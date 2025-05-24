Один из лучших доигровщиков страны покинул Суперлигу. Клюка сменил Россию на Японию

Егор Клюка покидает Суперлигу и перебирается в чемпионат Японии. Громкий трансфер даже по международным меркам! И завершение главы под названием петербургский «Зенит» для доигровщика. Увы, в этом периоде карьеры некогда одному из лучших доигровщиков страны похвастать особо нечем. Но сейчас можно порадоваться хотя бы за то, что Клюка играет и делает это хорошо.

А начиналось всё очень многообещающе! Первый сезон в Петербурге получился целиком серебряным — сразу четыре поражения в финалах разных турниров. И казалось, что это только начало. Тем более что вот они — только-только были две победы в Лиге наций, где Клюка показал себя лидером команды, а сразу после первого сезона в «Зените» — Олимпиада в Токио. Тоже серебряная. Доигровщик вступал в расцвет карьеры, а с такими амбициями клуба золотые медали и кубки казались делом времени.

Спустя пять лет всё, что можно сказать про этот период карьеры — «спасибо, что живой». На неразбериху, которая творилась в клубе — постоянные смены тренеров, странные трансферы, нарастающее давление, репутация команды-неудачника — наложились проблемы со здоровьем. Егор играл, лечился, лечился и снова играл. Порой очень ярко — до сих пор помнится всплеск команды в начале сезона-2022/2023. «Зенит» тогда смотрелся очень ярко, выдал впечатляющую серию побед. Однако неудача в домашней игре с Казанью в полуфинале Кубка России, спад в чемпионате — и руководство не стало терпеть. Уволили тренера Андрея Толочко, и команда развалилась.

А Клюке было всё сложнее. Периоды лечения становились всё дольше, а выходы на площадку — всё реже. Сезон-2023/2024 он пропустил полностью. Слухи были разные — о том, что никак не могут поставить диагноз, о том, что, вероятнее всего, доигровщик завершит карьеру. Даже Владимир Алекно, пришедший в клуб, говорил прямо, что не знает, насколько будет готов Егор играть.

Клюка не играл почти 500 дней: Доигровщик «Зенита» Егор Клюка вышел на площадку спустя 471 день своего отсутствия

Он всё-таки смог. Лечение и реабилитация в Испании дали плоды. И с первых матчей ушедшего сезона Клюка работал с командой. Сказать, что Егор феерил — нет. Простой не мог не сказаться. Но выглядел всё увереннее и к плей-офф подошёл в хорошей форме. Взять трофей снова не получилось, однако на фоне кошмара последних сезонов и серебряные медали — успех. Который Алекно будет стараться развить в следующем сезоне.

Но уже без Клюки. Егор продолжит карьеру в Японии, в «Сантори», где его ждёт Дмитрий Мусэрский. Как признался сам доигровщик, над предложением особо не раздумывал — поиграть за границей, в разных чемпионатах всегда мечтал.

Что ждёт Клюку в Японии? Сложный чемпионат, который прогрессирует. Да, там не настолько высокий блок, чуть меньше требования к физическим данным, однако нагрузка будет серьёзной. Во-первых, легендарная японская защита — большой контраст в сравнении с нашей Суперлигой. Что-то похожее мы видели в финале Суперлиги от казанского «Зенита». Теперь всё это Егор будет ощущать регулярно. Во-вторых, от легионеров в Азии требуют результат. Грузить в атаке россиянина будут много. Благо что сейчас лимит на легионеров в Японии смягчили, а раньше, когда иностранец в команде разрешался только один, зачастую мы видели картину, когда 70% передач отдавались ему. Примерно как у Владислава Бабкевича в «Зените» в ряде встреч, да.

А клуб «Сантори» — серьёзный. Чемпион Японии. И взяли Клюку на место не менее достойного игрока — одного из лидеров сборной Польши Александра Сливки. Так что спрос будет серьёзный. Но, кажется, Егор соскучился по большим задачам.

Лишь бы здоровье не подвело.