«Мы сделали важный шаг к полуфиналу». Как прошёл первый день «Финала шести» Кубка России

«Финал шести» Кубка России у мужчин стартовал, и уже можно сказать, что в сравнении с женским турниром это куда более качественное зрелище. Свою роль сыграла лишняя неделя, которая была у мужских команд на подготовку к турниру. Соискатели трофея выглядят заряженными как физически, так и эмоционально. Ну и трибуны хоть и не заполнились в первый день, были довольно живыми. По крайней мере на матче хозяев площадки.

План не сработал

Но началось всё с ремейка четвертьфинала Суперлиги – петербургский «Зенит» играл против новосибирского «Локомотива». И вновь команда Владимира Алекно оказалась сильнее. В общем-то, можно сказать, что зенитовцы победили на классе. Сибиряки максимально рисковали на подаче, однако этот план не оправдался: 28 ошибок и всего два эйса. То есть «Локомотив» подарил сопернику целый сет, не сумев ввести мяч в игру. Более того, с выбитого приёма петербуржцам, исповедующим силовой волейбол, играть порой даже удобнее. Связующие дают высоту краям, а те решают. Об этом, кстати, сказал и Владимир Алекно. Отметив при этом, что данная ситуация его не радует, но тому же Владиславу Бабкевичу простые высокие мячи играть удобнее.

«Важная победа после эмоционального выплеска, который у нас был в финале чемпионата России. Эмоциональное восстановление – самое тяжёлое. Тяжелее восстанавливаться, особенно после поражений. Смотрю, что есть энергия, есть мотивация. За этим пришёл результат», – похвалил команду Алекно.

Для новосибирцев же единственным светлым пятном стала вторая партия встречи. По ходу неё было 76% реализации атак и ни единой ошибки! Однако держать такой уровень на протяжении всего матча практически невозможно. Так что продолжения в третьем и четвёртом сетах не последовало.

«Свежести не ощущается»

Во второй встрече «Зенит-Казань» взял реванш за поражения в финалах Кубка Легенд и Кубка России у московского «Динамо». Вышло достаточно убедительно. Вроде бы москвичи всё время находились где-то рядом – часто счёт был равным или казанцы вели лишь в один-два мяча. Но в ключевые моменты команда Алексея Вербова включалась и склоняла чашу весов в свою сторону. И снова отметим отличную защиту казанского клуба – доигровок было ненамного больше, чем у соперника – 34 против 30. Однако реализовывал их «Зенит» лучше: 44% против 30% и всего три проигранных мяча против восьми у москвичей. Плюс ко всему большая разница оказалась на блоке – 9:2.

«Сегодня получилось не всё, что хотели. После второй партии на тяжёлых мячах у «Динамо» было под 65% реализации. Мы не должны допускать этого, хотя, бывает, и соперник делает что-то очень хорошо. Есть моментики, которые хотелось бы улучшить, но результат самый положительный. Мы сделали важный шаг к полуфиналу. Посмотрим, как сложится игра «Динамо-ЛО» и «Динамо». Может быть, во втором матче на турнире у нас получится дать отдохнуть каким-то ребятам. Это важно, потому что у нас есть возрастные игроки. Я чувствую по команде, что свежести не ощущается. Следовательно, очень важно подойти уже к решающим встречам максимально готовыми, насколько это сейчас возможно», – подвёл итоги игры Алексей Вербов.

Персонально наставник казанцев выделил в своей команде Максима Михайлова. И действительно, ветеран казанского «Зенита» снова выдал классный матч, реализовав 60% атак и завершив встречу с показателем полезности «+13». И, конечно, как всегда, помогал в защите.

МВК «Зенит-Казань» Фото: volley.ru

Турнир только начался, однако у Новосибирска и Москвы больше нет права на ошибку. Да, эти команды должны быть свежее, но в первых встречах им это не помогло. И уже завтра «Локомотив» и «Динамо» должны побеждать, иначе борьба за трофей для них будет закончена на групповом этапе.