Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

По окончании сезона несколько команд женской Суперлиги серьёзно обновят составы. Лишь в нескольких изменения будут точечными. Например, калининградский «Локомотив», выигравший и чемпионат, и Кубок России, уже покинули лидеры – Эбрар Каракурт, Ирина Воронкова и Ксения Парубец. А кто их заменит? И как меняются другие команды?

«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.

Таблица переходов женской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)