно то, как мы сыграли в Питере. Но, наверное, так и должно было быть. Всё-таки эти два поражения кое о чём нам напомнили, показали, как надо играть. После этого что-то поменялось в нашей игре, в нашем настрое. Получилось всё так, как и должно быть.

– В интервью по ходу сезона ты сказала, что даже не представляешь, как все будут счастливы, когда вы хорошо проведёте сезон. Сейчас ты не только представила, но и прочувствовала это. Каково это было?

– Да, я всё это видела воочию: глаза болельщиков, их овации, эмоции, комментарии. Потому что когда мы играли дома, столько было радости в глазах людей, это просто не передать словами. И я это всё видела своими глазами. Но даже забыла про то, что сказала в начале сезона. Как здорово, что получился такой камбэк на словах и не только.

– Оля, но у вас не всё было так гладко перед играми плей-офф. Да, вы обыграли «Локомотив» и «Ленинградку» в начале второго круга регулярки, однако затем пошла череда поражений от команд из нижней части таблицы.

– У нас были кадровые перестановки, и мы к ним, наверное, долго привыкали. Всё-таки и травмы давали о себе знать, и какой-то физический спад. Я пока не могу сказать, что это было, потому что мы и сами до конца не поняли. Однако было ясно, что мы должны перебороть эту неуверенность в себе, найти заново эти связи, которые были до этого провала. И что если мы пройдём через эти трудности, то у нас всё будет хорошо и как минимум будут шансы, а как максимум – доберёмся до своей долгожданной победы. Когда проигрывали, было не очень приятно как для игроков, так и для болельщиков. Но в этом я тоже вижу свои плюсы, об этом расскажу как-нибудь потом.

«Может, мы и сами не верили»

– Полуфинал с «Динамо-Ак Барс» у вас совсем не задался, но в матчах за бронзу команда перевернула серию. Что произошло всего за неделю?

– На самом деле, сложно сказать, всё-таки конец сезона. Плюс Казань для нас была таким мастодонтом Суперлиги, и до конца не было ясно, сможем мы их обыграть или нет. Было понятно, что, допустим, одну игру у нас получится у них забрать. Но они были в хорошей форме и вероятность, что мы выиграем серию, была мала. Наверное, это психологически давило на нас, тем более что они проиграли всего одну игру в сезоне.

Поэтому где-то, может, мы и сами не верили. Конечно, каждая игра была лучше предыдущей, однако всё равно понимание того, что нам это будет тяжело даваться, присутствовало. И наша команда выигрывает, когда каждый игрок вносит свой вклад. Как только один человек выпадает, то это сразу чувствуется. А с Казанью у нас просто не было достаточного ресурса, чтобы выдать каждую игру как лучшую.

Ольга Бирюкова Фото: leningradka.spb.ru

– Как считаешь, что стало ключевым в матчах с «Ленинградкой»?

– Мы играли за бронзовые медали, и было понятно, что серия точно не будет лёгкой. Тем более «Ленинградка» с хорошими крайними нападающими, плюс у неё хорошая линия атаки у блокирующих, то есть там высокий блок. Даша Малыгина с Аней Мельниковой несут большую нагрузку. И в целом у них ровная команда. Мы понимали, что серия будет непростой, однако не ожидали, что «полетим» 0-2. Для нас это было психологически не очень приятно. Но мы знали, что по возвращении домой нас ждут наши болельщики. А когда мы играем дома, то всегда это хорошо делаем. Нам было важно взять дома первую игру, во второй мы знали, что будет тяжело, однако всё равно есть шансы. А там уж как карта ляжет. Было понятно, что на домашней арене мы покажем свою игру, хоть преимущество и было у «Ленинградки». Но с другой стороны – это и было нашей форой. Потому что им было не очень приятно проигрывать третий матч. И что в четвёртом будет какой-то эмоциональный пресс для них. А дальше там уже пятая встреча, где все в равных обстоятельствах.

– Ты считаешь, что у вас не было психологического преимущества перед «Ленинградкой» в пятом матче и все были в равных условиях?

– Тут спорный момент. Я чувствовала, что у нас есть эмоциональное преимущество. Потому что они упустили две игры у нас дома. И, наверное, они понимали, что мы как-то к ним приспособились. Но и они знали, что будем делать мы. И тут уже как сыграет команда, кто будет сильнее в своих наигранных взаимодействиях, тот и победит. Мне показалось так.

– Ты по ходу сезона сказала, что задача команды – сыграть лучше, чем в прошлом году. Получается, вы не просто перевыполнили план, но и сотворили историю?

– Да, так получилось. Когда обозначали цели на сезон, то задача была – попасть в восьмёрку. Конечно, по ходу сезона, когда стало что-то получаться, мы поняли, что восьмёрка нам 100% по силам. Как только начали обыгрывать такие команды, как «Локомотив» и «Ленинградка», то было понятно, что у нас есть шансы побороться и за медали в плей-офф.

«Она вообще пушка, ракета!»

– Оля, это же не первый раз, когда ты с командой обновляешь исторический результат. Например, с «Динамо-Метар» вы выиграли бронзу Кубка России. До этого команда поднималась на пьедестал в далёком 1997 году.

