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Волейбол, женский Кубок России — 2025, итоги группового этапа, кто с кем сыграет в полуфинале, турнирная сетка

Ремейку финала Суперлиги быть? Итоги группового этапа женского Кубка России по волейболу
Пётр Кондаков
Итоги группового этапа женского КР по волейболу
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Сенсаций в третий день группового этапа не было. Эмоций — тоже.

Заключительный день группового этапа «Финала шести» Кубка России оказался лишён львиной доли своей спортивной составляющей. За два первых дня участники выяснили, кто сыграет в полуфинале, а кто покинет турнир, не добравшись до дележа призовых мест. Так что последние встречи группового этапа должны были определить только состав полуфинальных пар.

Обошлось без сенсаций. Казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив» на правах фаворитов уверенно выиграли свои матчи и избежали очной встречи в полуфинале. И это главный итог первой части «Финала шести». Теперь команды, которые совсем недавно драматически сражались в решающей серии Суперлиги, могут встретиться только в финале. Ну или в матче за третье место, если «Заречье» и «Ленинградка» синхронно удивят публику. Хотя, если смотреть на встречи четверга, верится в это с трудом.

Как прошли матчи первых дней «Финала шести»?
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И Казань, и Калининград победили уверенно, в трёх партиях. И снова приходится говорить, что командам не хватает и физических сил, и эмоций после тяжелейшего сезона. Показательно, что единственную интригу за два матча дня внесло «Заречье», когда в третьем сете Константин Ушаков выпустил на площадку резервистов.

Волейболистки, у которых игровой практики по ходу тяжёлого сезона было меньше, сразу же добавили в игру эмоций и повели с преимуществом в пять очков. Правда, на всю партию задора не хватило – в концовке сета команда Зорана Терзича догнала и дожала соперниц. Серб похвалил подмосковный клуб после встречи, отметив, что это очень хороший соперник. А вот Анастасия Стальная призналась, что команде не хватило как класса игры, так и моральной составляющей.

«В начале игры не хватало эмоций, потом не хватало немного качества – где-то получше мог быть приём, где-то боялись ошибиться, дать побольше поиграть сопернику и нам. Борьба была, эмоции – тоже, за счёт этого, пожалуй, получилась третья партия. Чего не хватило? Качества и чистоты игры, приёма, вылезали свои ошибки», – резюмировала нападающая «Заречья».

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

Второй матч получился ещё более быстрым. «Локомотив» полностью контролировал ход встречи с «Ленинградкой». Команда Александра Кашина начинала турнир без трёх игроков, а в этом матче недосчиталась ещё и либеро Валерии Перовой. В первой партии какое-то время «пчёлки» держались в непосредственной близости от соперниц, но калининградки не дали ни шанса. Вторая и третья партии и вовсе превратились в формальность.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина

Таким образом, два фаворита в полуфиналах поменяются соперниками. «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой», а «Локомотив» — с «Заречьем». Завтра на турнире день отдыха. Будем надеяться, что команды смогут хоть немного восстановиться и в двух заключительных матчах показать свой лучший волейбол на решающих стадиях. Потому что пока, говоря откровенно, качество игры в «Финале шести» не самое высокое.

Турнирная таблица женского Кубка России – 2025
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Новости. Волейбол
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