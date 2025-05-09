«И зачем это всё?» Почему команды и болельщики недовольны «Финалом шести» Кубка России

Волейбольный Кубок России у мужчин, как и у женщин, проходит в этом сезоне в новом формате и в новые даты: после финала чемпионата России, в мае.

Задумка была хорошая. Формат действительно классный – сильнейшие клубы России на протяжении недели сражаются за трофей. Но вот к выбору дат есть вопросы как у болельщиков, так и у самих команд. Разбираемся, почему май – это не самое удачное время для проведения «Финала шести».

«Четыре матча за шесть дней в середине мая не так легко провести. Наши батарейки уже показывают Low Battery», – признался главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после завершения группового этапа. Который, кстати, выпустил на вторую игру номинальных резервистов.

На самом деле, обозначенные выше четыре матча за шесть дней – нагрузка серьёзная, но не запредельная для волейболистов. Однако это если мы говорим об оптимальном физическом состоянии команды. Но игра с клубом из Соснового Бора стала для казанцев 52-й в сезоне. Похожие цифры будут и у других команд. А главное – четыре из шести клубов ещё пару недель назад сражались за медали чемпионата России. Понятно, что держать пик формы на протяжении двух месяцев нереально. А тем более сложно найти в себе эмоции. Вот и получается, что клубы доезжают сезон «на ободах».

МВК «Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

Чуть лучше ситуация в у «Динамо» и «Локомотива», которые могли целенаправленно готовиться к «Финалу шести». У этих команд есть настрой побороться за Кубок, реабилитироваться за вылет в четвертьфинале Суперлиги. Так что у этих клубов проблем меньше. Однако остальным тяжело. И это сказывается на качестве волейбола. Скажем прямо, «Белогорье» и «Динамо-ЛО» оказались не до конца готовыми к турниру в Казани.

Белгородцы ещё в плей-офф потеряли из-за травмы Чжан Цзининя, а уже в Казани проблемы с коленями не позволили выйти на решающий матч Роману Порошину и Мохамеду Аль Хачдади. Конечно, без трёх игроков основного состава команда Александра Волкова не смогла навязать борьбу. Похожие проблемы и у сосновоборцев – Павел Авдоченко выбыл из строя ещё в четвертьфинале Суперлиги, а в «Финале шести» не смог сыграть связующий Максимилиано Каванна. На фоне этих клубов два «Зенита» выглядят лучше из-за глубины составов. Но у петербуржцев пока не может играть Егор Клюка, а у игроков Казани, как мы уже знаем, «батарейки на исходе».

Вот и получается, что настоящий праздник волейбола (а формат Кубка действительно его предполагал) стал неполноценным. По этому поводу уже разразился директор «Белогорья» по маркетингу Иван Тетюхин.

«То, что мы видим сейчас, после завершения женского Кубка и групповой стадии мужского: уровень игры хуже, чем в плей-офф чемпионата, много игроков, которые или не играют, или играют на обезболе, у женщин вообще никто не захотел проводить у себя финальную часть. И зачем тогда это всё?» – написал Тетюхин на своей странице в социальной сети.

Идея розыгрыша трофея Кубка России в формате «Финала шести» действительно выглядит очень привлекательно. Однако к датам проведения есть вопросы. Об этом руководителям отечественного волейбола стоит задуматься. Ведь если бы все команды были в оптимальных составах и в своём лучшем физическом состоянии, зрелище получилось бы ещё более ярким.