«Зенит-Казань» и «Локомотив» пробились в полуфинал Кубка России. Но интрига жива!

Главный итог второго дня «Финала шести» мужского волейбольного Кубка России в том, что ни одна из команд не потеряла шансы на титул. «Локомотив» и «Динамо», проигравшие на старте, сумели победить в своих вторых матчах. Причём для новосибирцев эта победа означала и выход в полуфинал.

«Плохо сыграли»

Рулевой «Локомотива» Пламен Константинов во встрече с «Белогорьем» выпустил в диагонали Раджаба Шахбанмирзаева, который в первом матче на площадке не появлялся. Как признался болгарский специалист, он целенаправленно готовил нападающего к игре с белгородцами. И оказался прав – у Раджаба по итогам встречи 20 очков и 64% в атаке.

«Белогорье» же так и не сумело поставить на ноги китайского доигровщика Чжана Цзининя. И это стало проблемой. Заменил его Андрей Марченко. Конечно, 183-сантиметровому волейболисту тяжело было тягаться на сетке с блоком соперника. Не заладилось и взаимодействие с Романом Порошиным. А его потенциальные плюсы в приёме и защите игроки «Локомотива» разрушили классной подачей. Да, новосибирцы по-прежнему много ошибались – 21 неудачный ввод мяча в игру, но были и пять эйсов. В то время как соперник не выполнил ни одной подачи навылет при 14 ошибках.

«Расстроены, конечно. Плохо сыграли, не справились ни в приёме, ни в подаче. Ни одного эйса не подали и большое количество ошибок совершили. Особенно в начале партии. Вот эта серия из четырёх неподанных подач в такую яму нас закинула. Ну и контратака. «Локомотив» в этом был намного сильнее, чуть ли не в два раза», – грустил после матча Александр Волков.

МВК «Локомотив» Фото: volley.ru

И действительно, железнодорожники были лучше в защите как по количеству (30 на 24 набранных очков), так и по качеству (53% на 38%). С такими показателями на подаче и в доигровке рассчитывать на что-то сложно. Хотя во второй партии белгородцы вели 19:16. Выиграй они этот сет – встреча, возможно, сложилась бы по-другому. Однако блоком отметился Ильяс Куркаев, в аут ударил Мохамед Аль Хачдади, а Омар Курбанов на балансе реализовал доигровку в длинном розыгрыше с обилием красивых защитных действий. Оправиться от такого удара подопечные Волкова не смогли.

Теперь белгородцам предстоит решить задачу со звёздочкой – только победа в матче с петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 отправит «львов» в полуфинал. Ну а «Локомотив» благодаря сегодняшней победе уже получил путёвку в игры на вылет. Осталось понять, с какого места в группе.

Сет в пользу Казани

С явным преимуществом одной из команд проходил и другой матч. Московское «Динамо» смогло взять реванш у «Динамо-ЛО» за поражение в четвертьфинале Суперлиги. Правда, сделать это всухую не получилось.

Два сета москвичи выиграли уверенно и, видимо, слишком рано расслабились. Александр Климкин выпустил на площадку резервистов, и те воспользовались благодушием фаворита. Начав партию с 1:4, сосновоборцы быстро сравняли счёт, а затем и ушли вперёд. И не позволили столичному клубу подобраться, несмотря на тайм-ауты и замены от Константина Брянского. Этот сет от «Динамо-ЛО» принёс путёвку в полуфинал казанскому «Зениту».

В четвёртой партии москвичи взяли себя в руки и уверенно довели встречу до победы, но теперь команда Брянского находится в подвешенном состоянии. «Зенит-Казань» уже в полуфинале, а чтобы обеспечить себе первую строчку в группе, команде Алексея Вербова хватит одного сета в матче с клубом из Соснового Бора. Но вот если «Динамо-ЛО» победит 3:0 или 3:1, то пройдёт вместе с казанцами дальше, а московское «Динамо» окажется за бортом решающей стадии турнира. Конечно, в поражение хозяев верится с трудом, однако Вербов намекал на то, что даст поиграть резервистам, если турнирная ситуация позволит. Теперь ничто не мешает казанцам дать основным игрокам отдохнуть. Но, конечно, их класс вполне позволяет обыгрывать «Динамо-ЛО». Тем не менее москвичам придётся провести сутки в томительном ожидании. Завтра групповой этап завершится, мы узнаем полуфинальные пары.