Финальная битва сезона в мужском волейболе. Сможет ли «Динамо» защитить титул? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 11 мая, в Казани будет разыгран последний трофей сезона! Московское «Динамо» и «Локомотив» сойдутся в битве за Кубок России.
Бело-голубые — действующие обладатели трофея. В прошлом году москвичи в финале одолели казанский «Зенит» (3:0). А вот железнодорожники не видели Кубка России уже 14 лет. Их последняя победа в финале была аж в 2011 году.
Так что в этот раз нас точно ждёт жаркое противостояние между «Динамо» и «Локомотивом». Ведь у каждой команды есть огромное желание красиво завершить сезон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала. Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт матча – в 19.30 мск.
А кто, по вашему мнению, заберёт последний трофей сезона?
Московское «Динамо» стало вторым в группе А, набрав три очка. Зато в плей-офф бело-голубые обыграли петербургский «Зенит» (3:2).
«Локомотив» тоже занял второе место в своей группе с тремя очками. В плей-офф новосибирский клуб одержал победу над казанским «Зенитом» (3:1).
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию финала Кубка России между московским «Динамо» и «Локомотивом». Старт матча в 19.30 по московскому времени.