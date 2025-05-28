Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
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По окончании сезона несколько команд женской Суперлиги серьёзно обновят составы. Лишь в нескольких изменения будут точечными. Например, калининградский «Локомотив», выигравший и чемпионат, и Кубок России, уже покинули лидеры – Эбрар Каракурт, Ирина Воронкова и Ксения Парубец. А кто их заменит? И как меняются другие команды?
«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.
Таблица переходов женской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)
|Команда
|Пришли
|Ушли
|Остались
|«Локомотив»
гл.тренер Андрей Воронков
|диаг. Киси («Минас», Бразилия)
бл. Беликова («Тулица»)
л. Пирайнен («Ленинградка»)
доиг. Капралова («Кунео», Италия)
|диаг. Каракурт («Экзачибаши», Турция)
доиг. Воронкова доиг. Парубец (пауза в карьере)
св. Ирина Филиштинская («Корабелка»)
диаг. Тапия
л. Трофименко («Протон»)
л. Галкина
|л. Костюкевич
бл. Киселёва
бл. Зайцева
доиг. Костючик
доиг. Пипунырова
св. Дмитриева
диаг. Аслямова
бл. Любушкина
|«Динамо-Ак Барс»
гл.тренер Зоран Терзич
|диаг. Столбова («Спарта»)
бл. Карполь («Уралочка-НТМК»)
доиг. С.Гатина («Динамо-Метар»)
доиг. Ковалёва («Тулица»)
|доиг. Е.Гатина («Зерен», Турция)
доиг. Сперскайте («Заречье-Одинцово»)
диаг. Лукьянова («Динамо» Москва)
бл. Юникова («Динамо-Метар»)
|бл. Коновалова
бл. Королёва
св. Матвеева
св. Ануфриенко
бл. Енина
диаг. Гонсалес
доиг. Реброва
доиг. Мартинес
л. Бибина
л. Рахматуллина
|«Заречье-Одинцово»
гл.тренер Константин Ушаков
|доиг. Сперскайте («Динамо-Ак Барс»)
бл. Столяр («Минчанка»)
диаг. Бярда («Панатинаикос», Греция)
л. Хабибрахманова («Динамо» Москва)
|бл. Жаброва («Динамо» Москва)
доиг. Стальная («Динамо- Метар»)
диаг. Халецкая («Минас», Бразилия)
бл. Дьяченко («Омичка») диаг. Козлова
бл. Ермолаева («Омичка»)
бл. Попович
диаг. Максимова
л. Ганиева («Динамо» Москва)
|св. Мори
доиг. Бирюкова
бл. Бровкина
св. Буркова
доиг. Богданова
л. Масалева
доиг. Николь-Дворникова
бл. Бугаева
|«Ленинградка»
гл.тренер Александр Кашин
|диаг. Руссу («Динамо-Метар»)
бл. Меньщикова («Спарта»)
л. Братчикова («Спарта»)
|доиг. Чернова («Динамо» Москва)
л. Пирайнен («Локомотив»)
л. Дороничева («Протон»)
бл. Сикачёва («Динамо» Москва)
доиг. Цибулько
бл. Светник
|диаг. Гарелик
доиг. Романова
св. Озерова
св. Мишагина
доиг. Харлова
бл. Меньшикова
бл. Малыгина
л. Перова
|«Динамо» Москва
гл.тренер Ришат Гилязутдинов
|гл. тренер Ришат Гилязутдинов («Берель», Казахстан)
л. Ганиева («Заречье-Одинцово»)
бл. Жаброва («Заречье-Одинцово»)
диаг. Лукьянова («Динамо-Ак Барс»)
доиг. Чернова («Ленинградка»)
бл. Сикачёва («Ленинградка»)
доиг. Капустина (после декрета)
св. Чирович («Енисей»)
|гл. тренер Александр Кошкин («Омичка»)
л. Хабибрахманова («Заречье-Одинцово»)
доиг. Попова («Волеро», Франция)
бл. Полякова («Тулица»)
диаг. Юрьева
доиг. Ван Юньлу
диаг. Гончарова
|св. Смеленко
св. Синицина
доиг. Шевчук
бл. Пушина
бл. Лазарева
л. Подкопаева
бл. Володина
доиг. Купряшкина
|«Динамо-Метар»
гл.тренер Алексей Дешин
|доиг. Стальная («Заречье-Одинцово»)
