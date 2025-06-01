Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом

Ничего лучше и придумать нельзя для завершения женского сезона – это красивый камбэк сборной России в матче с национальной командой Сербии на площадке соперниц. Наши волейболистки показали свой бескомпромиссный характер, мастерство и командную сплочённость против действующих чемпионок мира под руководством Зорана Терзича. Один из Кубков Первого канала уже точно возвращается на родину.

Матч получился абсолютно зеркальным с той встречей, которую команды провели на групповом этапе чемпионата Европы – 2021, с той лишь разницей, что в там сербки всё-таки обыграли нашу сборную на тай-брейке с двукратным преимуществом. Тогда обе команды встретились друг с другом в последний раз перед отстранением России от мирового спорта.

Матч же за Кубок Первого канала стал для обеих сборных своеобразной проверкой. Для Сербии это финальный отрезок и контрольная игра перед первой неделей в Лиге наций в Канаде. Для нашей национальной команды это хорошая возможность оценить свои силы на фоне мощнейшего соперника.

Как и ожидалось, начало встречи выдалось нервозным для россиянок. Было много опасений, что у сборной России может просесть приём, однако как раз этот элемент у принимающих был стабилен. Да, ошибки случались, но вот качество доводки было намного выше, чем у соперниц: 54% позитива против всего 33%.

Зато атака, как ни странно, не задалась: много классных и мощных ударов, которые без особого труда поднимались в защите. У команды Зорана Терзича в отсутствие основной забойщицы Тианы Бошкович лидирующие роли взяли на себя доигровщицы – Александра Узелац и Катарина Дангубич, которые раз за разом опережали российский блок.

Матч Россия — Сербия Фото: volley.ru

Недостающий пазл к успешным атакам нашла Ирина Филиштинская, заменив Полину Матвееву в первом сете. И теперь уже сборная России подключила скорость к своему нападению. Девушки выдохнули, и игра покатила в нужном направлении. Заработал блок, особенно отличилась в этом компоненте Юлия Бровкина: из 13 командных очков шесть было на её счету. Также Бровкина стала второй по набранным очкам в нашей команде – 17. Блокирующая уступила лишь Арине Федоровцевой — доигровщица 16 раз забила в атаке и подала четыре эйса.

Вовремя сделанные замены Константина Ушакова и стали одним из катализаторов успешной игры сборной России. Кроме Марковой, место в шестёрке заняла Анна Лазарева. Тройка наших крайних нападающих, выступающих за границей — Федоровцева – Маркова – Лазарева — отлично справлялись с нагрузкой в нападении. И смогли поднять результативность атак России с 25%, которые были во второй партии, до 38%. Теперь уже Зорану Терзичу приходилось искать способы, как варьировать состав. И вместо Узелац всё чаще стала появляться Иванович. Хотя даже с заменами Александра всё равно стала самой результативной в составе своей команды с 17 очками.

Матч Россия — Сербия Фото: volley.ru

Конечно же, стоит отметить дебют, который так ждали в сборной России, — выход Марины Марковой. Доигровщица сменила Светлану Гатину под занавес второго сета и осталась на оставшуюся часть матча. Маркова показала отличную игру на сетке – помогла на блоке и была заметна в нападении, заработав суммарно 16 очков.

А на тай-брейке мы увидели настоящий фэйр-плей, когда Маркова и Виктория Пушина, заменившая Ангелину Лазареву, во время спорных ситуаций сами поднимали руки и сигнализировали о касании. Вряд ли это случилось бы в официальной встрече. Правда, в этот момент наша сборная имела преимущество. А финальную точку в равном и классном матче, в котором россиянки были на волосок от поражения, но сумели всё круто перевернуть, поставила Арина Федоровцева.

Арина Федоровцева Фото: volley.ru

Как же все скучали по этим эмоциям и по пьедесталу, на который взошли для того, чтобы получить медали и трофей! Будем надеяться, что это только первый шаг к большому возвращению сборной России на мировую арену.