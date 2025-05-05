Самое главное о мужском Кубке России — 2025 по волейболу: формат, расписание и фавориты

В российском волейбольном сезоне-2024/2025 осталось узнать ответ лишь на один вопрос: кто станет обладателем мужского Кубка России – 2025?

Это уже второй розыгрыш данного трофея за сезон. Победителем первого стало московское «Динамо», под Новый год одолевшее на своей площадке казанский «Зенит». Ну а сейчас в деле сразу шесть сильнейших клубов, которые будут выяснять отношения в столице Татарстана. 6 мая стартует «Финал шести», а уже 11 мая мы узнаем имя победителя.

Кто сыграет в «Финале шести» Кубка России?

В «Финал шести» автоматически попали четыре лучшие команды по итогам сезона в Суперлиге. Ещё два коллектива, в числе которых, как ни странно, оказался и действующий обладатель трофея, добавились к квартету сильнейших, пройдя предварительный этап и раунд плей-офф.

Состав участников «Финала шести»:

«Зенит-Казань»;

«Зенит» Санкт-Петербург;

«Белогорье» Белгород;

«Динамо-ЛО» Сосновый Бор;

«Локомотив» Новосибирск;

«Динамо» Москва.

Какой формат розыгрыша «Финала шести»?

Кубок России — 2025 разыграют шесть команд. Они поделены на две группы, по три в каждой. Участники сразятся в один круг, по итогам этого мини-турнира по два сильнейших клуба из каждой тройки выйдут в полуфинал. 11 мая, в воскресенье, пройдут решающий матч и игра за третье место.

В группе «А» сыграют хозяин турнира и чемпион России «Зенит-Казань», «Динамо-ЛО» и действующий обладатель Кубка московское «Динамо».

В группе «Б» сразятся серебряный призёр Суперлиги «Зенит», обладатели бронзовых медалей из «Белогорья», а также новосибирский «Локомотив».

6, 7 и 8 мая пройдут матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая. Встречи группового этапа будут начинаться в 16:00 и 19:00 мск. Решающие матчи – в 16:30 и 19:30.

В первый день турнира мы увидим повторение четвертьфинального противостояния Суперлиги: «Локомотив» сразится с петербургским «Зенитом». А затем на площадку выйдут «Зенит-Казань» и «Динамо».

Кто фаворит Кубка России — 2025?

Конкуренция в «Финале шести» будет высочайшей! В сравнении с женским турниром четыре сильнейшие команды Суперлиги после завершения чемпионата имели на неделю больше для восстановления. Ну а «Локомотив» и «Динамо» вообще целенаправленно готовились к Кубку. У всех претендентов есть как сильные, так и слабые стороны. Остановимся на них подробнее.

МВК «Зенит-Казань» Фото: Всероссийская федерация волейбола

«Зенит-Казань». Чемпион России в финальной серии показал невероятную защиту и скорость. Если команда Алексея Вербова сыграет так же в «Финале шести», соперникам придётся туго. Тем более что дома и стены помогают. А в Казани очень ждут этого титула, ведь 13 мая клуб будет праздновать свой 25-летний юбилей.

Однако в формате без права на ошибку клубу из столицы Татарстана будет куда сложнее. Можно вспомнить «Финал шести» Суперлиги сезона-2021/2022, в котором подопечные Вербова оступились в полуфинале. Ну и удержать пик формы будет очень непросто. Хотя две недели даже для довольно возрастной команды – достаточное время на восстановление.

«Зенит». Команда Владимира Алекно дошла до финала Суперлиги, но в нём ничего не смогла противопоставить казанцам. Однако шансы на трофей в дебютном сезоне у легендарного наставника остаются. Полностью оправился от повреждения Женя Гребенников, что точно добавит команде в плане защиты. Именно в этом компоненте «Зенит» уступил в финале Казани. Ну а всех остальных по ходу сезона петербуржцы уже обыгрывали.

МВК «Зенит» Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

«Белогорье». И здесь две недели паузы были очень кстати. Нужно было подлечить Чжана Цзининя, который в плей-офф мучился с больным коленом. Как и казанцы, белгородцы строят свою игру от защиты. Ресурса в атаке у них поменьше, но кубковый формат вполне подходит для того, чтобы пошуметь. Если пойдёт игра у легионеров, а Павел Тетюхин покажет свой стабильно высокий уровень, пострадать от «львов» могут многие.

«Динамо-ЛО». От сосновоборцев в «Финале шести» Кубка России никто ничего не ждёт, и в этом их сила. Команда достигла лучшего результата в своей истории, заняв четвёртое место в Суперлиге, и теперь играет в своё удовольствие. А когда клуб из Ленобласти показывает свой лучший волейбол, тяжело приходится всем – московское «Динамо» подтвердит.

МВК «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Динамо-ЛО»

«Локомотив». Сезон у команды Пламена Константинова не задался. Не попали с селекцией, упустили второе место в регулярном чемпионате, получили тяжёлую сетку в плей-офф и вылетели уже в четвертьфинале. Однако не стоит забывать, что сибиряки всегда были кубковой командой! В одном конкретном матче они могут обыграть кого угодно. Ну и возможность целенаправленной подготовки к финалу – тоже козырь в рукаве болгарского специалиста.

«Динамо». У команды Константина Брянского получился противоречивый сезон. С одной стороны, взяли Кубок Легенд и Кубок России и выиграли турнир в Дубае, но с другой – после этого провалились в Суперлиге.

Проскочить на усталости четвертьфинал ЧР-2024/2025 не удалось. Теперь москвичи жаждут реванша, тем более что им предстоит защита своего титула! За «Динамо» говорит свежесть, эта команда больше других зависит от своего физического состояния. А подводить к решающим матчам Брянский умеет.

МВК «Динамо» Фото: Всероссийская федерация волейбола

Где смотреть прямые трансляции матчей Кубка России?

Все встречи «Финала шести» Кубка России среди мужских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Также трансляции можно будет найти на каналах холдинга «Матч».

«Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей плей-офф.