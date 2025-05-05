Что стало главным фактором успеха «Локомотива»? Разбираем статистику финала Кубка России

Кто бы мог три недели назад подумать, что финалисты чемпионата России добавят драматизма и огня на финишной прямой сезона и буквально повторят свои горячие противостояния в начале мая в «Финале шести» Кубка страны.

Правда, в этот раз всю остроту и зрелищность пришлось помещать в один матч. Калининградский «Локомотив» в пяти сетах обыграл казанское «Динамо-Ак Барс» и добавил в свою коллекцию ещё один трофей.

Но что стало главным фактором успеха «Локо»? Разбираемся!

«Локо» меньше ошибался

В финале на первый план вышли ошибки. Именно собственный брак подводил «Динамо-Ак Барс» в ключевые моменты встречи. Команда Зорана Терзича допустила 34 осечки – это полторы партии, упущенные своими руками!

Примечательно, что 15 из них были допущены в атаке.

У железнодорожниц ошибки тоже были, однако 23 промаха калининградские волейболистки с лихвой компенсировали отличной игрой в других элементах: чемпионки России чуть лучше атаковали – 60:53 и владели преимуществом на блоке – 12:5 , где ровно половина очков на счету Дарьи Киселёвой.

По индивидуальным показателям в битве двух лидеров, ключевых игроков атаки – Брайелин Мартинес и Эбрар Каракурт – диагональная «Локо» превзошла доигровщицу «Динамо-Ак Барс» в реализации забитых мячей. У турчанки 31 очко при 48% , у доминиканки – 22 очка и лишь 41%.

«Локомотив» владел преимуществом во всех ключевых компонентах игры и заслуженно добрался до перового в своей истории Кубка России.

ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

Капитан в огне!

Первое, что бросается в глаза при анализе статистики «бронзового» матча, – это фантастическая игра и показатели Ольги Бирюковой. Капитан подмосковной команды и в этом финале стала ключевым звеном, через которое строила атаку Ева Павлович Мори. Бирюкова забила 36 отданных ей мячей с показателем результативности 55% . Это просто фантастический показатель для доигровщика, если учесть, что и с приёмом волейболистка справилась тоже на отлично – 65% позитива при 26 приёмах.

У «Ленинградки» в атаке солировали Анастасия Гарелик и Валерия Романова, но вот в реализации они явно уступили капитану «Заречья». У диагональной – 27 очков и 47% эффективности, у доигровщицы – 21 забитый мяч и 42%.

Ольга Бирюкова Фото: vcmo.ru

Также хочется отметить качество доводки первого мяча команды из Одинцова. Зареченки на протяжении всей встречи держали приём на уровне 56%–70% . В такой напряжённой игре, да ещё и на фоне усталости подопечные Константина Ушакова показали невероятную стабильность. Это позволило ускорить игру на сетке связующей и подключить центр. Юлия Бровкина, кстати, стала вторым результативным игроком по набору очков нападении – 10 из 18.

Дуэль на блоке тоже выиграло «Заречье» – 20:11. Сразу пять «чехлов» подмосковные волейболистки поставили в укороченной пятой партии. И в этом элементе вновь не было равных Юлии Бровкиной, практически половина от общекомандного количества очков – на её счету.

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В итоге «Заречье» вернулось на пьедестал не только в чемпионате, но и на Кубке России. У подмосковной команды не было медалей КР с 2010 года.