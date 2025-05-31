«Начинаем ломать стену изоляции». Сборная России сыграет с чемпионками мира!

Даже после завершения сезона ажиотаж вокруг волейбола по-прежнему не утихает, и это неудивительно – Кубок Первого канала вышел на международный уровень и привлёк своё внимание не только в России, но и за её пределами. Розыгрыш трофея будет проводиться во второй раз. В этом году за Кубок поборются сборные России и Сербии. Сначала женщины, потом – мужчины.

Такой повышенный ажиотаж к всего двум матчам вполне обоснован – это огромный шаг для наших сборных на пути к международным турнирам, на которых национальная команда России перестала выступать с марта 2022 года.

«Важно посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения»

«Кубок, который был в прошлом году, — разовое мероприятие, а здесь уже становится традиционным и выходит на международный уровень. Самое важное в этом, что мы потихоньку начинаем ломать стену нашей изоляции — такими небольшими шагами можем надеяться, что наш спорт постепенно вернётся на международную арену.

Но важно и посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения. Сборная Сербии — молодая команда, там смена поколений. Однако это всегда была команда бойцов, поэтому легко не будет. Посмотрим, как мы выглядели бы на международном уровне», — заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.

В Белград отправятся лучшие игроки нашей страны, поскольку мужская и женская сборные Сербии входят в топ-10 мирового рейтинга. Соперник России — команда, которая сочетает в себе как статус друга, так и сильного конкурента.

Женский коллектив — действующий чемпион мира и серебряный призёр ЧЕ, теперь ещё и под руководством Зорана Терзича с которым связан основной успех сербских волейболисток. Мужчины, хоть и не имеют несколько лет громких успехов (последнее золото было на ЧЕ-2019), стабильно выступают на международных соревнованиях.

У сборной России — новый тренер, новый капитан, новые игроки

У женской сборной России теперь новый тренер – Константин Ушаков. Однако сменился не только наставник команды, но и капитан, которым стала Анна Подкопаева. Либеро московского «Динамо» одна из самых опытных игроков в нынешнем составе сборной России: двукратная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка России, шестикратная обладательница Кубка страны.

Анна Подкопаева Фото: volley.ru

«Капитанство в сборной России — неожиданный для меня поворот событий. Я очень надеюсь, что команда и тренерский штаб не зря меня выбрали капитаном. Я постараюсь оправдать ожидания и сделать всё возможное для победы, а также поддержать штаб и девчонок.

У нас только положительный настрой на матч с Сербией. Времени было маловато, чтобы провести тренировочные сборы, но установки тренера понятны. Мы постараемся их выполнить. Мы познакомились и хоть немножко почувствовали друг друга. Сбор провели на позитиве и готовы бороться.

Думаю, можно сказать, что российский волейбол потихонечку возвращается на международную арену. Хотела бы отметить, что у нас есть молодые и перспективные игроки, которые готовы составить конкуренцию любой сборной мира», — рассказала Анна о своей роли капитана и готовности команды.

Помимо опытных игроков, в составе национальной команды очень много молодых, которые уже выступают на высоком уровне и показывают класс за границей. Одна из таких — Марина Маркова. Новичок в нашей сборной, однако точно не новичок в волейболе. В этом сезоне доигровщица помогла турецкому клубу «Вакифбанк» выиграть золото чемпионата страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Марина Маркова Фото: volley.ru

«Мы ещё в процессе сыгрывания, но вчерашняя тренировка была самой лучшей за весь сбор. Нам об этом сказал главный тренер. Каждый игрок делал всё, что от него требовалось: было больше длинных розыгрышей, хороших нападений и действий в защите. Поэтому с каждым днём мы взаимодействуем всё лучше и лучше», — поделилась Маркова своим мнением о перспективах команды.

Конечно, девушки воодушевлены тем, что впервые за три года предстоит встреча с таким серьёзным соперником. Все хотят показать, на что мы способны, тем более что есть вариант на перспективу сыграть с итальянской сборной. По словам Александра Ярёменко, в августе или сентябре такой матч вполне возможен.

Женские сборные России и Сербии сыграют за Кубок Первого канала 31 мая в 18:30 в Белграде в историческом зале имени Александра Николича.