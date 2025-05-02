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Волейбол, женский Кубок России — 2025, Финал шести: многие игроки выбыли из-за травм и болезней — кто получил преимущество?

Игра на выживание. Какие команды сохранили состав на решающие матчи Кубка России?
Елена Коваленко
Игроки ЖВК «Локомотив»
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Под конец сезона почти все лишились лидеров и ключевых игроков. Возможно, этот фактор будет определяющим в битве за трофей.

«Финал шести» Кубка России после тяжелейшего чемпионата становится для его участников настоящим испытанием на прочность. Если с мотивацией у команд никаких проблем нет и искать амбиции точно не нужно, то с точки зрения физических возможностей прибегнуть к внутренним резервам всё же пришлось. В концовке сезона многим банально не хватает сил и здоровья.

Сразу несколько клубов недосчитались своих ведущих игроков на пути к заключительному трофею сезона. К концу игрового года у волейболисток накопилась физическая усталость, и именно в этот момент дают о себе знать повреждения и травмы, особенно если учесть, что позади очень напряжённая развязка чемпионата страны с драматическими сериями за медали.

Расписание решающий матчей Кубка России – 2025

«Сейчас неприятная ситуация»

«Уралочка-НТМК» к «Финалу шести» недосчиталась сразу двух своих центральных – Елизаветы Карполь и Елизаветы Фитисовой. А ведь именно игра первых темпов является визитной карточкой уральской команды. Как и крайние нападающие, две Елизаветы вносили весомый вклад в игру своей команды в течение всего сезона и стабильно набирали очки как в своём главном элементе – блоке, так и в атаке, создавая постоянную угрозу на сетке. Если Карполь не было уже на первом этапе в Красноярске (её позицию там закрыла Оксана Швыдкая), то Фитисова уступила своё место Екатерине Никитиной в матчах второго раунда. Для юной волейболистки это не просто проверка своих сил, но и дебют за основную команду Суперлиги.

«Да, сейчас неприятная ситуация – у нас нет основных первых темпов. Но у Кати Никитиной очень хорошие данные, считаю, она вырастет очень хорошим игроком. Мы сыграемся, и всё будет нормально, она будет очень хорошим игроком, мы с ней обязательно сыграемся, и всё будет нормально», – Ольга Хлебникова – о Никитиной после матча с казанским «Динамо-Ак Барс».

Игроки «Уралочки-НТМК»

Игроки «Уралочки-НТМК»

Фото: uralochka-vc.com

И Швыдкая, и Никитина ростом за два метра, и в будущем эти волейболистки создадут немало трудностей соперницам на сетке. Однако это только в перспективе, а пока «Уралочке-НТМК» явно не хватило того опыта, который есть у Фитисовой и Карполь, чтобы пройти в следующий этап Кубка.

Вынужденные замены Краснодара и Казани

Травмы также подкосили блокирующих у краснодарского «Динамо» и действующего обладателя Кубка России – «Динамо-Ак Барс». И если у южанок Екатерина Евдокимова выбыла ещё в заключительной встрече регулярки, то Казань Ирину Королёву потеряла уже после финала чемпионата. Краснодар воспользовался резервом из молодёжной команды и заявил Анастасию Кабанскую уже на игры в Минске, где команда проводила первый этап.

Зорану Терзичу с глубиной запаса повезло куда больше: на площадку вышла мастер спорта Екатерина Енина. Опытная блокирующая бо́льшую часть сезона провела в запасе, зато теперь получила полноценное игровое время в стартовой шестёрке. Легко соперницам на сетке точно не будет.

«Ленинградке» труднее всего?

С самыми большими проблемами столкнулись номинальный хозяин турнира – «Ленинградка». Сразу несколько игроков команды отправились в лазарет после окончания чемпионата. Юлия Цыбулько на протяжении всего плей-офф играла на морально-волевых и выходила лишь на заднюю линию. Анна Озерова из-за повреждения кисти первую встречу за бронзу начинала в запасе, но затем всё-таки оказала помощь команде, несмотря на травму. В матчах за Кубок России рисковать уже не стали: роль первой скрипки вместо Озеровой исполняет Есения Мишагина. А сменщицей ей стала 17-летняя Полина Косычёва – игрок из молодёжной лиги. Для неё встреча с «Заречьем» стала дебютной в элите, и небольшой вклад в победу спортсменка внесла.

Валерия Перова, ЖВК «Ленинградка»

Валерия Перова, ЖВК «Ленинградка»

Фото: leningradka.spb.ru

Однако и на этом потери «Ленинградки» не закончились. Также проблемы возникли и у либеро команды: «пчёлки» вышли на игру с краснодарским «Динамо» без Анастасии Пирайнен. А во втором матче уже Валерия Перова наблюдала за происходящим из-за пределов игрового поля.

А кто получил преимущество?

Только «Заречье-Одинцово» и калининградский «Локомотив» добрались до «Финала шести» в своих оптимальных составах, в которых и завершали финальные серии чемпионата страны. Правда, разница в подходах всё равно есть: железнодорожницы продолжают выступать привычной шестёркой, и даже во встрече с «Ленинградкой», где счёт в одной из партий был 22:7, играла основа «Локо». Подмосковная команда же выбрала другую тактику и пока бережёт своего основного диагонального игрока Марию Халецкую. Тем не менее «Заречье» вышло в полуфинал: в двух оставшихся матчах на кону стоит трофей, поэтому, скорее всего, Халецкая появится на площадке.

После группового этапа круг претендентов на трофей сократился до четвёрки сильнейших. У команд есть один день, чтобы немного восстановить силы и затем сделать заключительный – теперь уже точно! – рывок в сезоне.

Кто вышел в полуфиналы Кубка России?
Ремейку финала Суперлиги быть? Итоги группового этапа женского Кубка России по волейболу
Ремейку финала Суперлиги быть? Итоги группового этапа женского Кубка России по волейболу
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