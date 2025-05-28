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Таблица переходов в волейболе – 2025/2026: женщины, Суперлига (чемпионат России)

Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Елена Коваленко
Таблица переходов женской Суперлиги
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Все трансферы в российском волейболе.

По окончании сезона несколько команд женской Суперлиги серьёзно обновят составы. Лишь в нескольких изменения будут точечными. Например, калининградский «Локомотив», выигравший и чемпионат, и Кубок России, уже покинули лидеры – Эбрар Каракурт, Ирина Воронкова и Ксения Парубец. А кто их заменит? И как меняются другие команды?

«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.

Таблица переходов женской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)

КомандаПришлиУшлиОстались
«Локомотив»
гл.тренер Андрей Воронков		диаг. Киси («Минас», Бразилия)
бл. Беликова («Тулица»)
л. Пирайнен («Ленинградка»)
доиг. Капралова («Кунео», Италия)		диаг. Каракурт («Экзачибаши», Турция)
доиг. Воронкова доиг. Парубец (пауза в карьере)
св. Ирина Филиштинская («Корабелка»)
диаг. Тапия
л. Трофименко («Протон»)
л. Галкина		л. Костюкевич
бл. Киселёва
бл. Зайцева
доиг. Костючик
доиг. Пипунырова
св. Дмитриева
диаг. Аслямова
бл. Любушкина
«Динамо-Ак Барс»
гл.тренер Зоран Терзич		диаг. Столбова («Спарта»)
 бл. Карполь («Уралочка-НТМК»)
доиг. С.Гатина («Динамо-Метар»)
доиг. Ковалёва («Тулица»)		доиг. Е.Гатина («Зерен», Турция)
доиг. Сперскайте («Заречье-Одинцово»)
диаг. Лукьянова («Динамо» Москва)
бл. Юникова («Динамо-Метар»)		бл. Коновалова
бл. Королёва
св. Матвеева
св. Ануфриенко
бл. Енина
диаг. Гонсалес
доиг. Реброва
доиг. Мартинес
л. Бибина
л. Рахматуллина
«Заречье-Одинцово»
гл.тренер Константин Ушаков		доиг. Сперскайте («Динамо-Ак Барс»)
бл. Столяр («Минчанка»)
диаг. Бярда («Панатинаикос», Греция)
л. Хабибрахманова («Динамо» Москва)		бл. Жаброва («Динамо» Москва)
доиг. Стальная («Динамо- Метар»)
диаг. Халецкая («Минас», Бразилия)
бл. Дьяченко («Омичка») диаг. Козлова
бл. Ермолаева («Омичка»)
бл. Попович
диаг. Максимова
л. Ганиева («Динамо» Москва)		св. Мори
доиг. Бирюкова
бл. Бровкина
св. Буркова
доиг. Богданова
л. Масалева
доиг. Николь-Дворникова
бл. Бугаева
«Ленинградка»
гл.тренер Александр Кашин		диаг. Руссу («Динамо-Метар»)
бл. Меньщикова («Спарта»)
л. Братчикова («Спарта»)		доиг. Чернова («Динамо» Москва)
л. Пирайнен («Локомотив»)
л. Дороничева («Протон»)
бл. Сикачёва («Динамо» Москва)
доиг. Цибулько
бл. Светник		диаг. Гарелик
доиг. Романова
св. Озерова
св. Мишагина
доиг. Харлова
бл. Меньшикова
бл. Малыгина
л. Перова
«Динамо» Москва
гл.тренер Ришат Гилязутдинов		гл. тренер Ришат Гилязутдинов («Берель», Казахстан)
 л. Ганиева («Заречье-Одинцово»)
бл. Жаброва («Заречье-Одинцово»)
диаг. Лукьянова («Динамо-Ак Барс»)
доиг. Чернова («Ленинградка»)
бл. Сикачёва («Ленинградка»)
доиг. Капустина (после декрета)
св. Чирович («Енисей»)		гл. тренер Александр Кошкин («Омичка»)
л. Хабибрахманова («Заречье-Одинцово»)
доиг. Попова («Волеро», Франция)
бл. Полякова («Тулица»)
диаг. Юрьева
доиг. Ван Юньлу
диаг. Гончарова		св. Смеленко
св. Синицина
доиг. Шевчук
бл. Пушина
бл. Лазарева
л. Подкопаева
