Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Таблица переходов в волейболе — 2025/2026: мужчины, Суперлига (чемпионат России)

Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Пётр Кондаков
Таблица переходов мужской Cуперлиги сезона
Комментарии
Все трансферы в российском волейболе.

В российской мужской Суперлиге закончился сезон, но у менеджеров – самая активная работа по формированию составов команд. Многие переходы уже состоялись, многие – ещё только на стадии переговоров. Однако громкие трансферы уже есть. Казанский «Зенит» вместо Майки Кристенсона пригласил Константина Абаева, новосибирский «Локомотив» договорился с болгарским вундеркиндом Симеоном Николовым, а «Факел» заполучил итальянца Юри Романо.

«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.

Таблица переходов мужской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)

КлубПришлиУшлиОстались
«Зенит-Казань»л. Данани («Факел»)
св. Абаев («Верона», Италия)
св. Вышников (МГТУ)
диаг. Лубурич («Фенербахче», Турция)
доиг. Сурмачевский («Динамо-Урал», из аренды)		л. Кротков («Факел»)
диаг. Клец («Торэй», Япония)
св. Кристенсон («Верона», Италия)
доиг. Деру («Локомотив»)
св. Рукавишников («Оренбуржье»)		диаг. Михайлов
доиг. Волков
доиг. Лабинский
доиг. Енин
бл. Вольвич
бл. Кононов
бл. Романовский
бл. Щербинин
л. Фёдоров
«Зенит» СПбл. Шишкин («Динамо-ЛО»)
св. Кобзарь («Локомотив»)
доиг. Пакшин («Кузбасс» — в аренду)
доиг. Бочаров («Енисей»)
бл. Дикарев
бл. Ананьев («Нова»)		св. Бутько
св. Ковалёв («Динамо-ЛО»)
бл. Яковлев («Белогорье»)
доиг. Клюка («Сантори», Япония)
доиг. Тихонов («Кузбасс»)
л. Кривитченко («Локомотив»)		св. Тисевич
диаг. Бабкевич
диаг. Полетаев
бл. Космин
бл. Черейский
бл. Тарасенко
доиг. Янт
доиг. Динейкин
л. Гребенников
«Белогорье»гл. тренер Крецу («Скра», Польша)
св. Жогов («Академия-Казань»)
бл. Яковлев («Зенит» СПб)
бл. Штыблов («Белогорье-2»)
доиг. Маслиев («Аккуш», Турция)
доиг. Лапшин («Динамо-2»)		гл. тренер Волков
св. Жось
бл. Цепков («Енисей»)
бл. Червяков
доиг. Бережко		св. Порошин
диаг. Аль Хачдади
диаг. Подребинкин
бл. Заболотников
бл. Мельников
доиг. Тетюхин
доиг. Марченко
доиг. Чжан
л. Голубев
л. Будюхин
«Динамо-ЛО»св. Ковалёв («Зенит» СПб)
св. Кречетов («Кузбасс»)
диаг. Мурашко («Енисей»)
бл. Захватенков (АСК)
бл. Курбатов («Газпром-Югра»)
доиг. Дмитриев («Енисей»)
л. Керминен («Динамо»)		св. Каванна («Олимпиакос», Греция)
св. Тюшкевич («Динамо»)
диаг. Литвиненко («Динамо»)
бл. Довгань (АСК)
бл. Съёмщиков («Нова»)
доиг. Шенкель («Енисей»)
л. Шишкин («Зенит» СПб)		диаг. Авдоченко
бл. Коленковский
бл. Борило
доиг. Воронков
доиг. Мельгарехо
доиг. Бирюков
л. Барабаш
«Динамо» Москвасв. Тюшкевич («Динамо-ЛО»)
диаг. Литвиненко («Динамо-ЛО»)		св. Кураш («Ярославич»)
диаг. Соколов («Халкбанк», Турция)
л. Керминен («Динамо-ЛО»)		св. Панков
диаг. Сапожков
бл. Власов
бл. Белогорцев
бл. Жук
бл. Каюмов
доиг. Подлесных
доиг. Семышев
доиг. Богдан
доиг. Зудин
доиг. Полочанин
л. Баранов
л. Ковалёв
«Локомотив» Новосибирсксв. Николов («Лонг Бич», NCAA)
доиг. Деру («Зенит-Казань»)
доиг. Феоктистов («Нова»)
доиг. Маркин («Кузбасс»)
л. Кривитченко («Зенит» СПб)		св. Кобзарь («Зенит» СПб)
бл. Вишняков
доиг. Богатко («Кузбасс»)
доиг. Сивожелез
доиг. Ивович
л. Мартынюк		св. Ожиганов
диаг. Казаченков
диаг. Шахбанмирзаев
бл. Куркаев
бл. Лызик
бл. Бражнюк
доиг. Курбанов
л. Мелкозёров
«Динамо-Урал»св. Чекмизов («Оренбуржье»)
диаг. Пирайнен (МГТУ)
доиг. Кой («Халкбанк», Турция)
доиг. Сподобец («Оренбуржье»)
доиг. Скворцов («Газпром-Югра»)
л. Брагин («Кузбасс»)		св. Костадинов («Газпром-Югра»)
диаг. Шкулявичус («Нова»)
доиг. Сурмачевский («Зенит-Казань»)
доиг. Савин
доиг. Моторыгин
л. Фролов		св. Ушков
диаг. Поталюк
бл. Крсманович
бл. Мельников
бл. Якутин
доиг. Урсов
