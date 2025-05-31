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Волейбол, Кубок Первого канала — 2025: онлайн-трансляция матча Россия — Сербия, женщины, 31 мая 2025 года

Лучший состав сборной России против чемпионок мира! Кто заберёт трофей? LIVE
Батраз Томаев
Марина Маркова и Арина Федоровцева
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На Кубке Первого канала команда Константина Ушакова сойдётся с Сербией.

В субботу, 31 мая, в сербской столице Белграде состоится первая встреча Кубка Первого канала по волейболу — 2025. Старт соревнований будет дан матчем между женскими сборными России и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало — в 18:30 мск.

А 1 июня сильнейшего в противостоянии между Сербией и Россией определят мужчины.

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Не начался
Россия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для женской сборной России под руководством Константина Ушакова игра с сербскими волейболистками крайне важна, ведь это первый серьёзный матч на международном уровне за последние годы. До бана россиянки последний раз выступали осенью 2021-го, когда проходил чемпионат Европы. В те времена сборной руководил ещё итальянец Серджо Бузато. С тех пор состав сборной изменился практически полностью.

Возвращение состоится в последний день весны. За этим камбэком точно будут следить многие любители волейбола. Удивит ли сборная России действующих чемпионок мира?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Live Батраз Томаев

Интересен и сам регламент распределения Кубка Первого канала. Трофеев будет вручено два. Титул получит сильнейшая команда в обоих матчах: мужском и женском. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Петру Кондакову сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

14:01 Батраз Томаев

О том, почему этот матч важен для россиянок, рассказала наш корреспондент Елена Коваленко. В тексте есть ответы на многие вопросы.

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14:00 Батраз Томаев

Всем привет! Мы начинаем наш волейбольный LIVE, который наконец посвящён международному матчу с участием российских волейболисток. В Белграде пройдёт Кубок Первого канала, который уже стал большим подарком любителям спорта.

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Новости. Волейбол
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