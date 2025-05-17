Как российская волейболистка живёт и играет в Италии. Интервью с Татьяной Толок

Российская волейболистка Татьяна Толок в этом сезоне покорила вместе с «Новарой» итальянский чемпионат и завоевала Кубок ЕКВ. Волейболистка играла заметную роль в успехе и не раз становилась MVP матчей.

Мы поговорили с Татьяной не только о чемпионате Италии и продлении контракта, но обсудили даже «Финалы шести» Кубков России.

«Кто смог выстоять — тот и выстоял»

– Таня, я знаю, что ты смотрела оба заключительных матча женского Кубка России. Как тебе такое мощное завершение сезона?

– Я думаю, что девочкам было очень тяжело. Да и в целом командам, вместе с тренерским штабом. Но для болельщиков, наоборот, думаю, было очень интересно. Как я прочла в одном из интервью, Лера Перова сказала, что выживет сильнейший. В принципе, так и получилось (улыбается).

– И как тебе такой формат Кубка России, когда после завершения долгого чемпионата нужно сразу переключиться на другой финал?

– Отвечу как игрок. Это очень-очень тяжело, правда. Но я думаю, что у федерации есть свои цели. Они пробуют, экспериментируют. Однако игроку, который в матчах чемпионата отдал все свои силы, очень непросто. Особенно если взять «Локомотив», который сыграл пять встреч с «Ленинградкой» и пять — с Казанью. И после этого переключиться на финал Кубка России – это очень тяжело. Но, опять же, понимаю, что у федерации есть свои цели.

– Как ты думаешь, чего не хватило «Ленинградке» и «Динамо-Ак Барс» для победы? Была упорная борьба в пяти партиях, был шанс взять реванш.

– Там было много ключевых факторов. У Казани случались травмы, как и у «Ленинградки». Я не сомневаюсь, что и у «Локомотива» с Одинцовом, возможно, тоже кто-то травмировался. Но, как говорится, выживет сильнейший. Не скажу, что там было какое-то сильное преимущество. Просто кто смог выстоять, тот и выстоял.

– Что можешь сказать про финал Кубка России у мужчин? Насколько неожиданной для тебя получилась пара финалистов?

– Скажу, что это было максимально неожиданно. Однако «Локомотив» в игре с «Зенитом-Казань» показал очень хороший победный характер. Финал действительно получился неожиданным, но очень зрелищным.

МВК «Локомотив» с трофеем Фото: Пресс-служба МВК «Локомотив» (Новосибирск)

– Как думаешь, почему именно в мужском Кубке России команды, которые не принимали участия в финалах чемпионата, здесь сыграли за трофей?

– Честно, не знаю. Может быть, за счёт физических факторов из-за подготовки. Девочкам просто не хватило сил и эмоций. Мы же всё-таки девочки и много эмоций оставляем на площадке. У мужчин так много сил на это не уходит. Думаю, это был значимый фактор, потому что, я уверена, мужчины под конец сезона, после всех финалов устали так же сильно, как и девчонки.

«С Россией в еврокубках было бы поинтереснее»

– Таня, теперь давай про тебя поговорим. У тебя получился успешный сезон в «Новаре»: несколько наград MVP, вы выиграли Кубок ЕКВ, ты продлила контракт на два года. Получается, коннект с командой произошёл? И, кстати, ты подписалась в качестве диагонального игрока или доигровщика?

– Я продлила контракт в качестве доигровщицы. Мы это обсудили и с агентом, и с тренером. И тренер достаточно спокойно принял мою позицию, у него есть свои цели на ближайшие два года и своя тактика. Это такие наши маленькие секретики, так скажем (улыбается). Поэтому, с учётом моего выбора, мы вместе будем подстраивать команду.

– Не будет ли трудно сейчас перестроиться в доигровку, когда только всё стало получаться как у диагонального игрока?

– Да, придётся сейчас очень много работать. Я планирую этим летом усердно заниматься такими элементами, как приём, другая зона атаки. Тяжело, конечно, но это мой выбор. Поэтому буду делать всё, что возможно.

Татьяна Толок Фото: agilvolley.it

– К слову, о планах. Я помню, в нашем первом интервью ты говорила, что любишь всё планировать. Поделись, какие дальнейшие цели у Тани Толок?

– Сейчас, когда я поиграла в итальянском чемпионате и вкусила чувство победы, энергии, желания и рвения, очень хочется выйти в финал чемпионата Италии. Поэтому будем работать, делать всё для этого, и надеюсь, что у нас всё получится.

– В прошлый раз мы с тобой говорили про уровень европейских команд, однако тогда вы только начинали борьбу в Кубке ЕКВ. Что можешь сказать сейчас, уже пройдя весь турнир и выиграв его? Как там без России?

– Скажу, что с Россией было бы поинтереснее. Всё равно моё мнение не поменяется, что сейчас самые сильные лиги – это турецкая и итальянская. Это мы можем наблюдать даже по финалу Лиги чемпионов, где были три итальянских команды и одна турецкая. Но я думаю, если бы была Россия, то было бы посложнее и в Кубке ЕКВ, и в Лиге чемпионов.

– Сейчас в планах – сборная и игры с Сербией?

– Да, это очень важные игры для нас. Потому что сербская команда очень сильная, с большой историей побед. И в этих матчах будет шанс себя показать на будущее, когда Россия вернётся на международную арену и заявит о себе.

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«Все ждут, когда сборная России вернётся»

– Таня, давай поговорим про твою жизнь в Италии. Примерно полгода назад ты рассказывала, что в Италии прямо в воздухе витают расслабленность и непринуждённость во всём. Тебе самой удалось поймать этот вайб?