л. Чанчиков
«Кузбасс»св. Хисматуллин («Самотлор»)
доиг. Пискарёв (МГТУ)
доиг. Тихонов («Зенит» СПб)
доиг. Богатко («Локомотив»)
л. Клюпа («Академия-Казань»)		св. Кречетов («Динамо-ЛО»)
бл. Воронов
бл. Ткачёв
доиг. Аспарухов («Сувалки», Польша)
доиг. Пакшин («Зенит» СПб, в аренду)
доиг. Маркин («Локомотив»)
л. Брагин («Динамо-Урал»)
доиг. Павлов («Оренбуржье»)		св. Коваликов
диаг. Сиденко
диаг. Супрунов
бл. Юльмухаметов
бл. Фиэль
доиг. Морозов
л. Каштанов
«Енисей»диаг. Рыбаков («Нова»)
бл. Цепков («Белогорье»)
доиг. Шенкель («Динамо-ЛО»)		диаг. Мурашко («Динамо-ЛО»)
бл. Филиппов («Ярославич»)
доиг. Дмитриев («Динамо-ЛО»)
доиг. Бочаров («Зенит» СПб)
доиг. Галимов		св. Осипов
св. Крескин
диаг. Фетцов
бл. Максимов
бл. Бусел
бл. Подколзин
доиг. Кухно
л. Янутов
л. Голубев
«Факел Ямал»св. Ма'а («Халкбанк», Турция)
диаг. Романо («Пьяченца», Италия)
л. Кротков («Зенит-Казань»)		св. Хираудо
бл. Дикарев («Зенит» СПб)
л. Данани («Зенит-Казань»)		св. Казбанов
диаг. Эннс
диаг. Морозов
бл. Крот
бл. Ковальчук
бл. Сидоренко
доиг. Капранов
доиг. Пипуныров
доиг. Мозжухин
доиг. Квочко
л. Андреев
«Газпром-Югра»св. Костадинов («Динамо-Урал»)
диаг. Литвинов («Нова»)
доиг. Бобров («Тюмень»)		св. Иванов
диаг. Папазов («Ярославич»)
диаг. Руднев
бл. Курбатов («Динамо-ЛО»)
бл. Бескровный
бл. Фёдоров
доиг. Скворцов («Динамо-Урал»)
доиг. Масько (АСК)
л. Нагаец
л. Кириллов		св. Кириллов
бл. Шевляков
доиг. Родичев
доиг. Костадинов
доиг. Серов
доиг. Слободянюк
л. Вишневецкий
АСКсв. Целищев («Динамо-2»)
бл. Довгань («Динамо-ЛО»)
бл. Щербаков («Нова»)
бл. Агапов («Динамо» Члб)
доиг. Масько («Газпром-Югра»)
доиг. Кульков («Динамо» Члб)		св. Хайбулов
св. Толок
бл. Захватенков («Динамо-ЛО»)
бл. Бесчастнов (завершил карьеру)
доиг. Антонов
доиг. Макаренко		св. Филиппов
диаг. Железняков
диаг. Колмаков
бл. Титов
доиг. Пятыркин
доиг. Никитин
л. Ищенко
л. Конев
«Оренбуржье»гл. тренер Вольвич (был ассистентом)
св. Рукавишников («Зенит-Казань»)
св. Купряшкин («Ляонин», Китай)
бл. Ткаченко («Тюмень»)
доиг. Убипарип («Войводина», Сербия)
доиг. Павлов («Кузбасс»)
доиг. Юцевич («Университет»)
л. Давлетшин («Югра-Самотлор»)
бл. Кулыгин («Нова»)		гл. тренер Борщ (стал спортивным директором)
св. Чекмизов («Динамо-Урал»)
св. Свентицкис («Ярославич»)
бл. Зинченко («Нова»)
бл. Сафонов («Нова»)
доиг. Коченов
доиг. Уразов
доиг. Сподобец («Динамо-Урал»)
л. Моисеев
доиг. Панов
доиг. Бестужев		диаг. Рахматуллин
диаг. Хлякин
бл. Александров
бл. Андреев
доиг. Кудряшов
л. Максименко
«Нова»гл. тренер Миканович («Столица», Беларусь)
диаг. Шкулявичус («Динамо-Урал»)
диаг. Зубов (МГТУ)
бл. Зинченко («Оренбуржье»)
бл. Сафонов («Оренбуржье»)
бл. Съёмщиков («Динамо-ЛО»)		тр. Согрин
диаг. Рыбаков («Енисей»)
диаг. Литвинов («Газпром-Югра»)
бл. Щербаков (АСК)
бл. Кулыгин («Оренбуржье»)
бл. Ананьев («Зенит» СПб)
доиг. Феоктистов («Локомотив»)
доиг. Аксютин
доиг. Шпилёв
доиг. Титич		св. Йовович
св. Терентьев
бл. Падо
доиг. Данилов
л. Ерёмин
л. Заступов
МГТУсв. Вышников («Зенит-Казань»)
диаг. Зубов («Нова»)
диаг. Пирайнен («Динамо-Урал»)
бл. Рохин
доиг. Пискарёв («Кузбасс»)
л. Драгунов («Ярославич»)
доиг. Орлов		св. Онищенко
св. Аношко
бл. Ганенко
бл. Гетман
доиг. Щадилов
доиг. Котов
л. Исхаков
«Ярославич»св. Кураш («Динамо» Москва)
св. Свентицкис («Оренбуржье»)
диаг. Мельянац («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)
диаг. Папазов («Газпром-Югра»)
бл. Филиппов («Енисей»)
л. Драгунов (МГТУ)		гл. тренер Гранкин
св. Борчиков
св. Козлов
диаг. Гуцуляк
диаг. Поторочин
диаг. Юринский
диаг. Худяков		бл. Николаенко
бл. Ситюк
бл. Чивель
доиг. Бобров
доиг. Хрусталёв
доиг. Шустров
доиг. Якубу
доиг. Кутлунин
л. Лаптев
л. Кабешов
л. Смородинов
Материалы по теме
Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android