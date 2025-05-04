Будет ли реванш? «Локомотив» бьётся с «Динамо-Ак Барс» за Кубок России! LIVE

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В воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт матч за золотые медали Кубка России по волейболу — 2025 среди женщин. В финал прошли «Локомотив» К и «Динамо-Ак Барс». Да, две лучшие команды Суперлиги вновь сошлись в битве. Только теперь борьба будет происходить на нейтральной территории, а права на ошибку больше нет.
Казанские волейболистки приехали в Северную столицу защищать прошлогоднюю победу в «Финале шести». Им же предстоит отомстить калининградцам за досадное поражение неделями ранее.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало запланировано на 18:00 мск.
Кто заберёт Кубок России по волейболу у женщин?
Подключаем интуицию и логику! Давайте угадаем победителя сегодняшнего матча.
Привет всем любителям волейбола! Уже в 18:00 по Москве мы вновь окажемся в роли зрителей самого яркого противостояния сезона — битвы «Локомотива» и «Динамо-Ак Барс».
На сей раз команды сойдутся в финале Кубка России. Казанским волейболисткам нужно защищать титул, а калининградкам — опять сотворить отобрать пальму первенства.