«Победит тот, кто выживет». Кубок России по волейболу стал испытанием на прочность

Во второй игровой день женского Кубка России отдыхали главные фавориты — «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс». Однако получилось так, что, даже не выходя на площадку, они получили путёвки в полуфинал. «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» свои матчи выиграли, а «Уралочка» и «Динамо» из Краснодара после двух игровых дней борьбу за трофей завершили.

«Девочки играли в лучший волейбол»

Встречи второго дня получились разными. Сначала на площадку вышли «Заречье» и «Уралочка». После того как вчера команда Михаила Карполя дала настоящий бой Казани, казалось, что у «Заречья» могут возникнуть проблемы. Но на деле оказалось, что все силы команда из Екатеринбурга оставила в первой игре. Был шанс зацепиться во второй партии – концовка оказалась равной. Но собственные ошибки не позволили волейболисткам «Уралочки» сравнять счёт по сетам. И на этом борьба в матче практически закончилась.

«Вчера девочки играли действительно в лучший волейбол, который у нас сейчас есть. «Заречье» свежее, приехало вчера, у нас же две подряд ранние игры – для некоторых наших молодых игроков это впервые. Не выдержали стресс, не выдержали эмоции, не хватило энергии, физики. «Заречье» сегодня лучше по игре», – подвёл итог выступлению команды Михаил Карполь.

Стоит отметить и то, что «Уралочка» играла без двух своих лучших блокирующих, двух Елизавет – Фитисовой и Котовой. Вообще, практически все команды приехали на «Финал шести» с потерями. Тяжёлый сезон сказывается. Что ж, поблагодарим екатеринбурженок за старание, ну а «Заречье» завтра разыграет первое и второе места в группе в матче с «Динамо-Ак Барс».

«Ноги еле ходят»

Если первый матч был всё-таки достаточно тягучим, то во второй игре страсти кипели. «Ленинградка» и краснодарское «Динамо» обменивались тяжёлыми ударами. Лишь в первой партии мы увидели равную борьбу, завершившуюся победой петербурженок. В остальных сетах преимущество одной из команд было большим. И игра закономерно докатилась до тай-брейка.

Может быть, в плане качества игры этот матч и не был на высочайшем уровне, но эмоции на тай-брейке зашкаливали. Особенно отличились тренеры! Сначала Алексей Бабешин требовал зафиксировать у игроков «Ленинградки» ошибку в расстановке. Унимать тренера пришлось капитану команды Юлии Храброй, но получилось это далеко не сразу. Александр Кашин ответил не менее ярким выступлением в адрес арбитра, когда краснодарский клуб запросил видеопросмотр. Наставник «Ленинградки» уповал на то, что пять секунд, отведённые на запрос, истекли.

А на площадке тем временем «Ленинградка» то отрывалась, то позволяла соперницам сократить отрыв. Только расстановку на тай-брейке жёлто-чёрным свистнули дважды! Но всё же подопечные Кашина довели игру до победы, гарантировав себе место в полуфинале. Это успех для команды, которая вышла на матч без связующей Анны Озеровой, либеро Анастасии Пирайнен и доигровщицы Юлии Цибулько. Нужно отменить блок «Ленинградки» – 23 раза он успешно сработал в этой встрече, почти партию. Девять результативных действий в этом элементе на счету Дарьи Малыгиной.

Игроки ЖВК «Ленинградка» Фото: Пресс-служба ЖВК «Ленинградка»

«У нас есть небольшие кадровые проблемы, которые не позволяют нам играть полностью. И мы боремся за себя, за команду, за клуб. И это всё очень тяжело нести на своих плечах. Поэтому есть очень глупые, очень непонятные ошибки, мы просто отдаём мячи. Ноги еле ходят. Но все шесть команд в одинаковом положении. Поэтому это очень интересный турнир и, как говорится, победит тот, кто выживет», – сказала после матча либеро петербурженок Валерия Перова.

Что ж, четыре полуфиналиста известны. Осталось только понять, кто с кем сыграет в полуфинале. Это мы узнаем уже завтра. Интересно, в каких составах выйдут команды. Ведь пока Кубок больше напоминает турнир на выживание.