Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

В российской мужской Суперлиге закончился сезон, но у менеджеров – самая активная работа по формированию составов команд. Многие переходы уже состоялись, многие – ещё только на стадии переговоров. Однако громкие трансферы уже есть. Казанский «Зенит» вместо Майки Кристенсона пригласил Константина Абаева, новосибирский «Локомотив» договорился с болгарским вундеркиндом Симеоном Николовым, а «Факел» заполучил итальянца Юри Романо.
«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.
Таблица переходов мужской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Остались
|«Зенит-Казань»
|л. Данани («Факел»)
св. Абаев («Верона», Италия)
св. Вышников (МГТУ)
диаг. Лубурич («Фенербахче», Турция)
доиг. Сурмачевский («Динамо-Урал», из аренды)
|л. Кротков («Факел»)
диаг. Клец («Торэй», Япония)
св. Кристенсон («Верона», Италия)
доиг. Деру («Локомотив»)
св. Рукавишников («Оренбуржье»)
|диаг. Михайлов
доиг. Волков
доиг. Лабинский
доиг. Енин
бл. Вольвич
бл. Кононов
бл. Романовский
бл. Щербинин
л. Фёдоров
|«Зенит» СПб
|л. Шишкин («Динамо-ЛО»)
св. Кобзарь («Локомотив»)
доиг. Пакшин («Кузбасс» — в аренду)
доиг. Бочаров («Енисей»)
бл. Дикарев
бл. Ананьев («Нова»)
|св. Бутько
св. Ковалёв («Динамо-ЛО»)
бл. Яковлев («Белогорье»)
доиг. Клюка («Сантори», Япония)
доиг. Тихонов («Кузбасс»)
л. Кривитченко («Локомотив»)
|св. Тисевич
диаг. Бабкевич
диаг. Полетаев
бл. Космин
бл. Черейский
бл. Тарасенко
доиг. Янт
доиг. Динейкин
л. Гребенников
|«Белогорье»
|гл. тренер Крецу («Скра», Польша)
св. Жогов («Академия-Казань»)
бл. Яковлев («Зенит» СПб)
бл. Штыблов («Белогорье-2»)
доиг. Маслиев («Аккуш», Турция)
доиг. Лапшин («Динамо-2»)
|гл. тренер Волков
св. Жось
бл. Цепков («Енисей»)
бл. Червяков
доиг. Бережко
|св. Порошин
диаг. Аль Хачдади
диаг. Подребинкин
бл. Заболотников
бл. Мельников
доиг. Тетюхин
доиг. Марченко
доиг. Чжан
л. Голубев
л. Будюхин
|«Динамо-ЛО»
|св. Ковалёв («Зенит» СПб)
св. Кречетов («Кузбасс»)
диаг. Мурашко («Енисей»)
бл. Захватенков (АСК)
бл. Курбатов («Газпром-Югра»)
доиг. Дмитриев («Енисей»)
л. Керминен («Динамо»)
|св. Каванна («Олимпиакос», Греция)
св. Тюшкевич («Динамо»)
диаг. Литвиненко («Динамо»)
бл. Довгань (АСК)
бл. Съёмщиков («Нова»)
доиг. Шенкель («Енисей»)
л. Шишкин («Зенит» СПб)
|диаг. Авдоченко
бл. Коленковский
бл. Борило
доиг. Воронков
доиг. Мельгарехо
доиг. Бирюков
л. Барабаш
|«Динамо» Москва
|св. Тюшкевич («Динамо-ЛО»)
диаг. Литвиненко («Динамо-ЛО»)
|св. Кураш («Ярославич»)
диаг. Соколов («Халкбанк», Турция)
л. Керминен («Динамо-ЛО»)
|св. Панков
диаг. Сапожков
бл. Власов
бл. Белогорцев
бл. Жук
бл. Каюмов
доиг. Подлесных
доиг. Семышев
доиг. Богдан
доиг. Зудин
доиг. Полочанин
л. Баранов
л. Ковалёв
|«Локомотив» Новосибирск
|св. Николов («Лонг Бич», NCAA)
доиг. Деру («Зенит-Казань»)
доиг. Феоктистов («Нова»)
доиг. Маркин («Кузбасс»)
л. Кривитченко («Зенит» СПб)
|св. Кобзарь («Зенит» СПб)
бл. Вишняков
доиг. Богатко («Кузбасс»)
доиг. Сивожелез
доиг. Ивович
л. Мартынюк
|св. Ожиганов
диаг. Казаченков
диаг. Шахбанмирзаев
бл. Куркаев
бл. Лызик
бл. Бражнюк
доиг. Курбанов
л. Мелкозёров
|«Динамо-Урал»
|св. Чекмизов («Оренбуржье»)
диаг. Пирайнен (МГТУ)
доиг. Кой («Халкбанк», Турция)
доиг. Сподобец («Оренбуржье»)
доиг. Скворцов («Газпром-Югра»)
л. Брагин («Кузбасс»)
|св. Костадинов («Газпром-Югра»)
диаг. Шкулявичус («Нова»)
доиг. Сурмачевский («Зенит-Казань»)
доиг. Савин
доиг. Моторыгин
л. Фролов
|св. Ушков
диаг. Поталюк
бл. Крсманович
бл. Мельников
бл. Якутин
доиг. Урсов
л. Чанчиков
|«Кузбасс»
|св. Хисматуллин («Самотлор»)
доиг. Пискарёв (МГТУ)
доиг. Тихонов («Зенит» СПб)
