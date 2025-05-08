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Волейбол, Кубок России — 2025, мужчины, итоги группового этапа Финала шести, кто сыграет в полуфиналах, турнирная сетка

«Цеплялись как могли». Итоги группового этапа «Финала шести» мужского Кубка России
Пётр Кондаков
Волейбол, Кубок России — 2025
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Сенсаций не случилось. Лидеры взяли своё.

Перед заключительным днём группового этапа «Финала шести» Кубка России ни одна из команд не потеряла шансов на выход в полуфинал. Правда, у «Белогорья» и «Динамо-ЛО» они были совсем небольшими.

Что ж, сенсаций не случилось. Именно эти клубы в плей-офф не прошли.

Почему по итогам двух дней шансы сохранялись у всех?
«Зенит-Казань» и «Локомотив» пробились в полуфинал Кубка России. Но интрига жива!
«Зенит-Казань» и «Локомотив» пробились в полуфинал Кубка России. Но интрига жива!

Первый сет убил интригу

У белгородцев задача была архисложной: нужно было не просто обыграть петербургский «Зенит», а сделать это в трёх партиях. В это не сильно верилось изначально, а уж когда зрители увидели, что в стартовом составе «Белогорья» не появились Мохамед Аль Хачдади и Роман Порошин, шансы упали почти до нуля. Нет, это не капитуляция – у обоих проблемы с коленями.

Белгородцы старались, но в равном первом сете «Зенит» оказался лучше в концовке. Это убило всю турнирную интригу в группе. Уже во второй партии оба тренера начали активно подключать резервистов, Владимир Алекно и вовсе сменил весь стартовый состав. Запасные играли в охотку, матч получился достаточно интересным. Выиграли его петербуржцы – 3:1.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Богатко, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев

«У Порошина – проблемы с коленом, у Мохамеда – тоже. Чжан тоже вне заявки по этой же причине. Мы пытались, цеплялись как могли всеми силами. К сожалению, в первой партии в одной расстановке немножечко забуксовали, провалились и тем самым потеряли возможность выхода в следующую стадию», – подвёл итог встречи тренер «Белогорья» Александр Волков.

«Мы не хотели никаких сенсаций»

Во второй паре «Динамо-ЛО» нужно было победить казанский «Зенит» со счётом 3:0 или 3:1, чтобы пройти дальше. В этом случае вне полуфинала осталось бы московское «Динамо». «Зенит-Казань» выпустил на площадку семь игроков, которые остались в резерве на матч с москвичами. Но даже запасными игроками хозяева легко взяли две партии и окончательно сформировали пары полуфиналов. Дальше казанцы немного расслабились, проиграли на балансе третий сет, уступали и в четвёртом, однако завершили его в свою пользу. И, по признанию наставника команды, порадовали его.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Граханцев, Жогов, Красильников
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Москвитин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Демирчов, Борило, Авдоченко, Демин, Пятаков

«Сегодняшний состав составляет абсолютную конкуренцию в тренировочном процессе нашему основному составу, как вы говорите. Я сегодня сумасшедшее удовольствие получил, экстаз какой-то был от игры, честно.

Мы не хотели никаких сенсаций и кривотолков, хоть и понимали, что нам одной партии достаточно. Я очень доволен ребятами, их отношением и, самое главное, качеством игры. Сегодня очень высокое качество показали. У нас все вполне взаимозаменяемы. В любой момент любой из них может выйти и усилить игру. Хорошо, что счёт 3:0 в первом матче позволил нам дать передышку основным игрокам, потому что четыре встречи за шесть дней в середине мая не так легко провести. Тем более наши батарейки уже показывают Low Battery», – сказал наставник казанцев Алексей Вербов.

Кто с кем сыграет?

В полуфинале «Зенит-Казань» сразится с «Локомотивом». Это принципиальный матч, потому что три года назад в этом же зале и на этой же стадии «Финала шести» (правда, тогда – Суперлиги) подопечные Пламена Константинова остановили команду Вербова и не позволили им добраться до трофея.

В другой паре тоже сыграют «заклятые друзья»: «Динамо» в своё время шло на огромной серии побед над «Зенитом», регулярно подтрунивая над соперником в соцсетях. Что ж, в субботу в Казани будет жарко!

Турнирная сетка Кубка России – 2025
Расписание матчей Кубка России – 2025
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