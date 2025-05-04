Исторический успех! «Локомотив» за три недели выиграл и чемпионат, и Кубок России

Финал Кубка России подарил нам ремейк решающего противостояния между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс». Фаворитом многие эксперты считали казанский клуб – команде Зорана Терзича должна была помочь жажда мести. Да и, справедливости ради, финал Суперлиги девушки из Казани упустили очень обидно, всё было в их руках.

Но снова победил «Локомотив». Теперь уже точно можно сказать, что, сумев спастись в третьем матче финальной серии чемпионата России, команда Андрея Воронкова приобрела уверенность в том, что им по силам обыгрывать Казань. А вот подопечные Зорана Терзича после этого задрожали.

Эта «разница потенциалов» перенеслась и на Кубок.

«Локомотив» был увереннее. В первую очередь это выражалось в чистоте игры. Минимум собственных ошибок, что на подаче, что в атаке. Плюс ко всему явно комфортнее в битве связующих чувствовала себя Ирина Филиштинская в сравнении со своей визави Полиной Матвеевой: края калининградок выглядели лучше на протяжении большей части финала. Красиво прощалась с Россией Эбрар Каракурт, настоящим теневым лидером проявила себя Вера Костючик. Чуть хуже дела шли у Ирины Воронковой, но и она допускала минимум ошибок, особенно на фоне соперниц. Стоит отметить и тренерское спокойствие. Если Зоран Терзич постоянно тасовал состав, пытаясь найти лучшее сочетание, то у Андрея Воронкова изменения были сугубо точечными. Даже уступая много, «Локомотив» не терялся.

Игроки «Локомотива» Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив» (Калининград)

Впрочем, у Казани слишком классная команда, чтобы отдать решающую встречу без борьбы. И даже всплесками подопечные Терзича смогли забрать два сета. Во второй партии удался ранний рывок. «Локомотив» почти догнал к концовке, однако преимущество в брейк удалось сохранить. На четвёртую партию пришёлся небольшой спад железнодорожниц, и тут казаночки сразу перехватили инициативу. Да что здесь говорить, эти соперники достойны друг друга! И справедливо, что судьба Кубка России решилась на тай-брейке.

А начал решающий сет «Локомотив» по-хозяйски – со счёта 4:0. Нагрузили в приёме Брайелин Мартинес, лишив её возможности атаковать с задней линии, а на краях прихватили блоком Гайлу Гонсалес и Светлану Гатину. В центре сетки же у казанской команды дела в этот вечер совсем не ладились. Такое провальное начало укороченного сета не могло не сказаться на настрое «Динамо» – 4:8, 5:11 – финал стремительно уплывал.

И тут на подачу вышла Гайла Гонсалес и подарила болельщикам Казани надежду! Четыре брейковых мяча – и уже 10:12. Андрей Воронков на серии подач доминиканской диагональной спалил оба тайм-аута. И не зря. Следующий мяч от Гонсалес отправился в аут. А следом включился калининградский блок. Сначала вновь отловили Гатину, а победный мяч принесла молодая Дарья Киселёва, закрыв один в один атаку Мартинес с задней линии. Символично – блокирующая попала в состав после травм основных игроков, но не дрогнула, а поставила финальную точку.

Игроки «Локомотива» и Андрей Воронков Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив» (Калининград)

В матче за бронзу тоже было пять сетов. «Заречье-Одинцово», как и в бронзовой серии Суперлиги, дожало «Ленинградку». Таким образом, в Кубке России четыре лучшие команды на пьедестале оказались в том же самом порядке, что и по итогам чемпионата страны.

«Локомотив» сделал «золотой» дубль! Команда Андрея Воронкова впервые завоевала Кубок России. Историческое достижение для калининградского клуба! Ну а «Динамо-Ак Барс» остаётся настраиваться на осень: увы, сезон, в котором могло быть пять трофеев, оказался смазанным в концовке.