«Будет драка». Российские волейболистки сыграют первый международный матч за четыре года

Обновлённой женской сборной России по волейболу предстоит серьёзная проверка сил в первом с 2021 года международном матче. Россиянки под руководством нового главного тренера Константина Ушакова сыграют против сборной Сербии, которую возглавляет бывший наставник сборной России Зоран Терзич.

Что это вообще за матч?

Матч состоится в рамках Кубка Первого канала, состоящего из двух встреч – кроме женских, встретятся и мужские сборные. Договорённость об этом была достигнута Первым каналом, Всероссийской федерацией волейбола и Волейбольной федерацией Сербии. В прошлом году турнир прошёл впервые. Это были матчи с участием всех звёзд российского волейбола. Сейчас же это уже международный уровень.

В каком составе будет сборная России?

Тренерский штаб российской команды собрал всех лучших на данный момент игроков. Отсутствует только ветеран Наталия Гончарова, которая пока не определилась с продолжением карьеры.

Состав женской сборной России по волейболу*

Связующие: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»).

Диагональные: Татьяна Толок («Игор Горгондзола», Италия), Анна Лазарева («Кузейбору», Турция).

Доигровщицы: Арина Федоровцева («Фенербахче», Турция), Марина Маркова («Вакифбанк», Турция), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»).

Блокирующие: Ангелина Лазарева («Динамо» Москва), Наталья Суворова («Волеро Ле-Канне», Франция), Виктория Пушина («Динамо» Москва), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»).

Либеро: Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»), Анна Подкопаева («Динамо» Москва), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»).

Главный тренер: Константин Ушаков.

* — указана клубная принадлежность спортсменок на момент завершения сезона

Какой настрой у команды?

Настрой у сборной России самый серьёзный.

«Сборы прошли продуктивно. Нет такого, чтобы ходил кто-то один — все добродушно общаются друг с другом. Это мероприятие, чтобы познакомиться. Цель достигнута, и определённая работа сделана. Любой матч нужно играть на победу. Просто поехать посмотреть, показаться — неправильно. Это не просто шоу, это будет драка. Игроки сами по себе очень значимые в своих командах и многого добились. Чтобы побеждать вместе, недостаточно одних фамилий, нужно создать команду», — отметил наставник сборной России Константин Ушаков.

Тренер сборной России настраивается на драку: «Это не просто шоу, будет драка». Тренер женской сборной России — о матче с Сербией

Для сборной России это первый с 2021 года международный матч

Если сербки проведут спарринговый матч в рамках подготовки к летней Лиге наций с дальнейшим прицелом на чемпионат мира — 2025, то для нашей команды эта встреча станет исторической и очень важной. Ведь ни с кем, кроме соседей из Беларуси, сборная России с марта 2022 года не играла. А последние международные матчи провела аж осенью 2021-го — тогда ещё под руководством Серджо Бузато волейболистки выступали на чемпионате Европы.

Именно тогда наша команда последний раз встречалась с сербской командой. Наши девушки уступили подопечным Терзича на групповом этапе в предпоследний игровой день со счётом 2:3. А завершили своё выступление на ЧЕ-2021 в четвертьфинале, уступив итальянкам – 0:3. Для Сербии «Скуадра адзурра» также стала камнем преткновения на пути к золоту. В финальной встрече сборная Италии оказалась сильнее – 3:1. Но с тех пор прошло четыре года, и составы команд практически полностью обновились.

Матч Россия — Сербия на ЧЕ-2021 Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Где и когда пройдёт игра

Матч состоится 31 мая в 18:30 мск во Дворце спорта имени легендарного баскетболиста и тренера Александра Николича. Выбор места встреч сборных сербской стороной не случаен, ведь до 2016 года спортивное сооружение было известно всем игровикам как «Хала Пионир», и именно в этом культовом дворце прошло немало важных и драматичных финалов.

Место действительно весьма историческое и харизматичное. В этом все любители волейбола смогут убедиться, потому что встреча двух сборных станет не только захватывающим спортивным зрелищем, но и символом укрепления международных связей в непростое для мирового спорта время. И как знать, может, даже трамплином для более значимых соревнований.

Где смотреть матч Сербия – Россия?

Первый канал планирует показать матч женских сборных России и Сербии в прямом эфире. Кроме того, показ будет организован и на сайте канала.