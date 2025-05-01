Ремейку финала Суперлиги быть? Итоги группового этапа женского Кубка России по волейболу

Заключительный день группового этапа «Финала шести» Кубка России оказался лишён львиной доли своей спортивной составляющей. За два первых дня участники выяснили, кто сыграет в полуфинале, а кто покинет турнир, не добравшись до дележа призовых мест. Так что последние встречи группового этапа должны были определить только состав полуфинальных пар.

Обошлось без сенсаций. Казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив» на правах фаворитов уверенно выиграли свои матчи и избежали очной встречи в полуфинале. И это главный итог первой части «Финала шести». Теперь команды, которые совсем недавно драматически сражались в решающей серии Суперлиги, могут встретиться только в финале. Ну или в матче за третье место, если «Заречье» и «Ленинградка» синхронно удивят публику. Хотя, если смотреть на встречи четверга, верится в это с трудом.

И Казань, и Калининград победили уверенно, в трёх партиях. И снова приходится говорить, что командам не хватает и физических сил, и эмоций после тяжелейшего сезона. Показательно, что единственную интригу за два матча дня внесло «Заречье», когда в третьем сете Константин Ушаков выпустил на площадку резервистов.

Волейболистки, у которых игровой практики по ходу тяжёлого сезона было меньше, сразу же добавили в игру эмоций и повели с преимуществом в пять очков. Правда, на всю партию задора не хватило – в концовке сета команда Зорана Терзича догнала и дожала соперниц. Серб похвалил подмосковный клуб после встречи, отметив, что это очень хороший соперник. А вот Анастасия Стальная призналась, что команде не хватило как класса игры, так и моральной составляющей.

«В начале игры не хватало эмоций, потом не хватало немного качества – где-то получше мог быть приём, где-то боялись ошибиться, дать побольше поиграть сопернику и нам. Борьба была, эмоции – тоже, за счёт этого, пожалуй, получилась третья партия. Чего не хватило? Качества и чистоты игры, приёма, вылезали свои ошибки», – резюмировала нападающая «Заречья».

Второй матч получился ещё более быстрым. «Локомотив» полностью контролировал ход встречи с «Ленинградкой». Команда Александра Кашина начинала турнир без трёх игроков, а в этом матче недосчиталась ещё и либеро Валерии Перовой. В первой партии какое-то время «пчёлки» держались в непосредственной близости от соперниц, но калининградки не дали ни шанса. Вторая и третья партии и вовсе превратились в формальность.

Таким образом, два фаворита в полуфиналах поменяются соперниками. «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой», а «Локомотив» — с «Заречьем». Завтра на турнире день отдыха. Будем надеяться, что команды смогут хоть немного восстановиться и в двух заключительных матчах показать свой лучший волейбол на решающих стадиях. Потому что пока, говоря откровенно, качество игры в «Финале шести» не самое высокое.