«Ждём, чтобы трибуны выли и стучали!» Почему матч с Сербией — важнейший для сборной России

Спустя три года изоляции российский волейбол понемногу начинает возвращаться на международную арену. Чуть раньше это случилось на клубном уровне — московское «Динамо» победило на турнире в Дубае, сыграв с командами из Италии, Франции и ОАЭ. А теперь и национальная команда проведёт свой первый матч на международной арене. И эта игра будет очень важна для обновлённой сборной России.

Главный тренер Константин Брянский не вызвал на сбор и на саму встречу ветеранов — Максима Михайлова и Артёма Вольвича. Наставник объяснил, что после тяжелейшего клубного сезона (особенно его концовки) дал отдохнуть возрастным игрокам. Двери перед ними никто не закрывает, но очевидно, что их время в сборной России потихонечку уходит.

Сейчас мужская сборная — это симбиоз поколения, которое завоевало серебряные медали Олимпиады в Токио, и «новичков». Именно так, в кавычках. Потому что эти ребята уже давно на лидирующих ролях в своих клубах, настоящие звёзды Суперлиги, а Константин Абаев уже успел засветиться и в чемпионате Италии. Однако в сборной они именно что новички. Потому что в последние три года они принимали участие в сборах, в том же прошлогоднем Кубке Первого канала. Но именно опыта международных встреч у них нет.

«Мы все этого ждём очень сильно. У нас 30% игроков, кто тренировался на сборах, но не играл в международных матчах за Россию. Я в этом же числе. Есть небольшое волнение, однако хочется всем доказать, что мы все тут не просто так — молодые ребята, которых недавно начали вызывать, тоже заслуживают вызова в сборную. Мы попробуем завоевать место в составе. От матча со сборной Сербии ждём очень сильной борьбы, атмосферной игры, эмоций и болельщиков. Ждём, чтобы трибуны выли и стучали», — делился эмоциями блокирующий Дмитрий Лызик.

Да, фактор трибун тоже очень важен. Будем надеяться, что «зал Александра Николича», намоленное место, окажется полным. Тем более что вход на матч свободный. Опыт игры при полных трибунах тоже очень важен для будущего нашей команды. И Сербия в этом плане — хороший вариант.

Важно и понять уровень команды в спортивном плане. О том, деградирует ли российский волейбол, есть разные мнения.

«Самое важное, что мы потихоньку начинаем ломать стену нашей изоляции — такими небольшими шагами можем надеяться, что наш спорт постепенно вернётся на международную арену. Это очень важно.

Однако важно и посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения. Сборная Сербии — молодая команда, там смена поколений. Но это всегда была команда бойцов, поэтому легко не будет. Посмотрим, как мы выглядели бы на международном уровне», — отметил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

Со спортивной точки зрения встреча женских сборных, конечно, более показательна. Всё дело в том, что мужская сборная Сербии после Олимпиады-2024 ушла в перестройку. Кто-то завершил карьеру, кто-то получил время на отдых. Из олимпийского состава к матчу с Россией готовятся связующие Никола Йовович и Вук Тодорович и пара доигровщиков Миран Куинджич — Павле Перич. Плюс много молодых ребят из чемпионата Сербии.

Однако не стоит недооценивать соперника. Всё равно это команда уровня Лиги наций, пусть и нижней её половины. У неё опытный тренер — Георге Крецу пошумел со сборной Словении в прошлом сезоне, а на клубном уровне выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Польши с «Заксой», да и в России брал Суперкубок с «Кузбассом». Кстати, с нового сезона румын возглавит «Белогорье».

Значение воскресной встречи не переоценить. Хочется вернуться на международную арену красиво. Как сказал Павел Панков, первоначальная цель — победить!