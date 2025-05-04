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Кубок России по волейболу среди женщин — 2025, финал: Локомотив К — Динамо-Ак Барс, онлайн-трансляция матча 4 мая 2025

Будет ли реванш? «Локомотив» бьётся с «Динамо-Ак Барс» за Кубок России! LIVE
Батраз Томаев
ЖВК «Динамо-Ак Барс»
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Северная столица замерла в ожидании главного волейбольного сражения сезона.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт матч за золотые медали Кубка России по волейболу — 2025 среди женщин. В финал прошли «Локомотив» К и «Динамо-Ак Барс». Да, две лучшие команды Суперлиги вновь сошлись в битве. Только теперь борьба будет происходить на нейтральной территории, а права на ошибку больше нет.

Казанские волейболистки приехали в Северную столицу защищать прошлогоднюю победу в «Финале шести». Им же предстоит отомстить калининградцам за досадное поражение неделями ранее.

Кубок России (ж) . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало запланировано на 18:00 мск.

Турнирная сетка Кубка России по волейболу - 2025 среди женщин
Live Батраз Томаев

Кто заберёт Кубок России по волейболу у женщин?

Подключаем интуицию и логику! Давайте угадаем победителя сегодняшнего матча.

12:04 Батраз Томаев

Привет всем любителям волейбола! Уже в 18:00 по Москве мы вновь окажемся в роли зрителей самого яркого противостояния сезона — битвы «Локомотива» и «Динамо-Ак Барс».

На сей раз команды сойдутся в финале Кубка России. Казанским волейболисткам нужно защищать титул, а калининградкам — опять сотворить отобрать пальму первенства.

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Новости. Волейбол
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