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Трансферы в волейболе 2025/2026: мужчины, женщины, Суперлига (чемпионат России), таблица переходов

Российскую Суперлигу покинули главные звёзды. А кто пришёл на смену? LIVE
Юлия Сидорова
Майка Кристенсон и Егор Клюка
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Все трансферы в отечественном волейболе — онлайн.

В российском волейболе наступило межсезонье, а это значит, что клубы активно работают на трансферном рынке. Нашу Суперлигу покинули главные звёзды-легионеры – Майка Кристенсон и Эбрар Каракурт. Сменили клубную прописку Егор Клюка, Марко Ивович, Цветан Соколов, Ирина Воронкова, приостановила карьеру Ксения Парубец, пока не определилась со своим будущим Наталия Гончарова.

Но на смену пришли другие. «Зенит-Казань» убедил Константина Абаева, что Россия лучше Италии, новосибирский «Локомотив» договорился с главным вундеркиндом мирового волейбола Симеоном Николовым, отличные приобретения сделал «Факел». «Чемпионат» будет рассказывать обо всех трансферах и в режиме онлайн заполнять таблицы переходов.

Трансферы Суперлиги:
Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация Таблица переходов женской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Live Юлия Сидорова

Американский связующий Майка Кристенсон провёл четыре сезона в «Зените-Казань» и покинул Суперлигу. Ему на смену, но уже в новоуренгойский «Факел Ямал», пришёл другой американский связующий Майка Ма'а. Оба входят в состав национальной сборной США по волейболу, играют на одной позиции, носят одно имя и родились в одном штате — Гавайи.

Получится ли у Ма'а повторить успех тёзки в России?

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