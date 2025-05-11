Такого финала Кубка России никто не ждал! Но кто победит — «Локомотив» или «Динамо»?

В финале Кубка России по волейболу среди мужских команд встретятся «Локомотив» и «Динамо». Прямо скажем, мало кто ожидал увидеть именно эти клубы в решающем матче. Но новосибирцы и москвичи оставили позади два «Зенита». Впрочем, так ли это сенсационно?

Во-первых, обе команды имели куда больше времени на подготовку в сравнении с соперниками. Да, они выступали на предварительном этапе Кубка, но в этих встречах эмоциональное напряжение было совсем не таким в сравнении с командами, игравшими в решающих матчах Суперлиги. Так что и физически было время подготовиться, и ментально поднакопить эмоций. И это стало важнейшим фактором во вчерашних полуфиналах.

Во-вторых, как показывает практика, и «Локомотив», и «Динамо» – команды кубковые, для которых формат, когда всё решается в одной встрече, более удобный. Пламен Константинов после победы над казанским «Зенитом» прямо сказал, что в серии обыграть соперника вряд ли бы получилось, а вот при таком регламенте – пожалуйста. Свои кубковые секреты болгарин, правда, раскрывать не стал.

Пламен Константинов даёт установку Фото: Пресс-служба МВК «Локомотив» (Новосибирск)

У «Динамо» ситуация ещё более наглядная. Три трофея в этом сезоне – Кубок Легенд, Кубок России – 2024 и турнир в Дубае. То есть в матчах на вылет подопечные Константина Брянского чувствуют себя как рыбы в воде. И во вчерашнем полуфинале москвичи превзошли петербургский «Зенит» именно в борьбе нервов, отыгравшись с 1:2 по партиям, 12:14 в пятом сете и уйдя с целой россыпи матчболов на балансе.

Однако кто же всё-таки победит? Свои козыри есть и у тех, и у других.

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Начнём с «Локомотива». На этот клуб давление куда меньше. Объективно по составу команда Константинова соперникам уступает. Поэтому может играть раскрепощённо. Выход в финал для новосибирцев – уже если не победа, то хороший результат. При этом видно, что команда в хорошей форме. Два «дагестанских орла» – Омар Курбанов и Раджаб Шахбанмирзаев – на этом турнире выглядят очень хорошо. Приём позволяет Игорю Кобзарю задействовать самую сильную линию коллектива – центральных Ильяса Куркаева и Дмитрия Лызика. В общем, команда смотрится здорово.

Игроки МВК «Локомотив» Фото: Пресс-служба МВК «Локомотив» (Новосибирск)

Да, новосибирцы оставили много эмоций в полуфинале с Казанью. Но соперник затратил их куда больше! Москвичи пережили настоящий триллер, сыграли на целый сет больше (тай-брейк завершился со счётом 25:23 – получилась полноценная партия), да и закончили свой матч на три часа позже. Восстановление в таком турнире имеет первостепенное значение.

Но и за «Динамо» тоже есть аргументы. Физически москвичи готовы хорошо. Кроме того, у Брянского есть приличный выбор состава – присутствуют замены практически на всех позициях. В финале это может сыграть.

Игроки МВК «Динамо» Фото: Пресс-служба МВК «Динамо» (Москва)

Кроме того, конструкция игры новосибирцев всё же достаточно хрупкая. Если динамовцы выбьют соперника из приёма, то лишат игры в центре сетки. А краям «Локомотива» будет сложно бороться с высоким московским блоком. При этом «Динамо» от приёма зависит в меньшей степени. В пользу бело-голубых и личные матчи — в Суперлиге обе встречи остались за командой Брянского. И оба раза это было в четырёх сетах.

Удастся ли москвичам защитить свой титул, узнаем уже сегодня вечером. Это будет яркая точка в волейбольном сезоне в России!

Матч начнётся в 19:30 мск.