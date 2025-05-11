«Нас можно обыгрывать». «Зенит-Казань» остался без Кубка России!

Если на групповом этапе «Финала шести» Кубка России было порой даже скучновато, то полуфиналы никого не оставили равнодушными. Да, команды сражаются из последних сил, порой страдает качество игры, но в плане интриги полуфиналы выдались классными!

Началось всё с сенсации. «Локомотив», как и три года назад в «Финале шести» Суперлиги, остановил «Зенит-Казань». Хотя сенсация это только на бумаге. Одна команда готовилась к этому турниру больше месяца, другая — 10 дней. И хозяева, даже несмотря на громкую поддержку трибун, выглядели по-настоящему выхолощенными. Да, казанцы взяли второй сет, казалось, вот-вот и машина заведётся и поедет на своём легендарном уже кураже, однако этого не случилось. Пропала сказочная защита, которой славится казанский клуб. А без этого команда Алексея Вербова сразу же теряет свой ореол непобедимости. Наставник пытался изменить стиль игры на более силовой, выпустив в четвёртом сете Михаила Лабинского и Кирилла Клеца, но все усилия оказались тщетными.

«Мы сегодня больше в своих тараканах крутились, могу это на себя где-то взять, тут задача тренерского штаба. Нужно было освободить ребят от этих мыслей, мы пытались это сделать, не получилось, не смогли. Батарейка заканчивается – такое бывает, а мелочей нет. Эмоционально, физически были не в лучшем состоянии», – сказал Алексей Вербов.

Нельзя не отдать должное и «Локомотиву». Подопечные Пламена Константинова сполна воспользовались проблемами соперника и переиграли Казань во всех элементах. Кубковый формат куда более удобен сибирякам, что они в очередной раз и доказали.

«Мы сделали разницу и не дали им возможности раскрыть себя. Я думаю, что сказался тот момент, что до этой игры у Казани было много серьёзных матчей с сильными соперниками. Они не ожидали такого отпора и не смогли войти в игру.

Казань — классная команда, и, конечно, они сильнее, когда у них игроки на всех позициях классные, опытные. Они сильнее в серии. Однако в кубковых играх есть свои хорошие нюансы: они могут произвести какой-то неожиданный результат, этим прекрасен волейбол», — радовался после встречи болгарский специалист.

А сыграет «Локомотив» в решающем матче с московским «Динамо». Если в первой паре преимущество было у новосибирцев, то во второй встрече инициатива переходила из рук в руки. Стартовый сет динамовцы забрали уверенно, но «Зенит» Владимира Алекно ответил ещё более убедительно — двумя партиями. Четвёртая партия была довольна близкой, однако завершилась в пользу бело-голубых. И всё перетекло на тай-брейк.

А там получился настоящий триллер! 25:23 — команды сыграли полноценный сет вместо укороченного. Поначалу лидировали подопечные Константина Брянского, но до матчбола первыми добрались петербуржцы. Причём получили сразу два — 14:12! Однако не смогли реализовать, а затем началась борьба нервов. Шансы завершить встречу были и у тех, и у других, но всё закончилось на подаче Антона Сёмышева. Сначала он выполнил эйс, а затем Илья Власов закрыл атаку Владислава Бабкевича. Кажется, в концовке петербуржцы немного свалились на передачи своему диагональному. С другой стороны, реализуй они один из своих матчболов – и играли бы завтра в финале.

«Сыграли пятую партию, как обычную. Нам чуть не повезло. Было два шанса. Две доигровки. То передача провалилась, что ещё что-то. В спорте так бывает. Кто более хладнокровен и меньше ошибается, тот и выигрывает. Им повезло сегодня больше, чем нам», — сказал после матча Алекно.

Что ж, и во втором полуфинальном матче победил клуб, у которого было больше времени на подготовку. Пусть здесь и всё решили миллиметры. Кубок России проходит под знаком усталости. Однако завтра финалисты о ней точно забудут. Для «Динамо» это может быть четвёртый трофей за сезон, для «Локомотива» – первый. Ну а два «Зенита» на этот раз оспорят бронзовые медали.