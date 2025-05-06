Мусэрский лихо зажигает в Японии! Набрал 61 очко за два матча и привёл свой клуб к титулу

Если в женском волейболе у нас много звёздочек, которые выступают за рубежом, то у мужчин практически все лучшие силы собраны в российской Суперлиге. Но исключения есть, и главное из них – Дмитрий Мусэрский. Конечно, все мы до сих пор помним Лондон-2012, где центральный по ходу финального матча перешёл в диагональ и наколотил 31 очко. После той Олимпиады были ещё несколько ярких сезонов в «Белогорье». Однако в последние годы мы стали о выдающемся игроке немного подзабывать. Сборная России не выступает, да и перед отстранением Дмитрий за неё почти не играл.

Но это совсем не значит, что волейболист Мусэрский закончился. Уже семь лет он выступает за японский «Сантори». И на днях выиграл с этой командой чемпионат Японии. Уже в четвёртый раз в своей азиатской карьере!

Наверное, в этот раз титул дался сложнее всего. В чемпионат Японии пришли большие деньги, что позволило вернуть в страну лучших доморощенных волейболистов. А ещё там смягчили лимит на легионеров. Если раньше можно было заявлять одного иностранца, то сейчас – двух. «Сантори», кстати, этим воспользовался: из Италии вернулся в команду доигровщик Ран Такахаси, а дуэт легионеров с Мусэрским составил поляк Александр Сливка.

«Сантори Санбёрдз» Фото: suntory.co.jp

Регулярку «Сантори» завершил вторым, что позволило получить путёвку сразу в полуфинал. А вот там всё началось с поражения от «Нагои» – 2:3. В этой команде погоду делает лучший бомбардир всех турниров, в которых он принимает участие, – нидерландец Нимир Абдель-Азиз, а компанию ему составляет опытный словенец Тине Урнаут. Но даже они ничего не смогли поделать с Мусэрским и компанией во второй и третьей полуфинальных играх. Всё, что получилось у «Нагои» – взять один сет в третьей игре. Мусэрский же солировал – 26 очков при 47% реализации, три эйса, четыре блока.

Дмитрий Мусэрский Фото: suntory.co.jp

Однако это были цветочки. Ягодки пошли в финале. В «золотом» противостоянии «Сантори» встретился с клубом «Стингс», который сенсационно выбил из борьбы победителя регулярки – «Осаку». И первый матч финала побил все рекорды по драматизму. «Сантори» победил 3:2, но какая же тяжёлая это была победа! Достаточно взглянуть на счёт по партиям — 21:25, 21:25, 26:24, 32:30, 26:24. Камбэк со счёта 0:2! А на тай-брейке команда Мусэрского отыграла 10 (!) матчболов. И сама добилась победы с седьмой попытки. Ну а Дмитрий набрал в этой игре 40 очков! Причём и реализация была высокой – 50%.

После такой победы психологическое преимущество было слишком велико. И во второй встрече «Сантори» добился победы куда более уверенно – 3:0. И снова самым результативным стал российский диагональный — 21 очко при такой же реализации в 50%. Есть четвёртое чемпионство в Японии!

Небольшую ложку дёгтя подкинули организаторы, которые признали MVP финала Рана Такахаси, хотя вклад Мусэрского в командный успех однозначно был выше. Но какая разница, главное – командный результат!

Мусэрский с командой Фото: suntory.co.jp

В следующем сезоне интерес российских болельщиков к Японии будет ещё больше, ведь к Мусэрскому в «Сантори» приедет Егор Клюка. А пока Дмитрию вместе с клубом предстоит сыграть на клубном чемпионате Азии. Первый матч – уже 11 мая. Есть неплохой шанс добавить в копилку трофеев ещё один.