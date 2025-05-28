Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

В российской мужской Суперлиге закончился сезон, но у менеджеров – самая активная работа по формированию составов команд. Многие переходы уже состоялись, многие – ещё только на стадии переговоров. Однако громкие трансферы уже есть. Казанский «Зенит» вместо Майки Кристенсона пригласил Константина Абаева, новосибирский «Локомотив» договорился с болгарским вундеркиндом Симеоном Николовым, а «Факел» заполучил итальянца Юри Романо.

«Чемпионат» предлагает следить за трансферами в режиме онлайн с помощью таблицы, где выделены уже состоявшиеся переходы.

Таблица переходов мужской суперлиги сезона-2025/2026 (обновляется)