– Получается, я тёмная лошадка (улыбается). Если честно, то об этом не задумывалась никогда. Просто так получается, что те коллективы, в которые я попадаю, складываются каким-то магическим образом. Что тот год с Челябинском для меня стал знаковым, потому что у нас был просто сумасшедший коллектив и очень дружная команда. Мы чувствовали какую-то силу и желание, и у нас было невероятное рвение. Здесь так же всё сложилось. И я рада, что в моей карьере есть такие моменты и они повторяются. Что я в таких командах, в которых классная энергетика, очень дружный коллектив. И почувствовать это дважды за такой короткий промежуток времени – дорогого стоит, правда.

– А как ты вообще пошла на такой шаг и подписала контракт с «Заречьем», не зная, кто будет тренер, и понимая, что в последние несколько лет команда была за пределами зоны плей-офф?

– После прошлогоднего сезона у Одинцова стояли довольно амбициозные цели. И было понятно, что после 11-го места, которое команда заняла в прошлом году, будут предприняты радикальные меры. Я подписала контракт, наверное, одной из первых. И когда сюда шла, знала только, что у клуба есть большое желание прийти к успеху и развивать спорт в Московской области, в частности волейбол, продолжать волейбольные традиции. И когда я разговаривала с агентом, то он сказал мне не переживать, что будет хорошая команда, боевой коллектив, который будет бороться. Посоветовал мне поиграть год и посмотреть, понравится или нет. Однако то, что у клуба есть традиции, было понятно с самого начала. Не обманули, получается (улыбается).

Но и был ряд других обстоятельств. Я сама из Москвы, и мне было важно побыть поближе к дому, поэтому я очень рада, что все желания реализовались, в частности, конечно, со мной (улыбается).

– Многие отмечают и приход Евы Павлович Мори на роль связующего игрока. Например, Александр Леонидович Кашин не раз отмечал её в послематчевых комментариях и даже называл Еву MVP. Согласны?

– Она действительно хорошая связка. Хотя скажешь «хорошая», и как будто бы обижаешь (улыбается). Ева Мори – классная связка. Она видит сторону соперника, умеет чувствовать игроков, с которыми стоит на площадке. Умеет циклично повторять одни и те же действия из раза в раз. Мы добились того, что можем с закрытыми глазами идти на какие-то передачи, и мяч долетит туда, куда нужно. Конечно, это ещё работа тренера, который смог это организовать и музыкально наладить всё так, чтобы эта скрипка заиграла. Но да, её роль очень важна в нашей команде. Поэтому Ева Павлович Мори – потрясающая связка! Самая лучшая (улыбается)! Ева 100% будет читать это интервью, поэтому пусть знает, что она вообще пушка, ракета.

«Надо слушаться беспрекословно»

– Как тебе работается с Константином Анатольевичем Ушаковым? Тем более что недавно его утвердили на пост главного тренера сборной России.

– С самого начала было понятно, что у Константина Анатольевича есть тактика. Что у него есть какие-то вещи, от которых, условно говоря, отойти ты не можешь. И эта тактика работает. Поначалу ты смотришь на какие-то моменты и не понимаешь, для чего это делать, однако со временем в сезоне у нас было очень много с ним разговоров, где он это всё объяснял. И некоторые моменты он не только объяснял теоретически, но и подкреплял их цифрами на собрании. Мы, естественно, ему доверились, и это дало результат. Всё, что он говорит – работает. Да, это, может, не очень понятно в краткосрочной перспективе, однако на дальней дистанции ты понимаешь, что он от тебя хочет. Когда окунаешься в процесс, когда он показывает тебе видео и всё объясняет, то да, всё работает. Надо только слушаться беспрекословно, вольностей он не допускает. Например, Еву он постоянно ругает, потому что она всегда стоит не на «пластыре» (улыбается). Этот момент обязательно оставьте в тексте (смеётся).

– Впереди новый вызов – Кубок России. Успели восстановиться?

– Если честно, пока как-то сложно. Всё-таки пять игр было, немного физически и эмоционально подвымотаны. Конечно, ты в последней игре отдаёшь все силы и эмоции и в последнем розыгрыше просто от бессилия падаешь, потому что отдал всё, что у тебя было. Но у нас было три выходных, получилось немного перевести дух. Понятно, что опускать руки точно никто не будет. Мы будем двигаться, исходя из нашего физического состояния. Не думаю, что кто-то будет снижать планку, мы будем бороться.

Ольга Бирюкова (справа) Фото: leningradka.spb.ru

– «Заречье» не попадало в тройку на Кубке России с 2010 года. Поэтому есть прекрасная возможность ещё раз войти в историю.

– Я точно знаю, что тогда счастья будут полные штаны у всех! Но как бы тяжело ни было, многие клубы поедут реабилитироваться после каких-то проигрышей. У кого-то будут свои личные амбиции взять трофей в сезоне. Это точно не будет легко. Однако победит сильнейший. Потому что сезон получился тяжёлый, очень много игр в сериях было. А это очень выматывает. Я просто хочу, чтобы все доиграли этот турнир и были здоровы. Чтобы и наша команда, и другие не получили травм, особенно после такого сложного чемпионата.