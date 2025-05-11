Финальная битва сезона в мужском волейболе. Сможет ли «Динамо» защитить титул? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 мая, в Казани будет разыгран последний трофей сезона! Московское «Динамо» и «Локомотив» сойдутся в битве за Кубок России.

Бело-голубые — действующие обладатели трофея. В прошлом году москвичи в финале одолели казанский «Зенит» (3:0). А вот железнодорожники не видели Кубка России уже 14 лет. Их последняя победа в финале была аж в 2011 году.

Так что в этот раз нас точно ждёт жаркое противостояние между «Динамо» и «Локомотивом». Ведь у каждой команды есть огромное желание красиво завершить сезон.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала. Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт матча – в 19.30 мск.