бл. Юникова («Динамо-Ак Барс»)
доиг. Емелина («Спарта»)
|бл. Багрянцева («Тулица»)
доиг. Мамедова («Тулица»)
доиг. Гатина («Динамо-Ак Барс»)
л. Васильева («Омичка»)
бл. Вдовина
св. Сорокина («Уралочка-НТМК»)
диаг. Руссу («Ленинградка»)
бл. Руденя
|л. Зайцева
св. Форналёва
диаг. Диких
доиг. Иванкович
бл. Яргычова
доиг. Дементьева
|«Уралочка-НТМК»
гл.тренер Михаил Карполь
|доиг. Касаткина («Минчанка»)
св. Ирина Сорокина («Динамо-Метар»)
|бл. Карполь («Динамо-Ак Барс»)
св. Бондаренко
|св. Хлебникова
доиг. Тица
диаг. Павлова
диаг. Протопопова
бл. Фитисова
доиг. Зверева
л. Джиоева
доиг. Чернышёва
л. Трухина
бл. Швыдкая
доиг. Ваганова
|«Динамо» Краснодар
гл.тренер Алексей Бабешин
|доиг. Ежак (без клуба)
бл. Слаутина (Протон)
|бл. Храбрая (пауза в карьере)
|св. Рысева
св. Синицына
диаг. Боговская
л. Шубина
доиг. Лабзина
бл. Шелепенькина
л. Курносова
доиг. Опря
диаг. Афиногенова
бл. Гончарова
доиг. Симоненко
доиг. Воробьёва
диаг. Глущенко
бл. Евдокимова
|«Тулица»
гл.тренер Алексей Лазневой
|бл. Багрянцева («Динамо-Метар»)
доиг. Мамедова («Динамо-Метар»)
бл. Полякова («Динамо» Москва)
доиг. Симонова («Спарта»)
диаг. Сокольчик («Минчанка»)
св. Рада Перович («Валлефолья», Италия)
|бл. Беликова («Локомотив»)
бл. Велисевич («Омичка»)
доиг. Ковалёва («Динамо-Ак Барс»)
доиг. Боброва («Корабелка»)
доиг. Мартинес
диаг. Синкевич
доиг. Жукова
св. Кондрашова
|св. Распутная
бл. Ротастикова
диаг. Лебёдкина
л. Някина
бл. Прасолова
л. Станкевичуте
|«Протон»
гл.тренер Юрий Маричев
|л. Дороничева («Ленинградка»)
бл. Вучкова («Фенербахче», Турция)
доиг. Котикова («Новара», Италия)
л. Трофименко («Локомотив») св. Томашевская («Минчанка»)
|бл. Слаутина («Динамо» Краснодар)
св. Вашина
|св. Володина
диаг. Селивёрстова
бл. Зиновьева
бл. Сергеева
доиг. Крук
доиг. Геращенкова
доиг. Лубенченко
|«Минчанка»
гл.тренер Ольга Пальчевская
|св. Сычёва (Спарта)
|доиг. Касаткина («Уралочка-НТМК»)
бл. Столяр («Заречье-Одинцово»)
диаг. Сокольчик («Тулица»)
св. Томашевская («Минчанка»)
|св. Барташевич
диаг. Турчина
диаг. Зарубо
доиг. Смирнова
доиг. Вакулко
бл. Володько
бл. Горная
бл. Бурак
л. Федоринчик
л. Голодухина
л. Видинеева
|«Енисей»
гл.тренер Николай Вахрушев
|св. Бесман («Омичка»)
св. Чирович («Динамо» Москва)
доиг. Бавыкина
бл. Шляхтова
|доиг. Фролова
диаг. Распутина
л. Даций
бл. Охрименко
л. Савватеева
бл. Костина
доиг. Салтыкова
доиг. Мазина
диаг. Писаревская
|«Омичка»
гл.тренер Александр Кошкин
|гл. тренер Александр Кошкин («Динамо» Москва)
л. Васильева («Динамо-Метар»)
бл. Дьяченко («Заречье-Одинцово»)
св. Бесман («Енисей»)
диаг. Азанова (Турция)
бл. Велисевич («Тулица»)
бл. Ермолаева («Заречье-Одинцово»)
|св. Лопато
бл. Щукина
бл. Афонина
бл. Соболева
доиг. Ткачёва (завершила карьеру)
бл. Чередникова
л. Мирошниченко
|диаг. Воситова
доиг. Антонова
св. Горбатюк
доиг. Коржова
доиг. Кроткова
л. Лялина
|«Корабелка»
гл.тренер Светлана Сафронова
|св. Филиштинская («Локомотив»)
доиг. Боброва («Тулица»)
|св. Сарапова
св. Укневичус
св. Штангей
диаг. Штангей
диаг. Гольман
бл. Захарова
бл. Пальшина
бл. Лифарь
доиг. Нестерова
доиг. Папаникола
доиг. Артюхина
доиг. Шурашова
л. Исакова
л. Муранова
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