О легендарном золоте волейболистов на ОИ-2012 сняли фильм. Но лучше бы этого не делали!

Премьера фильма «Финал» о матче между сборными России и Бразилии за золотые медали лондонской Олимпиады удачно выпала на даты финала Кубка России по волейболу в Казани. В самом волейбольном городе страны собрались многие действующие лица фильма – и им показали работу режиссёров Олега и Владимира Пресняковых и Петра Зеленова.

То, что многие после просмотра фильма либо отказывались от комментариев, либо давали уклончивые ответы, не удивляет. Громкая афиша и яркая реклама не оправдали себя – у Пресняковых и Зеленова не получилось ни рассказать про ставшую легендарной победу, ни объяснить феномен тренера Владимира Алекно. Ни, в конце концов, просто влюбить зрителя в волейбол.

Денис Шведов в роли Владимира Алекно Фото: Кадр из фильма

Можно ли за 91 минуту и рассказать в деталях всю подноготную матча, который длился два с лишним часа, и представить зрителям весь карьерный путь тренера Владимира Алекно? Едва ли, хотя Пётр Зеленов отчаянно пытался уместить в ограниченный хронометраж всё самое важное. Несмотря на название картины и всю промокампанию, фильм – это, скорее, байопик об Алекно, нежели экранизация легендарной игры. Владимир Романович – главное действующее лицо фильма, которое двигает сюжет и вокруг которого происходят все ключевые события. Ход оправданный, ведь именно с главным тренером сборной России у всех и ассоциируется победа в Лондоне. Да и в принципе вклад Алекно в российский волейбол настолько значительный, что он, ещё будучи действующим тренером, в свои 58 лет уже вполне себе заслужил фильм о своей выдающейся биографии. Но, посмотрев «Финал», понять, что собой представляет тренер Алекно, вы не сможете.

Денис Шведов в роли Владимира Алекно Фото: Кадр из фильма

С одной стороны, затронуты все ключевые аспекты из жизни Владимира Романовича – трудное детство, жизнь в спортинтернате, переезд во Францию и тяжёлая травма, первые тренерские победы с «Туром», возвращение в Россию и создание волейбольного титана в Казани, где Романыча боготворят до сих пор, даже когда он тренирует принципиальных соперников. Однако все эти важные сюжетные истории показаны в формате коротких скетчей, практически никак между собой не связанных. Буквально – юный Алекно не может выбраться из дурной компании и сконцентрироваться на спорте, а уже в следующих кадрах его оценивают как одного из самых перспективных волейболистов страны в составе минского СКА. Или другой пример – Владимир Романович спорит с женой, оставаться ему во Франции либо вернуться в Москву. Диалог обрывается на решении ничего не менять и жить в Европе, но дальше режиссёр «увольняет» экранного Алекно с поста тренера сборной.

Персонаж Владимира Алекно в окружении игроков сборной России Фото: Кадр из фильма

Как и почему Владимир Романович всё-таки решился на возвращение в Россию? Как работал с московским «Динамо»? Как стал главным тренером сборной? Как прошла для него и всей команды Олимпиада-2008 в Пекине? Ничего этого вы не узнаете. Потому что теперь Алекно собирает дрим-тим в казанском «Зените». Здесь, кстати, хочется похвалить создателей картины: всё-таки атмосферу в татарстанском клубе тех лет и вокруг него удалось передать неплохо. Показали и дружбу Алекно с министром внутренних дел Татарстана Асгатом Сафаровым, и желание кураторов команды «купить» результат трансферами, порой слишком амбициозными. В итоге в Казани собрался талантливый, но чрезмерно уверенный в себе коллектив, с которым Владимиру Романовичу пришлось конкретно поработать. Вот только как именно он смог достучаться до звёзд «Зенита», мы, посмотрев фильм, так и не разберёмся – даже сцена с экскурсией в тюрьму не даёт ответов.

Персонаж Владимира Алекно и чиновники Фото: Кадр из фильма

Да и какие могут быть ответы, если сразу после такой вроде скрепляющей командный дух поездки либеро Алексей Обмочаев берёт своих друзей и устраивает лихую погоню по центру Казани, едва не сбивая прямо у стен Казанского кремля сотрудника полиции и случайных прохожих? Понесёт ли Обмочаев за это какое-то наказание, будут ли показаны путь исправления героя, попытки перестроить себя ради команды и общей цели? Вообще нет!

Зато тот самый полицейский с радостью будет болеть за сборную России с Обмочаевым во время Олимпиады в Лондоне. То есть создатели фильма не просто гипертрофировали проблемы Алексея с нарушением спортивного режима, но ещё и пошли на такую довольно грубую сценарную условность просто так, не привнося ничего важного. А Обмочаев, между прочим, так обиделся, что запретил упоминать себя, поэтому в фильме это некий Алексей Чаев, юная надежда российского волейбола, которого никогда не существовало.

Сцена с лихачеством Алексея Чаева Фото: Кадр из фильма

Все остальные герои финала Олимпиады-2012 выступали под настоящими именами и фамилиями. Более того, удалось подобрать и примерно похожих на самих волейболистов актёров. Это ещё один плюс фильма – 100-процентных промахов не видно.

Киновоплощение Сергея Тетюхина Фото: Кадр из фильма

И, кстати, на Денисе Шведове, который играет Алекно, в фильме держится едва ли не всё. Денис много общался с Владимиром Романовичем в процессе съёмок и, есть ощущение, действительно перенял многие его черты. Только вот ему приходится работать по сценарию, а в нём нет важнейших историй. Его представляют как жёсткого и беспринципного наставника. Однако увидим ли мы это в фильме? В том самом матче с Бразилией разнос от тренера с нецензурной лексикой удивил даже Владимира Путина. Покажут ли нам, как тренер «завёл» своих парней в критический момент в третьей партии? Нет. Нам даже кульминацию той игры не покажут.

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В фильме, который, исходя из названия, посвящён финалу Олимпиады в Лондоне, самой игре уделяется лишь небольшой отрезок в самом конце, да и тот стремительный и с неправильными акцентами. Как можно было упустить матчболы Бразилии? Момент, когда соперник в одном розыгрыше от триумфа, а твоя команда – от провала – и есть самый важный, поворотный.

Игрок сборной России в финале Олимпиады Фото: Кадр из фильма

Хорошо хоть перевод Дмитрия Мусэрского на позицию диагонального показали, но это было настолько очевидно, что без этой тренерской рокировки фильм о решениях Алекно вообще не имел бы никакого смысла. А в остальном… Встреча до Олимпиады не было, других Игр в Лондоне, включая стартовый разгром от Бразилии, – тоже. У несведущего зрителя понять, почему та победа была так важна и в чём её феномен, не получится. А значит, не получится влюбиться в волейбол, хотя, по идее, привить интерес к спорту – ключевая задача подобного кино. Только вот шутливый сериал «Дылды» с Павлом Деревянко и то справляется с этой задачей куда лучше, чем фильм о главном волейбольном матче за всю историю российского спорта.