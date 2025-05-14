«Россия научила меня стойкости». Интервью с Эбрар Каракурт

После двух ярких лет в нашем волейболе Россию покидает одна из самых ярких волейболисток современности Эбрар Каракурт. Турецкая диагональная как ураган ворвалась в российский чемпионат, покорив всех не только своей фантастической игрой, но и бурей эмоций. Эбрар два года подряд становилась самым результативным игроком лиги. А победа в чемпионате страны и Кубке России подвела красивый итог выступлениям турчанки в Суперлиге.

В конце сезона Эбрар поделилась своими эмоциями с «Чемпионатом».

«Идеальный способ попрощаться»

– Эбрар, «Локомотив» – чемпион и обладатель Кубка России, причём во втором турнире тебя признали MVP. Уверена, лучшего способа, чтобы попрощаться с российской Суперлигой, и придумать невозможно.

– Абсолютно согласна! Завершение сезона двумя титулами и званием MVP – идеальный способ, чтобы попрощаться. Каждая секунда, проведённая в «Локомотиве», очень многое значит для меня, и, закрывая эту главу таким громким успехом, я чувствую удовлетворение. Этот сезон показал, чего мы способны достигнуть, если сплотимся и будем биться до конца.

– В начале сезона всё было не так радужно. Ваша команда не попала в финалы Кубка Легенд и зимнего Кубка России. Почему не получалось?

– Начало было тяжелым. Новые игровые системы, новая команда, были взлёты и падения… Тогда мы просто ещё не полностью синхронизировались всей командой. Сейчас я понимаю, что те поражения были частью нашего роста. Иногда нужно упасть, чтобы в дальнейшем взлететь ещё выше.

– Титулы в конце сезона перекрыли те упущенные возможности?

– Конечно. Каждый титул имеет своё значение, но звание победителя чемпионата в конце сезона затмевает всё остальное. Это не просто трофей, это подтверждение того, что мы стали сплочённой командой.

– Так что поменялось за эти месяцы?

– Всё. Наша вера в друг друга, наш ритм, наша энергия. Отмечу, что сама за это время выросла не только как игрок, но и как лидер. Я начала больше говорить в раздевалке, а не только забивать на площадке.

– Ирина Воронкова в своём интервью сказала, что после прошлогодней неудачи в финале в этом сезоне ты не верила в командный успех. И она даже специально подначивала тебя. Так ли это?

– Да, и сейчас, понимая, как всё закончилось, могу посмеяться над этим (улыбается). Я скорее реалист, иногда, наверное, даже слишком. А энергия Ирины подталкивала меня вперёд. Каждый раз, когда выходила на площадку, в моей голове звучало её «Эби, давай!».

– В какой момент или, может, после какой игры ты поняла, что «Локомотив» действительно может выиграть чемпионат?

– Честно? В третьем матче финала. Мы чуть не вылетели, однако смогли перевернуть игру. Именно в тот момент я поняла: эта команда может победить в любой игре.

«Россия научила меня стойкости»

– Эби, неожиданностью для всех стали твои слёзы в финале. Все привыкли видеть тебя сильной, даже дерзкой, а тут ты дала волю непривычным для тебя эмоциям. Часто позволяешь себе подобные вещи?

– Меня видят страстной и даже немного дикой на площадке, но в глубине души я очень чувствительный человек. В прошлом году мы были так близки к чемпионству, однако не смогли победить. А в этом сезоне, после того как снова отстали в финале, не думаю, что многие верили, что мы сможем вернуться. Но мы это сделали. Как команда мы показали невероятную игру и сделали невозможное возможным. Когда наконец-то победили, я, честно говоря, сама не могла в это поверить. Вот тогда эмоции и взяли верх – я просто расплакалась. Это был действительно значимый момент для меня.

Эбрар Каракурт Фото: dinamo-kazan.com

– Вы выиграли чемпионат страны и буквально через неделю Кубок России. Какая из этих побед досталась тяжелее?

– Победа в чемпионате была более выматывающей в психологическом плане, потому что нам пришлось вернуться после трудного периода. Кубок, напротив, был больше физической борьбой – к тому времени мы просто физически устали. Так что один финал испытывал наш разум, другой – тело.

– Эби, если смотреть на индивидуальные показатели, то тебе второй год нет равных по количеству набранных оков. В прошлом сезоне было 794 очка, а в этом – новый рекорд – 849. Как ты держишь такой уровень? Раскрой секрет.

– Нет никакой секретной формулы (улыбается). Просто усердная работа и стабильность. Каждую игру я концентрируюсь на готовности. Мне без разницы, кто наш противник по ту сторону сетки. Я думаю о том, как выйти за пределы своих возможностей и сделать всё возможное для команды.

– Что можешь сказать про два года, проведённых в России? Какие яркие моменты выделишь за время здесь?

– В первый год была адаптация – новые культура, язык, окружение. А второй год стал прорывом. Я значительно выросла как спортсмен и как личность. Россия научила меня стойкости и подарила незабываемые воспоминания.

Эбрар Каракурт Фото: vc-lokomotiv.ru

– В одном из интервью ты сказала, что у тебя есть цель – выиграть чемпионат России и золотую медаль на Олимпиаде. Первый пункт выполнен. Что скажешь по поводу своей второй цели? Может, есть что-то ещё?

– Мы максимально выложились на Олимпиаде-2024, но стали только четвертыми. Это было трагично. И всё же я уверена, что мы только в начале долгого пути. На следующие Олимпийские игры мы поедем только с одной целью – выиграть золотые медали. Это моя самая большая мечта на уровне сборной — без вопросов.

На уровне клуба победа в чемпионате в составе «Локомотива» – особо значимое событие для меня. Я действительно этого хотела. Чувствовала, что обязана этой команде, у нас сильная эмоциональная связь – и я горжусь, что мы сделали это. Теперь хочу выиграть трофей на континентальном уровне. Хочу стать победителем Лиги чемпионов. Хочу выиграть чемпионат мира. Мои мечты не имеют границ, и я хочу продолжать достигать всё большего и большего. Мои мечты поддерживают во мне жизнь и страсть.