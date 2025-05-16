Сообразили на троих. Главные итоги сезона-2024/2025 в мужском волейболе

Яркий и насыщенный год стал историей. Каким мы его запомним?

Сезон-2024/2025 в мужском российском волейболе подошёл к концу. Мы увидели множество ярких матчей, а команды разыграли сразу пять кубков. И они распределились между тремя разными клубами – такого не было давненько! Вспоминаем самые яркие события ушедшего сезона.

Казань снова чемпион!

Третий год подряд «Зенит-Казань» выиграл чемпионат России. И вновь за явным преимуществом. В регулярном чемпионате команда Алексея Вербова проиграла лишь однажды, в плей-офф выиграла все серии всухую, отдав соперникам за девять матчей лишь два сета. Казанцы подошли к финалу в великолепной форме, поразили всех невероятной защитой и скоростью игры. Пожалуй, на тот момент соперничать с ними не мог бы ни один клуб в мире.

К чемпионству подопечные Вербова добавили ещё и Суперкубок, уверенно переиграв на своей площадке московское «Динамо». Эта победа ценна, ведь в других скоротечных турнирах у казанцев выиграть не вышло.

Три трофея «Динамо»

Московское «Динамо» в ушедшем сезоне не добралось до медалей Суперлиги, уступив в четвертьфинале «Динамо-ЛО». Зато москвичи были хороши в кубковых баталиях. Забрали Кубок России – 2024, Кубок Легенд и турнир в Дубае. А в весеннем Кубке России – 2025, имея матчбол, не смогли дожать в финале новосибирский «Локомотив».

Константин Брянский в очередной раз доказал, что является признанным мастером по подводке команды к скоротечным турнирам. Поэтому, даже несмотря на неудачу в Суперлиге, сезон для москвичей можно признать удачным. В конце концов, по количеству трофеев именно они – лидеры.

Московское «Динамо» Фото: vcdynamo.ru

«Локомотив» выиграл Кубок спустя 14 лет!

Новосибирский «Локомотив» стал обладателем Кубка России – 2025, выиграв последний трофей сезона. Команда Пламена Константинова, казалось, провалила этот спортивный год, но сибиряки просто блестяще воспользовались временем на подготовку к «Финалу шести».

В полуфинале «Локомотив» выбил из борьбы хозяев из Казани, а в финале в матче-триллере на тай-брейке одолел «Динамо». У москвичей был матчбол, но Игорь Кобзарь отыграл его авантюрной скидкой, а на подачах Омара Курбанова железнодорожники взяли два брейка. Это первый трофей клуба с 2020-го, а Кубок России в Новосибирске не могли выиграть аж 14 лет!

Три клуба-победителя

В сезоне-2024/2025 сразу три клуба стали обладателями трофеев. Непредсказуемость – это то, за что любят болельщики спорт в целом и волейбол в частности. Об этом говорил во время «Финала шести» Кубка России тренер «Локомотива» Пламен Константинов. Конкуренция – путь к росту и развитию. Поэтому то, что гегемона сейчас нет – безусловный плюс.

Наши – на мировой арене!

Московское «Динамо» и новокуйбышевская «Нова» первыми из российских клубов вернулись на международную арену после отстранения. Команда Брянского в итоге выиграла турнир NAS Sports Tournament в Дубае.

Илья Власов Фото: vcdynamo.ru

Да, соперники были не самые сильные – середнячки из Италии и Франции, местные команды и белорусский «Шахтёр». Однако важен сам факт – возвращение состоялось. Правда, сразу после этого москвичи вылетели из плей-офф Суперлиги – сил на четвертьфинальную серию не хватило.

Возвращение Алекно

Владимир Алекно снова в деле. После продолжительной паузы легендарный тренер принял петербургский «Зенит». До трофеев в первый же год добраться не удалось, но зенитовцы дошли до финала чемпионата России. А в новом сезоне наверняка предстанут ещё более грозной силой.

«Ключевое слово – команда. В начале сезона я поставил задачу сделать команду, потому что её не было. Тяжело было. И старт был тяжёлый, становление, понимание команды. Тяжело привить культуру побед, культуру работы. Но мы начали побеждать. Сегодня основная моя задача выполнена – есть команда в Санкт-Петербурге», – подвёл наставник итоги сезона.

Увольнение Волкова

А вот другой тренер топ-клуба – Александр Волков – после неудачного для «Белогорья» «Финала шести» Кубка России покинул команду. Эта отставка вызвала бурную реакцию среди болельщиков. Действительно, белгородцы второй год подряд добрались до медалей Суперлиги. Но, по нашей информации, дело кроется в отношениях между тренером и командой, которые стали напряжёнными. В клубе сделали выбор в пользу игроков. Пока неизвестно, кто будет руководить «Белогорьем» в следующем сезоне.

Прощание Кристенсона

Нынешний год для казанского «Зенита» был годом «последнего танца». Команда вступает в период перестройки, четырёхлетняя история заканчивается. И в первую очередь потому, что уходит Майка Кристенсон.

Связующий сборной США идеально вписался в коллектив и стал одним из главных творцов командных успехов – восемь трофеев за четыре сезона!

Майка Кристенсон Фото: zenit-kazan.com

Майка трогательно попрощался с Казанью.

«Спасибо, «Зенит-Казань». За то, что сделали меня лучшим человеком. За то, что показали мне такие уникальные ситуации по всему миру, из которых я получил перспективу и сочувствие. За то, что позволили мне пополнить вашу легендарную коллекцию трофеев. За семью Казанских, которую я получил. С любовью, ваш гавайский американец с татарской внешностью».

Международные матчи сборной

В последние годы сборная России если и собиралась, то играла либо сама с собой, либо с Беларусью. Однако в этом году команда Константина Брянского отправляется на сбор в Китай, где сыграет с национальной командой этой страны. Да, китайцев нельзя назвать законодателями мод в мировом волейболе, однако это крепкая команда. А в конце мая состоится матч со сборной Сербии, которая хоть и переживает смену поколений, но тоже остаётся в элите.

Таким был год в мужском российском волейболе. И совсем скоро начинается новый сезон. Следим за международными выступлениями нашей сборной!