доиг. Богатко («Локомотив»)
л. Клюпа («Академия-Казань»)
|св. Кречетов («Динамо-ЛО»)
бл. Воронов
бл. Ткачёв
доиг. Аспарухов («Сувалки», Польша)
доиг. Пакшин («Зенит» СПб, в аренду)
доиг. Маркин («Локомотив»)
л. Брагин («Динамо-Урал»)
доиг. Павлов («Оренбуржье»)
|св. Коваликов
диаг. Сиденко
диаг. Супрунов
бл. Юльмухаметов
бл. Фиэль
доиг. Морозов
л. Каштанов
|«Енисей»
|диаг. Рыбаков («Нова»)
бл. Цепков («Белогорье»)
доиг. Шенкель («Динамо-ЛО»)
|диаг. Мурашко («Динамо-ЛО»)
бл. Филиппов («Ярославич»)
доиг. Дмитриев («Динамо-ЛО»)
доиг. Бочаров («Зенит» СПб)
доиг. Галимов
|св. Осипов
св. Крескин
диаг. Фетцов
бл. Максимов
бл. Бусел
бл. Подколзин
доиг. Кухно
л. Янутов
л. Голубев
|«Факел Ямал»
|св. Ма'а («Халкбанк», Турция)
диаг. Романо («Пьяченца», Италия)
л. Кротков («Зенит-Казань»)
|св. Хираудо
бл. Дикарев («Зенит» СПб)
л. Данани («Зенит-Казань»)
|св. Казбанов
диаг. Эннс
диаг. Морозов
бл. Крот
бл. Ковальчук
бл. Сидоренко
доиг. Капранов
доиг. Пипуныров
доиг. Мозжухин
доиг. Квочко
л. Андреев
|«Газпром-Югра»
|св. Костадинов («Динамо-Урал»)
диаг. Литвинов («Нова»)
доиг. Бобров («Тюмень»)
|св. Иванов
диаг. Папазов («Ярославич»)
диаг. Руднев
бл. Курбатов («Динамо-ЛО»)
бл. Бескровный
бл. Фёдоров
доиг. Скворцов («Динамо-Урал»)
доиг. Масько (АСК)
л. Нагаец
л. Кириллов
|св. Кириллов
бл. Шевляков
доиг. Родичев
доиг. Костадинов
доиг. Серов
доиг. Слободянюк
л. Вишневецкий
|АСК
|св. Целищев («Динамо-2»)
бл. Довгань («Динамо-ЛО»)
бл. Щербаков («Нова»)
бл. Агапов («Динамо» Члб)
доиг. Масько («Газпром-Югра»)
доиг. Кульков («Динамо» Члб)
|св. Хайбулов
св. Толок
бл. Захватенков («Динамо-ЛО»)
бл. Бесчастнов (завершил карьеру)
доиг. Антонов
доиг. Макаренко
|св. Филиппов
диаг. Железняков
диаг. Колмаков
бл. Титов
доиг. Пятыркин
доиг. Никитин
л. Ищенко
л. Конев
|«Оренбуржье»
|гл. тренер Вольвич (был ассистентом)
св. Рукавишников («Зенит-Казань»)
св. Купряшкин («Ляонин», Китай)
бл. Ткаченко («Тюмень»)
доиг. Убипарип («Войводина», Сербия)
доиг. Павлов («Кузбасс»)
доиг. Юцевич («Университет»)
л. Давлетшин («Югра-Самотлор»)
бл. Кулыгин («Нова»)
|гл. тренер Борщ (стал спортивным директором)
св. Чекмизов («Динамо-Урал»)
св. Свентицкис («Ярославич»)
бл. Зинченко («Нова»)
бл. Сафонов («Нова»)
доиг. Коченов
доиг. Уразов
доиг. Сподобец («Динамо-Урал»)
л. Моисеев
доиг. Панов
доиг. Бестужев
|диаг. Рахматуллин
диаг. Хлякин
бл. Александров
бл. Андреев
доиг. Кудряшов
л. Максименко
|«Нова»
|гл. тренер Миканович («Столица», Беларусь)
диаг. Шкулявичус («Динамо-Урал»)
диаг. Зубов (МГТУ)
бл. Зинченко («Оренбуржье»)
бл. Сафонов («Оренбуржье»)
бл. Съёмщиков («Динамо-ЛО»)
|тр. Согрин
диаг. Рыбаков («Енисей»)
диаг. Литвинов («Газпром-Югра»)
бл. Щербаков (АСК)
бл. Кулыгин («Оренбуржье»)
бл. Ананьев («Зенит» СПб)
доиг. Феоктистов («Локомотив»)
доиг. Аксютин
доиг. Шпилёв
доиг. Титич
|св. Йовович
св. Терентьев
бл. Падо
доиг. Данилов
л. Ерёмин
л. Заступов
|МГТУ
|св. Вышников («Зенит-Казань»)
диаг. Зубов («Нова»)
диаг. Пирайнен («Динамо-Урал»)
бл. Рохин
доиг. Пискарёв («Кузбасс»)
л. Драгунов («Ярославич»)
доиг. Орлов
|св. Онищенко
св. Аношко
бл. Ганенко
бл. Гетман
доиг. Щадилов
доиг. Котов
л. Исхаков
|«Ярославич»
|св. Кураш («Динамо» Москва)
св. Свентицкис («Оренбуржье»)
диаг. Мельянац («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)
диаг. Папазов («Газпром-Югра»)
бл. Филиппов («Енисей»)
л. Драгунов (МГТУ)
|гл. тренер Гранкин
св. Борчиков
св. Козлов
диаг. Гуцуляк
диаг. Поторочин
диаг. Юринский
диаг. Худяков
|бл. Николаенко
бл. Ситюк
бл. Чивель
доиг. Бобров
доиг. Хрусталёв
доиг. Шустров
доиг. Якубу
доиг. Кутлунин
л. Лаптев
л. Кабешов
л. Смородинов