Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейболист Егор Клюка уезжает в Японию, всё о трансфере, почему не получилось в Зените Спб

Один из лучших доигровщиков страны покинул Суперлигу. Клюка сменил Россию на Японию
Пётр Кондаков
Егор Клюка сменил Россию на Японию
Аудио-версия:
Комментарии
Период в петербургском «Зените» стал для спортсмена настоящим разочарованием.

Егор Клюка покидает Суперлигу и перебирается в чемпионат Японии. Громкий трансфер даже по международным меркам! И завершение главы под названием петербургский «Зенит» для доигровщика. Увы, в этом периоде карьеры некогда одному из лучших доигровщиков страны похвастать особо нечем. Но сейчас можно порадоваться хотя бы за то, что Клюка играет и делает это хорошо.

А начиналось всё очень многообещающе! Первый сезон в Петербурге получился целиком серебряным — сразу четыре поражения в финалах разных турниров. И казалось, что это только начало. Тем более что вот они — только-только были две победы в Лиге наций, где Клюка показал себя лидером команды, а сразу после первого сезона в «Зените» — Олимпиада в Токио. Тоже серебряная. Доигровщик вступал в расцвет карьеры, а с такими амбициями клуба золотые медали и кубки казались делом времени.

Питерский клуб поменялся с приходом Алекно:
«Не просто так ем свой хлеб». Что получилось у Владимира Алекно за год работы в «Зените»?
«Не просто так ем свой хлеб». Что получилось у Владимира Алекно за год работы в «Зените»?

Спустя пять лет всё, что можно сказать про этот период карьеры — «спасибо, что живой». На неразбериху, которая творилась в клубе — постоянные смены тренеров, странные трансферы, нарастающее давление, репутация команды-неудачника — наложились проблемы со здоровьем. Егор играл, лечился, лечился и снова играл. Порой очень ярко — до сих пор помнится всплеск команды в начале сезона-2022/2023. «Зенит» тогда смотрелся очень ярко, выдал впечатляющую серию побед. Однако неудача в домашней игре с Казанью в полуфинале Кубка России, спад в чемпионате — и руководство не стало терпеть. Уволили тренера Андрея Толочко, и команда развалилась.

А Клюке было всё сложнее. Периоды лечения становились всё дольше, а выходы на площадку — всё реже. Сезон-2023/2024 он пропустил полностью. Слухи были разные — о том, что никак не могут поставить диагноз, о том, что, вероятнее всего, доигровщик завершит карьеру. Даже Владимир Алекно, пришедший в клуб, говорил прямо, что не знает, насколько будет готов Егор играть.

Клюка не играл почти 500 дней:
Доигровщик «Зенита» Егор Клюка вышел на площадку спустя 471 день своего отсутствия

Он всё-таки смог. Лечение и реабилитация в Испании дали плоды. И с первых матчей ушедшего сезона Клюка работал с командой. Сказать, что Егор феерил — нет. Простой не мог не сказаться. Но выглядел всё увереннее и к плей-офф подошёл в хорошей форме. Взять трофей снова не получилось, однако на фоне кошмара последних сезонов и серебряные медали — успех. Который Алекно будет стараться развить в следующем сезоне.

Но уже без Клюки. Егор продолжит карьеру в Японии, в «Сантори», где его ждёт Дмитрий Мусэрский. Как признался сам доигровщик, над предложением особо не раздумывал — поиграть за границей, в разных чемпионатах всегда мечтал.

Что ждёт Клюку в Японии? Сложный чемпионат, который прогрессирует. Да, там не настолько высокий блок, чуть меньше требования к физическим данным, однако нагрузка будет серьёзной. Во-первых, легендарная японская защита — большой контраст в сравнении с нашей Суперлигой. Что-то похожее мы видели в финале Суперлиги от казанского «Зенита». Теперь всё это Егор будет ощущать регулярно. Во-вторых, от легионеров в Азии требуют результат. Грузить в атаке россиянина будут много. Благо что сейчас лимит на легионеров в Японии смягчили, а раньше, когда иностранец в команде разрешался только один, зачастую мы видели картину, когда 70% передач отдавались ему. Примерно как у Владислава Бабкевича в «Зените» в ряде встреч, да.

Мусэрский вновь сделал свой клуб чемпионом:
Мусэрский лихо зажигает в Японии! Набрал 61 очко за два матча и привёл свой клуб к титулу
Мусэрский лихо зажигает в Японии! Набрал 61 очко за два матча и привёл свой клуб к титулу

А клуб «Сантори» — серьёзный. Чемпион Японии. И взяли Клюку на место не менее достойного игрока — одного из лидеров сборной Польши Александра Сливки. Так что спрос будет серьёзный. Но, кажется, Егор соскучился по большим задачам.

Лишь бы здоровье не подвело.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android