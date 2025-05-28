Российскую Суперлигу покинули главные звёзды. А кто пришёл на смену? LIVE

В российском волейболе наступило межсезонье, а это значит, что клубы активно работают на трансферном рынке. Нашу Суперлигу покинули главные звёзды-легионеры – Майка Кристенсон и Эбрар Каракурт. Сменили клубную прописку Егор Клюка, Марко Ивович, Цветан Соколов, Ирина Воронкова, приостановила карьеру Ксения Парубец, пока не определилась со своим будущим Наталия Гончарова.

Но на смену пришли другие. «Зенит-Казань» убедил Константина Абаева, что Россия лучше Италии, новосибирский «Локомотив» договорился с главным вундеркиндом мирового волейбола Симеоном Николовым, отличные приобретения сделал «Факел». «Чемпионат» будет рассказывать обо всех трансферах и в режиме онлайн заполнять таблицы переходов.