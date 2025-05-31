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Волейбол, женщины, Сербия — Россия, когда матч, в каком состоянии сейчас российская команда

«Начинаем ломать стену изоляции». Сборная России сыграет с чемпионками мира!
Елена Коваленко
Сборная России против чемпионок мира
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Российские и сербские волейболистки поспорят за Кубок Первого канала.

Даже после завершения сезона ажиотаж вокруг волейбола по-прежнему не утихает, и это неудивительно – Кубок Первого канала вышел на международный уровень и привлёк своё внимание не только в России, но и за её пределами. Розыгрыш трофея будет проводиться во второй раз. В этом году за Кубок поборются сборные России и Сербии. Сначала женщины, потом – мужчины.

Такой повышенный ажиотаж к всего двум матчам вполне обоснован – это огромный шаг для наших сборных на пути к международным турнирам, на которых национальная команда России перестала выступать с марта 2022 года.

Вся информация о матче женских сборных России и Сербии:
«Будет драка». Российские волейболистки сыграют первый международный матч за четыре года
«Будет драка». Российские волейболистки сыграют первый международный матч за четыре года

«Важно посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения»

«Кубок, который был в прошлом году, — разовое мероприятие, а здесь уже становится традиционным и выходит на международный уровень. Самое важное в этом, что мы потихоньку начинаем ломать стену нашей изоляции — такими небольшими шагами можем надеяться, что наш спорт постепенно вернётся на международную арену.

Но важно и посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения. Сборная Сербии — молодая команда, там смена поколений. Однако это всегда была команда бойцов, поэтому легко не будет. Посмотрим, как мы выглядели бы на международном уровне», — заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.

В Белград отправятся лучшие игроки нашей страны, поскольку мужская и женская сборные Сербии входят в топ-10 мирового рейтинга. Соперник России — команда, которая сочетает в себе как статус друга, так и сильного конкурента.

Женский коллектив — действующий чемпион мира и серебряный призёр ЧЕ, теперь ещё и под руководством Зорана Терзича с которым связан основной успех сербских волейболисток. Мужчины, хоть и не имеют несколько лет громких успехов (последнее золото было на ЧЕ-2019), стабильно выступают на международных соревнованиях.

У сборной России — новый тренер, новый капитан, новые игроки

У женской сборной России теперь новый тренер – Константин Ушаков. Однако сменился не только наставник команды, но и капитан, которым стала Анна Подкопаева. Либеро московского «Динамо» одна из самых опытных игроков в нынешнем составе сборной России: двукратная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка России, шестикратная обладательница Кубка страны.

Анна Подкопаева

Анна Подкопаева

Фото: volley.ru

«Капитанство в сборной России — неожиданный для меня поворот событий. Я очень надеюсь, что команда и тренерский штаб не зря меня выбрали капитаном. Я постараюсь оправдать ожидания и сделать всё возможное для победы, а также поддержать штаб и девчонок.

У нас только положительный настрой на матч с Сербией. Времени было маловато, чтобы провести тренировочные сборы, но установки тренера понятны. Мы постараемся их выполнить. Мы познакомились и хоть немножко почувствовали друг друга. Сбор провели на позитиве и готовы бороться.

Думаю, можно сказать, что российский волейбол потихонечку возвращается на международную арену. Хотела бы отметить, что у нас есть молодые и перспективные игроки, которые готовы составить конкуренцию любой сборной мира», — рассказала Анна о своей роли капитана и готовности команды.

Помимо опытных игроков, в составе национальной команды очень много молодых, которые уже выступают на высоком уровне и показывают класс за границей. Одна из таких — Марина Маркова. Новичок в нашей сборной, однако точно не новичок в волейболе. В этом сезоне доигровщица помогла турецкому клубу «Вакифбанк» выиграть золото чемпионата страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Марина Маркова

Марина Маркова

Фото: volley.ru

«Мы ещё в процессе сыгрывания, но вчерашняя тренировка была самой лучшей за весь сбор. Нам об этом сказал главный тренер. Каждый игрок делал всё, что от него требовалось: было больше длинных розыгрышей, хороших нападений и действий в защите. Поэтому с каждым днём мы взаимодействуем всё лучше и лучше», — поделилась Маркова своим мнением о перспективах команды.

Конечно, девушки воодушевлены тем, что впервые за три года предстоит встреча с таким серьёзным соперником. Все хотят показать, на что мы способны, тем более что есть вариант на перспективу сыграть с итальянской сборной. По словам Александра Ярёменко, в августе или сентябре такой матч вполне возможен.

Женские сборные России и Сербии сыграют за Кубок Первого канала 31 мая в 18:30 в Белграде в историческом зале имени Александра Николича.

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Новости. Волейбол
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