Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Кубок России, женщины, результаты второго игрового дня, определились полуфиналисты, турнирная сетка

«Победит тот, кто выживет». Кубок России по волейболу стал испытанием на прочность
Пётр Кондаков
Волейбол, Кубок России, женщины
Аудио-версия:
Комментарии
По итогам двух дней группового этапа определились полуфиналисты.

Во второй игровой день женского Кубка России отдыхали главные фавориты — «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс». Однако получилось так, что, даже не выходя на площадку, они получили путёвки в полуфинал. «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» свои матчи выиграли, а «Уралочка» и «Динамо» из Краснодара после двух игровых дней борьбу за трофей завершили.

Как прошёл первый день Кубка России:
Эмоций уже нет? Непростые победы лидеров в первый день «Финала шести» Кубка России
Эмоций уже нет? Непростые победы лидеров в первый день «Финала шести» Кубка России

«Девочки играли в лучший волейбол»

Встречи второго дня получились разными. Сначала на площадку вышли «Заречье» и «Уралочка». После того как вчера команда Михаила Карполя дала настоящий бой Казани, казалось, что у «Заречья» могут возникнуть проблемы. Но на деле оказалось, что все силы команда из Екатеринбурга оставила в первой игре. Был шанс зацепиться во второй партии – концовка оказалась равной. Но собственные ошибки не позволили волейболисткам «Уралочки» сравнять счёт по сетам. И на этом борьба в матче практически закончилась.

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
30 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Екатеринбург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Бондаренко, Трухина, Демешок, Никитина, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

«Вчера девочки играли действительно в лучший волейбол, который у нас сейчас есть. «Заречье» свежее, приехало вчера, у нас же две подряд ранние игры – для некоторых наших молодых игроков это впервые. Не выдержали стресс, не выдержали эмоции, не хватило энергии, физики. «Заречье» сегодня лучше по игре», – подвёл итог выступлению команды Михаил Карполь.

Стоит отметить и то, что «Уралочка» играла без двух своих лучших блокирующих, двух Елизавет – Фитисовой и Котовой. Вообще, практически все команды приехали на «Финал шести» с потерями. Тяжёлый сезон сказывается. Что ж, поблагодарим екатеринбурженок за старание, ну а «Заречье» завтра разыграет первое и второе места в группе в матче с «Динамо-Ак Барс».

«Ноги еле ходят»

Если первый матч был всё-таки достаточно тягучим, то во второй игре страсти кипели. «Ленинградка» и краснодарское «Динамо» обменивались тяжёлыми ударами. Лишь в первой партии мы увидели равную борьбу, завершившуюся победой петербурженок. В остальных сетах преимущество одной из команд было большим. И игра закономерно докатилась до тай-брейка.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
30 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо Кр
Краснодар
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина, Перова
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Рысева, Кабанская, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

Может быть, в плане качества игры этот матч и не был на высочайшем уровне, но эмоции на тай-брейке зашкаливали. Особенно отличились тренеры! Сначала Алексей Бабешин требовал зафиксировать у игроков «Ленинградки» ошибку в расстановке. Унимать тренера пришлось капитану команды Юлии Храброй, но получилось это далеко не сразу. Александр Кашин ответил не менее ярким выступлением в адрес арбитра, когда краснодарский клуб запросил видеопросмотр. Наставник «Ленинградки» уповал на то, что пять секунд, отведённые на запрос, истекли.

А на площадке тем временем «Ленинградка» то отрывалась, то позволяла соперницам сократить отрыв. Только расстановку на тай-брейке жёлто-чёрным свистнули дважды! Но всё же подопечные Кашина довели игру до победы, гарантировав себе место в полуфинале. Это успех для команды, которая вышла на матч без связующей Анны Озеровой, либеро Анастасии Пирайнен и доигровщицы Юлии Цибулько. Нужно отменить блок «Ленинградки» – 23 раза он успешно сработал в этой встрече, почти партию. Девять результативных действий в этом элементе на счету Дарьи Малыгиной.

Игроки ЖВК «Ленинградка»

Игроки ЖВК «Ленинградка»

Фото: Пресс-служба ЖВК «Ленинградка»

«У нас есть небольшие кадровые проблемы, которые не позволяют нам играть полностью. И мы боремся за себя, за команду, за клуб. И это всё очень тяжело нести на своих плечах. Поэтому есть очень глупые, очень непонятные ошибки, мы просто отдаём мячи. Ноги еле ходят. Но все шесть команд в одинаковом положении. Поэтому это очень интересный турнир и, как говорится, победит тот, кто выживет», – сказала после матча либеро петербурженок Валерия Перова.

Что ж, четыре полуфиналиста известны. Осталось только понять, кто с кем сыграет в полуфинале. Это мы узнаем уже завтра. Интересно, в каких составах выйдут команды. Ведь пока Кубок больше напоминает турнир на выживание.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android