Лучший состав сборной России против чемпионок мира! Кто заберёт трофей? LIVE

В субботу, 31 мая, в сербской столице Белграде состоится первая встреча Кубка Первого канала по волейболу — 2025. Старт соревнований будет дан матчем между женскими сборными России и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало — в 18:30 мск.

А 1 июня сильнейшего в противостоянии между Сербией и Россией определят мужчины.

Для женской сборной России под руководством Константина Ушакова игра с сербскими волейболистками крайне важна, ведь это первый серьёзный матч на международном уровне за последние годы. До бана россиянки последний раз выступали осенью 2021-го, когда проходил чемпионат Европы. В те времена сборной руководил ещё итальянец Серджо Бузато. С тех пор состав сборной изменился практически полностью.

Возвращение состоится в последний день весны. За этим камбэком точно будут следить многие любители волейбола. Удивит ли сборная России действующих чемпионок мира?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.