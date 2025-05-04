Почему Калининград и Казань снова в финале? Статистика полуфиналов КР-2025 показательна!

Сезон женской Суперлиги подходит к своему логическому завершению. Командам осталось сделать всего один рывок и в воскресенье, 4 мая, узнать победителя и призёров Кубка России. Примечательно, что пары финалистов по сравнению с чемпионатом страны не изменились. Нас ждёт своего рода ремейк: за бронзу снова сыграют «Ленинградка» и «Заречье-Одинцово», а за трофей опять будут бороться «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс».

Накануне в полуфиналах девушки из Калининграда и Казани доказали, что они являются лидерами российского волейбола. Но в чём они превзошли соперниц из Одинцова и Санкт-Петербурга? Разберёмся с цифрами!

Атакующая мощь Калининграда

Калининградский «Локомотив» опять показал свой класс в самый нужный момент. В полуфинальном матче с «Заречьем-Одинцово» действующий чемпион России выиграл борьбу на сетке. И если на блоке преимущество железнодорожниц было четыре очка, то в атаке команда Андрея Воронкова продемонстрировала превосходство – 75 забитых мячей против 56 .

Важен и тот факт, что «Локомотив» на Кубке России прибавляет в атаке от игры к игре. Начали с 43% во встрече с краснодарским «Динамо», затем – 45% с «Ленинградкой». А в полуфинале забили больше половины – 54% .

И такой высокий процент результативности обеспечила стабильная игра всех трёх крайних нападающих «Локомотива» : Вера Костючик забила 11 из 21, Ирина Воронкова – 15 из 27. А лидером в атаке, как всегда, стала Эбрар Каракурт, которая настреляла сразу 20 очков из 37 отданных ей мячей.

Эбрар Каракурт Фото: ЖВК «Локомотив»

У «Заречья» же атака не шла. Капитан команды Ольга Бирюкова стала единственной, кому удалось преодолеть двузначный рубеж – 12 забитых мячей в атаке. У диагональной Юлии Максимовой – в два раза меньше, а у Алины Богдановой и вовсе только один результативный удар.

Если «Локомотив» сможет сохранить свой атакующий пыл и на финал, то его соперницам из Казани придётся в битве за трофей очень и очень непросто.

Казань усилила приём

Второй паре полуфиналистов также понадобилось всего три сета, чтобы выявить финалиста Кубка России. Но если определять главный фактор успеха в этой встрече, то всё решила не мощная атака, а приём.

Казанское «Динамо-Ак Барс», которое весь сезон замыкало список команд по приёму, имея худшие показатели лиги (40%), в предпоследнем матче сезона смогло выдать если не свой максимум, то очень приличные цифры – 53% позитивной доводки . Это позволило Полине Матвеевой очень эффективно задействовать центр сетки: Екатерина Енина забила 9 из 11 мячей, Таисия Коновалова – пять из семи. Это отличная помощь и разгрузка крайних игроков.

«Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Также большую роль в этом матче сыграла подача. Казанские волейболистки пошли на риск, и он оправдался. Да, эйсов было всего четыре, а ошибок – сразу 13 , однако «Динамо» смогло осложнить приём «Ленинградки». Показатель позитивной доводки – всего 25% ! И, как ни пытались крайние нападающие жёлто-чёрных компенсировать это атакой, но забить получилось только 27% из всех мячей. У «Динамо-Ак Барс» эти показатели были куда выше – 43%.

А ещё на стороне команды Зорана Терзича был блок – 11:7.

Впереди у «Локомотива» и «Динамо-Ак Барса» всего одна встреча – финал. Безусловно, команды постараются продемонстрировать свой лучший волейбол, а задача зрителей – насладиться превосходным зрелищем.