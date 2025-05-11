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Динамо Москва — Локомотив Новосибирск — финал Кубка России по волейболу среди мужчин, онлайн-трансляция, 11 мая 2025

Финальная битва сезона в мужском волейболе. Сможет ли «Динамо» защитить титул? LIVE
Татьяна Постникова
«Динамо» Москва — «Локомотив», волейбол. LIVE
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Москвичам придётся сразиться с «Локомотивом» за Кубок России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 мая, в Казани будет разыгран последний трофей сезона! Московское «Динамо» и «Локомотив» сойдутся в битве за Кубок России.

Бело-голубые — действующие обладатели трофея. В прошлом году москвичи в финале одолели казанский «Зенит» (3:0). А вот железнодорожники не видели Кубка России уже 14 лет. Их последняя победа в финале была аж в 2011 году.

Так что в этот раз нас точно ждёт жаркое противостояние между «Динамо» и «Локомотивом». Ведь у каждой команды есть огромное желание красиво завершить сезон.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала. Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт матча – в 19.30 мск.

Календарь Кубка России - 2025
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Live Татьяна Постникова

А кто, по вашему мнению, заберёт последний трофей сезона?

14:10 Татьяна Постникова

Московское «Динамо» стало вторым в группе А, набрав три очка. Зато в плей-офф бело-голубые обыграли петербургский «Зенит» (3:2).

«Локомотив» тоже занял второе место в своей группе с тремя очками. В плей-офф новосибирский клуб одержал победу над казанским «Зенитом» (3:1).

14:05 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию финала Кубка России между московским «Динамо» и «Локомотивом». Старт матча в 19.30 по московскому времени.

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Новости. Волейбол
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