бл. Володина
доиг. Купряшкина
«Динамо-Метар»
гл.тренер Алексей Дешин		доиг. Стальная («Заречье-Одинцово»)
бл. Юникова («Динамо-Ак Барс»)
доиг. Емелина («Спарта»)		бл. Багрянцева («Тулица»)
 доиг. Мамедова («Тулица»)
доиг. Гатина («Динамо-Ак Барс»)
л. Васильева («Омичка»)
бл. Вдовина
св. Сорокина («Уралочка-НТМК»)
диаг. Руссу («Ленинградка»)
бл. Руденя		л. Зайцева
св. Форналёва
диаг. Диких
доиг. Иванкович
бл. Яргычова
доиг. Дементьева
«Уралочка-НТМК»
гл.тренер Михаил Карполь		доиг. Касаткина («Минчанка»)
св. Ирина Сорокина («Динамо-Метар»)		бл. Карполь («Динамо-Ак Барс»)
св. Бондаренко		св. Хлебникова
доиг. Тица
диаг. Павлова
диаг. Протопопова
бл. Фитисова
доиг. Зверева
л. Джиоева
доиг. Чернышёва
л. Трухина
бл. Швыдкая
доиг. Ваганова
«Динамо» Краснодар
гл.тренер Алексей Бабешин		доиг. Ежак (без клуба)
бл. Слаутина (Протон)		бл. Храбрая (пауза в карьере)св. Рысева
св. Синицына
диаг. Боговская
л. Шубина
доиг. Лабзина
бл. Шелепенькина
л. Курносова
доиг. Опря
диаг. Афиногенова
бл. Гончарова
доиг. Симоненко
доиг. Воробьёва
диаг. Глущенко
бл. Евдокимова
«Тулица»
гл.тренер Алексей Лазневой		бл. Багрянцева («Динамо-Метар»)
доиг. Мамедова («Динамо-Метар»)
бл. Полякова («Динамо» Москва)
доиг. Симонова («Спарта»)
диаг. Сокольчик («Минчанка»)
св. Рада Перович («Валлефолья», Италия)		бл. Беликова («Локомотив»)
бл. Велисевич («Омичка»)
доиг. Ковалёва («Динамо-Ак Барс»)
 доиг. Боброва («Корабелка»)
доиг. Мартинес
диаг. Синкевич
доиг. Жукова
св. Кондрашова		св. Распутная
бл. Ротастикова
диаг. Лебёдкина
л. Някина
бл. Прасолова
л. Станкевичуте
«Протон»
гл.тренер Юрий Маричев		л. Дороничева («Ленинградка»)
бл. Вучкова («Фенербахче», Турция)
доиг. Котикова («Новара», Италия)
л. Трофименко («Локомотив») св. Томашевская («Минчанка»)		бл. Слаутина («Динамо» Краснодар)
св. Вашина		св. Володина
диаг. Селивёрстова
бл. Зиновьева
бл. Сергеева
доиг. Крук
доиг. Геращенкова
доиг. Лубенченко
«Минчанка»
гл.тренер Ольга Пальчевская		св. Сычёва (Спарта)доиг. Касаткина («Уралочка-НТМК»)
бл. Столяр («Заречье-Одинцово»)
диаг. Сокольчик («Тулица»)
св. Томашевская («Минчанка»)		св. Барташевич
диаг. Турчина
диаг. Зарубо
доиг. Смирнова
доиг. Вакулко
бл. Володько
бл. Горная
бл. Бурак
л. Федоринчик
л. Голодухина
л. Видинеева
«Енисей»
гл.тренер Николай Вахрушев		св. Бесман («Омичка»)
 св. Чирович («Динамо» Москва)
доиг. Бавыкина
бл. Шляхтова		доиг. Фролова
 диаг. Распутина
л. Даций
бл. Охрименко
л. Савватеева
бл. Костина
доиг. Салтыкова
доиг. Мазина
диаг. Писаревская
«Омичка»
гл.тренер Александр Кошкин		гл. тренер Александр Кошкин («Динамо» Москва)
л. Васильева («Динамо-Метар»)
бл. Дьяченко («Заречье-Одинцово»)
св. Бесман («Енисей»)
 диаг. Азанова (Турция)
бл. Велисевич («Тулица»)
бл. Ермолаева («Заречье-Одинцово»)		св. Лопато
бл. Щукина
бл. Афонина
бл. Соболева
доиг. Ткачёва (завершила карьеру)
 бл. Чередникова
л. Мирошниченко		диаг. Воситова
доиг. Антонова
св. Горбатюк
доиг. Коржова
доиг. Кроткова
л. Лялина
«Корабелка»
гл.тренер Светлана Сафронова		св. Филиштинская («Локомотив»)
доиг. Боброва («Тулица»)		св. Сарапова
св. Укневичус
св. Штангей
диаг. Штангей
диаг. Гольман
бл. Захарова
бл. Пальшина
бл. Лифарь
доиг. Нестерова
доиг. Папаникола
доиг. Артюхина
доиг. Шурашова
л. Исакова
л. Муранова
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