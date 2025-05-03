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Волейбол, Кубок России, женщины, результаты матчей 1/2 финала, обзор, Локомотив и Динамо-Ак Барс сыграют в финале

Время мести? «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» снова сыграют в «золотом» матче!
Пётр Кондаков
Кубок России, женщины, результаты 1/2 финала
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В полуфиналах сенсаций не произошло — в финале будет битва фаворитов.

В Кубке России у женщин определилась пара финалистов. Чуда не произошло: трофей оспорят те же команды, что пару недель назад бились в «золотой» серии Суперлиги – калининградский «Локомотив» и казанское «Динамо-Ак Барс». При всём уважении к «Заречью» и «Ленинградке», после того триллера, который мы видели в финале чемпионата, львиная доля поклонников волейбола хотела увидеть ремейк в Кубке. И лидеры не подвели!

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Вообще, перед стартом турнира казалось, что здесь фаворитам будет сложнее. Всё-таки в одном отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. На деле же получилось так, что Калининград и Казань выглядели даже свежее других, да и эмоций у них было побольше. Сказалась и длина скамейки, позволившая тренерам по ходу изматывающего сезона сохранить силы лидерам, и уверенность. «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» выглядели более мотивированными, играли чище, не позволяли себе серийных провалов.

В первом полуфинале сложно выделить хоть какой-то отрезок, на котором «Заречье» выделялось. Команда Константина Ушакова старалась, но всё время была в роли догоняющей. Начали соперники неровно. И те, и другие откровенно слабо принимали, было очень много сеточных мячей, доводок на другую сторону. Однако в таких сложных условиях у Ирины Филиштинской края работали лучше. Наверное, это и есть класс. Ушаков в середине первого сета даже отвёл команду в сторону от микрофонов и провёл эмоциональный тайм-аут, в котором требовал биться за каждый мяч. Подмосковные волейболистки пытались вернуться в игру, однако выглядели усталыми. Ну а «Локомотив» с каждым сетом смотрелся только увереннее.

«Мы действительно отдали все силы в чемпионате, когда взяли бронзу. И мы знали, что по приезде сюда будет тяжело. И это происходит сейчас. Но мы будем стараться оставить всю энергию в поле, и я надеюсь, что мы сыграем лучше завтра», – сказала после матча Ева Павлович-Мори.

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

Во второй встрече сценарий получился другим. «Ленинградка» с вернувшимися Александром Кашиным и Валерией Перовой здорово пользовалась тем, что «Динамо-Ак Барс» долго входило в игру. Подопечные Зорана Терзича в стартовом сете допустили 12 ошибок. У «пчёлок» были комфортные 16:12, затем с 21:23 петербурженки не просто сравняли счёт, но и получили сетбол. Однако Казань не дрогнула. Светлана Гатина снялась в четвёртой зоне, следом отработал казанский блок, а завершилось всё реализованным переходящим мячом.

В последующих сетах команда Терзича не дала соперницам ни шанса. Александр Кашин брал тайм-ауты, ротировал состав, но с его крайними нападающими Казань справилась. А сама сыграла, возможно, и не в лучший свой волейбол, однако сократила число ошибок практически в два раза, что позволило комфортно довести встречу до победы.

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина

Что ж, впереди финал. Мотивация будет зашкаливать и у Казани, и у Калининграда. «Динамо-Ак Барс» полно решимости взять реванш за поражение в финале Суперлиги, да и, кстати, казанский клуб – действующий обладатель трофея, так что команде Терзича нужно защищать его. Ну а «Локомотив», хоть и чемпион, тем не менее ни разу в своей небольшой, но очень заметной истории не брал Кубок. Может быть, время пришло?

Расписание матчей женского Кубка России – 2025
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