– Да, я поймала этот вайб точно (улыбается). Прям вкусила хорошенько. Но всё равно для себя поняла, что подвижная жизнь, когда куда-то нужно постоянно ездить и чем-то заниматься, – это для меня намного лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. К сожалению, у меня этот год получился такой, что я сидела дома. Максимум – мы с Витой Акимовой выезжали в Милан прогуляться и подышать воздухом. Может, ещё в Новаре я немного гуляла – и всё! Когда ты в России, то у тебя, помимо спорта, есть ещё и другие дела, по которым нужно ездить. А здесь такого не было. Я весь год была на максимальном релаксе. Однако в тоже время это дало мне возможность больше сфокусироваться на работе. И это было очень крутое состояние.

– Знаю, что некоторые спортсмены, если появляется свободное время, записываются на какие-нибудь курсы, обучения. Ты не думала об этом?

– Знаешь, я первые три месяца действительно думала, что надо себя чем-то занять, пройти какие-нибудь курсы, чему-то новому научиться. Но потом села и подумала – а зачем мне куда-то дёргаться? Вот для меня это первый год, когда я для себя решила, что не хочу ничего такого. Я для себя оставила английский, а ещё смотрела некоторые уроки по итальянскому языку. Всё. Я читала книги, отдыхала, восстанавливалась, общалась с друзьями. Старалась себя не грузить. Потому что до этого, когда два года была в Калининграде, то слишком много всего напихала в свои выходные. Слишком много было задач, учёбы. И поэтому в этом году я решила сделать для себя передышку.

– Получается, ты вкусила сладость ничегонеделания?

– Да (улыбается). Однако я сфокусировалась на волейболе: пересматривала игры, тренировки. У меня уходило на это довольно много времени.

Татьяна Толок Фото: agilvolley.it

– Оставалось время походить по итальянским бутикам, музеям?

– Первые, наверное, месяца два после сборов, когда у нас было ещё нормальное количество выходных, я смогла съездить во Флоренцию. А дальше физических сил не оставалось. Начались игры чемпионата, Кубок – очень плотный график. Поэтому максимум, куда удалось съездить прогуляться – Милан. У нас в месяц при лучшем раскладе было четыре выходных.

– Не тяжело было жить в таком ритме?

– Нет. В Италии совсем другая работа. Если у нас в России все работают по две тренировки в день, где утром – фитнес с волейболом утром, а вечером – просто волейбол, то здесь была одна тренировка в день, но она большая – волейбол, совмещённый с фитнесом. Поэтому у нас и практически не было выходных, а только сутки на восстановление после этой тренировки. Скажем так, это сомнительный график, однако мы под него адаптировались.

Татьяна Толок Фото: agilvolley.it

– Италия славится не только модой, но и вкусной пастой, пиццей. Как тебе удаётся держать себя в форме?

– Пицца и паста – это больше для туристов. А сами итальянцы просто обожают хлеб с маслом, солью и перцем. Они едят его всегда. Особенно они любят своё оливковое масло, которое добавляют везде. Взять кусочек хлеба перед обедом, налить в тарелочку масла, добавить туда соль-перец, а потом макать туда хлебушек – это традиция такая у всех (улыбается). У них же ещё такой хлеб воздушный и вкусный, который на закваске делают!

– И как при этом не набрать пару лишних килограммов?

– Я не знаю, если честно (улыбается). Думаю, за счёт тренировок. Это для меня до сих пор секрет. Итальянцы привыкли есть большую пиццу на одного человека, а в России мы берём такую же на компанию. Я ходила здесь в рестораны, и если ты заказываешь пиццу, то только на себя. Но она в Италии совсем другая: очень тонкое тесто, мало начинки. Условно, как хлеб с томатным соусом и небольшим количеством овощей.

– Ты сказала, что начала потихоньку изучать итальянский.

– Да, стараюсь, чтобы немного понимать. Летом попытаюсь углубиться в обучение.

Татьяна Толок Фото: agilvolley.it

– А итальянок уже научила каким-нибудь словам из русского языка?

– Конечно, все матерные слова – наши любимые (смеётся). Они их обожают. Но у них тоже есть такие слова. Как-то раз я услышала, что американка, которая была у нас в команде, стала ругаться на итальянском. Как будто на английском языке ты не можешь передать весь спектр своих эмоций. А вот итальянский и русский для этого подходят идеально (смеётся). Я и сама на площадке уже могу ругаться не на русском, а на итальянском, и все просто смеются. У них такие слова не считаются очень плохими, их часто используют.

– У тебя не было в Европе каких-то проблем из-за того, что ты россиянка?

– На самом деле – нет. Единственное, были проблемы в банке, однако мы решили этот вопрос. А так люди хорошо ко мне относились. Даже когда приходишь в какое-то заведение и говоришь, откуда ты, люди всегда радуются, что ты русский. Это интересно, потому что во Франции было не так.

– А вы в команде вообще обсуждаете тему российского спорта? Тебя спрашивают, почему россиянок нет на международной арене?

– Да, я очень много разговаривала на эту с девочками, с тренерами и с медицинским штабом. И все спрашивают, когда уже Россия вернётся на международную арену. Потому что все прекрасно видят, какое поколение у нас растёт: и те, кто играет в России, и те, кто сейчас за границей. Все понимают, что у нас набирается очень классный состав игроков. Соответственно, все ждут, когда сборная России наконец-то вернётся на международную арену.